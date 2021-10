Ceylin del Carmen mist Superprestigecross in Gieten door verstoord bloedbeeld

Ceylin del Carmen Alvarado moet het een aantal weken rustig aan doen. De Nederlandse kampt met een verstoord bloedbeeld. Het betekent dat Alvarado niet start in de Superprestigecross van Gieten.

“Na een minder optreden in haar eerste veldrit afgelopen weekend, heeft een verstoord bloedbeeld meer duidelijkheid gebracht over haar conditie”, laat haar ploeg weten in een persbericht. “Daarom hebben we besloten om de crosscampagne van Ceylin met een aantal weken uit te stellen.”

“Optimaal trainen en rusten krijgen in de komende weken de voorkeur. Pas als ze volledig hersteld is, zullen we haar weer opstellen”, klinkt het.