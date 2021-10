Michael Vanthourenhout de beste in Ethias Cross Meulebeke

Michael Vanthourenhout heeft in Meulebeke zijn eerste zege van het seizoen geboekt. De Belg reed in de Ethias Cross ruim een half uur alleen en kwam solo aan.



Zaterdag stond alweer de vierde manche van de Ethias Cross-serie op het programma. Na drie eerdere zeges van Eli Iserbyt, was het zaterdag tijd voor zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout om eens de show te stelen.

Na drie van de negen ronden trok de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal in het offensief met Quinten Hermans, die vorige week ook al een goede indruk maakte in Beringen. Achter hen vormde zich een groep met onder meer Iserbyt, Toon Aerts, Laurens Sweeck en Jens Adams.

Vanthourenhout rijdt weg bij Hermans en wint solo

Hermans moest vlak na halfweg cross de rol lossen na een nieuwe versnelling van Vanthourenhout. Zijn voorsprong liep daarna weer wat op en al snel bleek dat de cross gelopen was. Ploeggenoten Sweeck en Iserbyt weigerden daarachter namelijk om het vuile werk op te knappen. Met bijna een halve minuut voorsprong zou hij over de meet komen

In de laatste twee rondes begon de strijd om het podium tussen Hermans, Sweeck, Aerts en Iserbyt. Sweeck besliste die strijd in zijn voordeel na een aanval in de laatste minuten. Aerts werd nipt derde.

Uitslag Ethias Cross Meulebeke – mannen

1. Michael Vanthourenhout

2. Laurens Sweeck

3. Toon Aerts

4. Quinten Hermans

5. Eli Iserbyt

6. Thijs Aerts

7. Emiel Verstrynge

8. Witse Meeussen

9. Anton Ferdinande

10. Tom Meeusen\

