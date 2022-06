Flanders Classics over veldrit in Gieten: “Superprestige heeft focus op België”

De veldrit in het Nederlandse Gieten verdwijnt na 33 jaar uit de Superprestige. Flanders Classics, overkoepelend organisator van het regelmatigheidscriterium, beseft dat dit gevoelig ligt, maar spreekt van een gerechtvaardigde strategie.

“Vooreerst, Gieten is geen speelbal voor ons”, zegt Chris Mannaerts van Flanders Classics. “Dat het allemaal lang aansleepte, is omdat er nog steeds onduidelijkheid over de kalender heerst wat betreft de crossen van Heusden-Zolder en Boom. Met die wedstrijden hebben wij een contract. Daardoor konden wij op onze beurt Gieten niet snel duidelijkheid bieden.”

“Maar het is wel degelijk zo dat de Superprestige de focus heeft op België. Ook onze partners zijn Belgisch. Met de Wereldbeker daarentegen hebben we wel een internationale opdracht hebben te vervullen. Die focus op eigen land wat de Superprestige betreft, vinden wij een gerechtvaardigde strategie.”

Mannaerts begrijpt dat het voor de organisatoren van Gieten emotioneel een zware dobber is. “Al hebben ze het besluit nu wel zelf genomen, want wij hadden hen nog niet geschrapt. En ja, ik vind dit ook jammer. Dat er met het verdwijnen van Gieten een stukje charme uit de Superprestige verdwijnt? Dat is zo, maar dat geldt voor elke veldrit met traditie. En er is nu eenmaal een regel dat de Superprestige slechts uit acht wedstrijden mag bestaan.”