Veldrit in Gieten houdt na 46 edities op te bestaan

Slecht nieuws uit de crosswereld: de veldrit van Gieten houdt na 46 edities op te bestaan. De organisatie vond geen financieel draagvlak, nadat de Superprestige-status hen werd ontnomen, om de wedstrijd nog als ‘losse cross’ te organiseren.

In juni werd bekend dat de veldrit in het Nederlandse Gieten al geen deel meer uitmaakte van de Superprestige, het oudste regelmatigheidscriterium in de veldritsport. Organisator Flanders Classics besloot de Drentse organisator geen contractverlenging meer toe te kennen. Beide partijen gingen met behoorlijk wat gekibbel uiteen.

Achter de schermen is er de afgelopen periode gekeken naar alle andere opties om toch een ‘losse’ veldrit (een cross die geen deel uitmaakt van een regelmatigheidsklassement) te organiseren. Er zijn gesprekken gevoerd met potentiële sponsoren, de provincie Drenthe, KNWU, tv-zenders, andere partijen en toeleveranciers. Uiteindelijk heeft het bestuur donderdag 7 juli moeten besluiten om van verdere organisatie van de veldrit af te zien.

Vergeefse zoektocht

Door het vervallen van de Supersprestige-status, verviel ook de jaarlijkse toezegging van een live-uitzending van de mannen- en vrouwenelite wedstrijden. Ook kwamen hierdoor de televisiegelden (inclusief de Belgische sponsoropbrengsten) te vervallen. De organisatie heeft getracht een tv-zender bereid te vinden om de wedstrijd in Gieten (de enige categorie 1 wedstrijd in Nederland) uit te zenden en had de hoop dat daardoor sponsoren konden worden aangetrokken, maar zonder succes.

“Het is zuur dat de oudste internationale veldritorganisatie in Nederland, na 46 internationale wedstrijden (waarvan 33x Superprestige), een WK in 1991, de technische organisatie van het EK in 2021 en zes keer een nationaal kampioenschap veldrijden, op deze wijze een einde aan het evenement ziet komen. De meest succesvolle Europese organisatie moest uiteindelijk het loodje leggen vanwege de Belgische commerciële belangen”, laat de organisatie weten in een persbericht. Flanders Classics beseft dat het gevoelig ligt, maar sprak eerder van een gerechtvaardigde strategie.

Mijn crosshart bloedt. Tezelfdertijd moet ik me de vraag stellen hoe een organisatie zó afhankelijk kan zijn van een regelmatigheidscriterium? https://t.co/1qLctZqKtl — Nico Dick (@NicoDick) July 11, 2022