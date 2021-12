Lucinda Brand ook ongenaakbaar in Superprestige Boom

Lucinda Brand heeft zaterdagmiddag ook de Superprestige-cross in Boom achter haar naam gezet. De Dordtse veldrijdster bleef uiteindelijk Denise Betsema en Inge van der Heijden voor



Brand heeft haar slag geslagen in de Superprestige . Voor aanvang van de Superprestige-cross in Boom was het verschil tussen de wereldkampioene en nummers twee en drie Annemarie Worst en Denise Betsema nog een punt, maar zaterdag breidde ze haar voorsprong met respectievelijk een en vijf punten uit.

In de modder van het Antwerpse dorpje moest Brand hard werken voor haar zege. Zeker in de eerste rondes wisten Maghalie Rochette, Ceylin del Carmen Alvarado, Betsema en vooral Inge van der Heijden weerstand te bieden, maar tegen het einde van de wedstrijd kwam de veldrijdster toch weer alleen te rijden. Een foutje bij Van der Heijden in de derde ronde hielp haar zeker bij.

Het laatste kwartier kon Brand zonder al teveel moeite haar voorsprong behouden. Haar zevende zege in de laatste acht wedstrijden – alleen in Koksijde eind november won ze niet – werd zo een feit.

Inhaalrace

Interessanter bleek de strijd om het podium in de laatste rondes. Betsema slaagde er na materiaalpech halverwege de wedstrijd nog in om van positie zes op te rukken naar de tweede plaats. Daarvoor passeerde ze Fem van Empel, Rochette, Worst en in extremis nog de taaie Van der Heijen, waardoor het podium vaststond.

Superprestige Boom

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Denise Betsema

3. Inge van der Heijden