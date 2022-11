Joris Nieuwenhuis komt top-50 binnen, maar mist wel WB Antwerpen

Joris Nieuwenhuis is aan een stormachtige opmars bezig op de UCI-ranking veldrijden. De 26-jarige Gelderlander is inmiddels de top-50 binnengedrongen, maar mag zondag niet starten in de Wereldbeker van Antwerpen. “Dat is dan maar zo”, zegt hij ietwat laconiek tegen WielerFlits.

Nieuwenhuis is sinds begin oktober fulltime veldrijder. Hij leverde zijn WorldTour-contract in bij Team DSM voor een nieuw avontuur bij Baloise Trek Lions. Van de zeven crossen die hij sindsdien reed, eindigde hij alleen in de wereldbeker van Maasmechelen buiten de top-10 (elfde).

Verwachting

“Het gaat nog steeds boven verwachting”, zegt Nieuwenhuis over zijn prestaties. Afgelopen zondag werd hij vijfde in de wereldbeker van Hulst. “Zaterdag zat ik al te klagen om een zevende plek in de X2O Trofee Kortrijk. Als ik nu terugkijk, had ik daar voor het seizoen voor getekend. De verwachtingen gaan vanzelf omhoog. Ik voel me steeds beter worden.”

Ook in de UCI-ranking is hij aan een grote opmars bezig. Inmiddels is hij de top-50 binnengekomen en opgeklommen naar de 38ste plaats. Niet geheel onbelangrijk. Renners in de top-50 hebben automatisch startrecht in de wereldbekers.

De bondscoaches van ieder land kunnen renners die buiten de top-50 staan alsnog selecteren met een aanwijsplek. Maar het aantal wildcards hangt af van het aantal landgenoten dat in de top-50 staat.

Deadline

Ten tijde van de inschrijvingsdeadline voor de Wereldbeker van Antwerpen (anderhalve week vóór de wedstrijd) stonden er zeven Nederlanders in de top-50. Bondscoach Gerben de Knegt beschikt daarmee over één aanwijsplek. Aangezien Mathieu van der Poel en Nieuwenhuis op het moment van de deadline buiten de top-50 stonden, heeft De Knegt een keuze moeten maken en de aanwijsplek toegewezen aan viervoudig wereldkampioen Van der Poel.

Nieuwenhuis mist dus de Wereldbeker Antwerpen. “Dat is dan maar zo. Ik kan daar niet boos om worden. Een dag eerder start ik nu in de Superprestige Boom. Zondag ga ik in de ochtend trainen en daarna lekker de cross op de bank kijken.”

