Wout van Aert degradeert de tegenstand in Boom bij terugkeer in het veld

Wout van Aert heeft de Superprestigecross in Boom gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma duldde zaterdag geen tegenstand en kwam met minuten voorsprong op zijn concurrentie over de meet.

De Superprestigecross in Boom stond vanmiddag in het teken van de terugkeer van Wout van Aert en Tom Pidcock in het veld. Achter hun namen stond voorafgaand aan de wedstrijd een groot vraagteken, want hoe zouden ze na zo’n lange periode zonder cross weer kunnen opboksen tegen Toon Aerts en Eli Iserbyt, die de afgelopen weken de cross domineerden?

Al snel bleek dat de vraagtekens nergens voor nodig waren, want Pidcock en vooral Van Aert waren meteen op de afspraak. In de eerste ronde lieten ze zich snel gelden aan kop van de cross. Van Aert deelde zelfs op de eerste heuvel direct een mokerslag uit aan de concurrentie, door als enige omhoog te rijden.

Alleen Aerts was daarna bij machte om de kopman van Jumbo-Visma bij te benen, maar hij gleed nog geen minuut later van zijn fiets in de afdaling. Het gat was daarna geslagen. Tien seconden, twintig seconden, dertig seconden, veertig seconden, vijftig seconden en zelfs een minuut. Binnen 25 minuten was de cross beslist in het voordeel van Van Aert.

Vooral Aerts en Iserbyt sleurden wel op de achtergrond, in de hoop het gat op de ontketende Van Aert te dichten. Maar zij kwamen tekort. Uiteindelijk zou hun achterstand oplopen tot meer dan twee minuten. De zege was zaterdag zonder twijfel voor Van Aert, een valpartij in de voorlaatste ronde bracht daar geen verandering meer in.

Strijd om de Superprestige

Achter Van Aert ontstond een interessante situatie met het oog op de eindzege in de Superprestige. Liefst tien renners streden in de laatste twee rondes om de tweede plaats in de daguitslag.

Voor Aerts, Iserbyt en Quinten Hermans, de topfavorieten voor de eindzege, een chaotische situatie, omdat ze bij een onoplettend moment zo veel kostbare punten konden morsen in een kort tijdsbestek. Hermans zou van hen uiteindelijk de meeste punten verliezen. Hij werd dertiende en verloor zijn tweede plek in het klassement.

Iserbyt en Aerts maakten de strijd nog wat spannender. Uiteindelijk zou Aerts de cross als tweede besluiten, waardoor hij twee punten inloopt op de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal. Iserbyt werd namelijk vierde. Van der Haar zat daar nog tussen en werd derde.

Superprestige Boom

Uitslag mannen

1. Wout van Aert

2. Toon Aerts

3. Lars van der Haar

4. Eli Iserbyt

5. Pim Ronhaar

6. Michael Vanthourenhout

7. Tom Pidcock

8. Mees Hendrikx

9. Thijs Aerts

10. Corne van Kessel