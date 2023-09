woensdag 13 september 2023 om 20:30

Voorbeschouwing: SUPER 8 Classic 2023 – Van Aert versus Van der Poel op de Moskesstraat

Wie heimwee heeft naar het WK op de weg van 2021 in Leuven, zal beginnen watertanden bij het zien van het parcours van de SUPER 8 Classic. Het zwaartepunt van deze 1.Pro-koers ligt namelijk op de Moskesstraat, Smeysberg en Bekestraat, die we nog kennen van de Flandrienlus. Breken Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Mads Pedersen de koers daar al open? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Primus Classic, zoals we hem kennen in zijn huidige vorm, staat sinds 2011 op de kalender. Maar eigenlijk gaat de geschiedenis van deze eendagskoers nog iets verder terug. Aanvankelijk was deze race bedoeld als eerbetoon aan ex-renner Raymond Impanis, die in de jaren vijftig onder andere Gent-Wevelgem, de Waalse Pijl, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn naam schreef. De naam GP Raymond Impanis was dan ook een logisch gevolg: de wedstrijd speelde zich af in zijn geboorteregio Kampenhout.

Willem Peeters kroonde zich in 1982 tot de eerste winnaar van de GP Impanis. Later zouden daar met Jelle Nijdam, Allan Peiper, Eric Vanderaerden en Phil Anderson nog leuke namen bijkomen. Maar echt van de grond kwam deze wedstrijd nooit, waardoor ze vanaf 1994 alweer werd afgevoerd voor een periode van bijna twintig jaar.

Vanaf 2011 werd de koers nieuw leven ingeblazen, door het eerbetoon van Impanis te koppelen aan dat van een ander icoon: Peter Van Petegem. Die kennen we van zijn dubbele zege in de Ronde van Vlaanderen in 1999 en 2003 en in dat laatste jaar ook Parijs-Roubaix. Daarnaast is Van Petegem met drie overwinningen recordhouder in de Omloop Het Nieuwsblad. Zeker geen onwaardige naam om naast Impanis te zetten. De GP Impanis-Van Petegem was geboren.

In 2011 betrof het nog een 1.2-koers, met Sander Cordeel – later nog actief bij de troepen van Lotto Belisol – als winnaar. Maar pas vanaf de wedstrijd in 2012 een profstatuut kreeg, was de trein echt vertrokken. André Greipel, Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet waren meteen klinkende namen op de erelijst.

Dat deed de ambities stijgen en bracht in 2015 een opwaardering én een naamsverandering teweeg. Voortaan ging deze wedstrijd door het leven als de Primus Classic, onder een 1.Pro-statuut. Sinds dit jaar spreken we over de SUPER 8 Classic, genoemd naar een ander product van de Brouwerij Haacht.

Laatste tien winnaars SUPER 8 Classic

2022: Jordi Meeus

2021: Florian Sénéchal

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Edward Theuns

2018: Taco van der Hoorn

2017: Matteo Trentin

2016: Fernando Gaviria

2015: Sean De Bie

2014: Greg Van Avermaet

2013: Sep Vanmarcke

Vorig jaar

De organisatie moest het vorig jaar met een minder sterk deelnemersveld doen dan deze keer. Toch zagen we in de kopgroep van de dag één grote naam: Niki Terpstra (TotalEnergies), op dat moment bezig aan zijn afscheidstournee. De voormalige winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen kreeg Meidert Weulink (ABLOC CT), Casper Pedersen (Team DSM) en Niklas Larsen (Uno-X) met zich mee. Het kwartet kreeg een voorsprong van maximaal zeven minuten cadeau.

Eenmaal in de heuvelzone dunde de kopgroep uit, omdat Weulink met nog zo’n zeventig kilometer te gaan het tempo niet meer kon volgen. Ook het peloton was inmiddels in de heuvelzone aangekomen, wat ervoor zorgde dat ook daar de nodige renners moesten passen. Onder hen ook Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen.

Een andere sprinter, Arnaud De Lie (Lotto Soudal), trok met nog ruim veertig kilometer dan juist weer ten aanval. De jonge Waal sloeg bergop een gat en kreeg een aantal interessante renners mee: Bryan Coquard (Cofidis), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Stefano Oldani, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Anthony Turgis, Dries van Gestel (TotalEnergies), Ilan Van Wilder (Quick-Step Alpha Vinyl) en Victor Campenaerts (Lotto Dstny). Op vijfendertig kilometer kwamen ze aansluiten bij de resten van de voormalige kopgroep, maar echt groot werd de voorgift op het peloton nooit.

Dat was vooral te wijten aan het berenwerk van Groupama-FDJ, dat met Arnaud Démare absoluut voor winst wilde sprinten. Zo waren de vluchters er op zestien kilometer van de meet aan voor de moeite. We konden ons op gaan maken voor een massasprint.

Voordat het zover was, kwam er op twee kilometer van het einde nog een val. Onder andere Alexander Kristoff lag erbij. Een groot deel van het peloton maakte daardoor geen kans meer op de zege, waaronder Jasper Philipsen en Arnaud De Lie. Démare zat wel van voren en kreeg een lead-out van Ramon Sinkeldam. Uiteindelijk was het echter Jordi Meeus die er met de zege vandoor ging. De Limburger van BORA-hansgrohe kwam in de laatste meters voorbij Démare en kon na de streep de armen in de lucht gooien.

Uitslag Primus Classic 2022

1. Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

2. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) allen in z.t.

3. Max Kanter (Team DSM)

4. Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise)

5. Guillaume Boivin (Israel-Premier Tech)

Wedstrijdverslag

Parcours

Het Marktplein van Brakel is al sinds de heropleving van deze wedstrijd de vaste startplek van de Primus Classic, en dat is niet toevallig. De naamdrager van de koers, Peter Van Petegem, is namelijk afkomstig uit de Oost-Vlaamse gemeente. De renners vertrekken daar voor een tocht van 203,6 kilometer, die onderweg stevig gekruid wordt door maar liefst zestien hellingen.

De eerste 120 kilometer vallen relatief mee. Het traject gaat dan via de provincies Henegouwen en Waals-Brabant, waarbij de renners al de eerste zeven hellingen tegenkomen. Echter liggen die vaak ver uit elkaar en zijn het ook niet de lastigste hellingen van de dag. Het is pas wanneer de taalgrens weer overschreden wordt, dat het échte zware werk begint. Dan komen de renners namelijk op de wegen van het memorabele wereldkampioenschap op de weg van 2021, meer bepaald op de Flandrienlus.

In een tijdspanne van veertig kilometer verschijnen plots acht klimmetjes, waaronder tweemaal de welbekende, maar gevreesde Moskesstraat (500 meter kasseien aan 7,2%) en de Smeysberg (600 meter aan 7,9%). Ook de Bekestraat (400 meter kasseien aan 7,6 %) en de niét in het WK-lus opgenomen Holstheide (800 meter aan 5,9%) staan hier centraal.

Na de laatste keer Smeysberg op zo’n 30 kilometer van de streep vlakt het parcours meer af. Alleen de Hulstbergstraat ligt dan nog op de renners te wachten, vooraleer het in licht dalende lijn via Bertem, Kortenberg, Kampenhout en Boortmeerbeek naar Haacht gaat. De laatste vijf kilometer worden gekenmerkt door zeven toch wel haakse bochten, met op 800 meter de laatste afslag. Vanaf daar is het een rechte, zeer licht oplopende lijn naar de finish.

Hellingen Super 8 Classic:

Nog 193 km: Zonnebloemstraat

Nog 146,5 km: Rue de Nivelles

Nog 138 km: Rue de Haut-Ittre

Nog 111,5 km: Rue de Noirhat

Nog 91 km: Chemin du Relais (kasseien)

Nog 88 km: Rue des Quatre Carrés

Nog 80 km: Chaussée d’Ottenbourg

Nog 73,5 km: Moskesstraat (kasseien)

Nog 71 km: Holstheide

Nog 67 km: Smeysberg

Nog 58,5 km: Florivalstraat

Nog 53 km: Moskesstraat (kasseien)

Nog 50,5 km: Holstheide

Nog 42 km: Bekestraat (kasseien)

Nog 33,5 km: Smeysberg

Nog 19,5 km: Hulstbergstraat

Zaterdag 16 september 2023: Brakel – Boortmeerbeek/Haacht (203,6 km)

Start: 13.15 uur

Finish: tussen 18.00 en 18.30 uur

Favorieten

Nu het WK op de weg dit seizoen relatief vroeg viel ten opzichte van de vorige jaren, fungeert de SUPER 8 Classic voor het eerst in jaren niet meer als voorbereidingskoers op de mondiale titelstrijd. Je zou denken dat dat gegeven het deelnemersveld niet ten goede zou komen, maar het tegendeel is waar. In Brakel duiken twaalf WorldTeams en zeven ProTeams op, die stuk voor stuk dan ook nog eens grote namen meenemen.

De voormalige Primus Classic staat garant voor een geanimeerd koersverloop, waarin het in de finale altijd afwachten is of de vluchtersgroep die in de heuvelzone voor verbrokkeling heeft gezorgd, kan standhouden of niet. De laatste jaren waren de slaagkansen van de vluchters, die met de Moskesstraat en Smeysberg een ideale springplank voor de wielen krijgen, vaak 50/50. Maar na een blik op de deelnemerslijst, durven we ditmaal wel iets op een groepje aanvallers verwedden.

De grote oorzaak is de aanwezigheid van het gehele WK-podium van de wegrit in Glasgow. En laat die jongens juist bekendstaan als renners die erop kicken om de finale vroeg los te laten barsten én voluit te koersen. Uiteraard verwachten we dus het meest van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Mads Pedersen.

Na een sterke Tour of Britain verwachten we het meest van Wout van Aert. Akkoord, de Jumbo-Visma-kopman moest er niet tegen de grootste namen opboksen, maar hij bewees er met rit- en eindwinst wel dat het met zijn vormpeil wel snor zit richting het WK. Bovendien is het parcours hem hier gunstig gezind. Net als in de door Van Aert gewonnen E3 Classic, liggen de hellingen relatief ver van de aankomst, waardoor de kans nogal klein is dat de explosievere Van der Poel hem daar al los wil rijden. In de laatste kilometers kan de Kempenaar dan zijn sprintersbenen uitspelen.

Bij Mathieu van der Poel is het nog wat zoeken naar de allerbeste benen, sinds hij in Glasgow de regenboogtrui veroverde. De logica zelf eigenlijk, dat de riem er even afging bij de wereldkampioen. Wel gaat het wedstrijd na wedstrijd beter: waar hij in de Bretagne Classic nog voor de echte finale moest afhaken, slaagde Van der Poel er in de Grote Prijs van Wallonië alweer in om met de besten mee te strijden. Zijn eindshot is nog niet wat het moet zijn, maar komen er in Haacht weer wat procentjes bij?

Bij Mads Pedersen spat de motivatie er vanaf. De Deen pikte na het WK op de weg nog de ronde van zijn thuisland Denemarken en de BEMER Cyclassics mee, en hij won ze nog allebei ook. Het zal niet gemakkelijk zijn om de kopman van Lidl-Trek overboord te gooien, en ook in de sprint is hij niet kansloos. Ploegmaat Jasper Stuyven offert zijn kansen vaak maar wat graag op voor zijn Deense vriend, maar als de twee tezamen in de finale geraken, kunnen ze het ploegenspel spelen en worden ze nog gevaarlijker.

Ook Wout van Aert beschikt over zo’n sterke ploeggenoot, in de persoon van Christophe Laporte. Samen winnen doen ze graag bij Jumbo-Visma, en Van Aert gunt het zijn Franse ploeggenoot, zoals we dit voorjaar in Gent-Wevelgem zagen. Laporte houdt bovendien van de Belgische najaarswedstrijden: de GP van Wallonië en Binche-Chimay-Binche staan al op zijn palmares, nu de SUPER 8 Classic nog?

Wanneer we het hebben over mannen in vorm, dan kunnen we niet rond Jasper De Buyst heen. Sinds de Tour de France viel de Lotto Dstny-renner nog geen enkele keer naast de top 5 van een eendagskoers, met als hoogtepunt zijn overwinning in de Egmont Cycling Race. De Buyst had zijn kwaliteiten als afmaker de afgelopen jaren wat in de koelkast gestoken, om in de rol van lead out Caleb Ewan aan zeges te helpen. Nu die laatste aan de uitgang staat bij de Lotto-ploeg, ziet De Buyst zijn kans schoon om de killer in zichzelf weer naar boven te halen, mét succes.

Toch zullen er ook renners zijn, die hopen op een minder zware wedstrijd. Ethan Vernon bijvoorbeeld, die met Soudal Quick-Step op een massasprint zou kunnen mikken. Wat was de Brit er vaak dichtbij in de ronde van zijn thuisland, alleen de Jumbo-Visma-dominantie stak een stokje voor een ritzege. Sam Welsford (Team DSM-firmenich) en Alexander Kristoff (Uno-X) zullen met diezelfde insteek van start gaan. Niet eens onrealistisch, want ook vorig jaar werd er gesprint in Haacht.

Verder is de lijst met outsiders natuurlijk bijzonder lang. Zo wordt Max Walscheid de troef van Cofidis, terwijl Intermarché-Circus-Wanty op drie troeven kan speculeren: Mike Teunissen en Madis Mikhels zijn in goeden doen, Biniam Girmay zal het vooral van zijn klasse moeten hebben. Ex-winnaar Florian Sénéchal en Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) durven het misschien te proberen met een late uitval, net als Matteo Trentin (UAE-Emirates), die altijd graag aanvallend koerst. En hoe ver komen Søren Wærenskjold (Uno-X), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) en Victor Campenaerts (Lotto Dstny)?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Mathieu van der Poel, Mads Pedersen

** Christophe Laporte, Jasper De Buyst, Ethan Vernon

* Alexander Kristoff, Matteo Trentin, Sam Welsford, Søren Wærenskjold

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt zaterdag warm, maar niet ongelooflijk heet in Haacht. Temperaturen kunnen volgens Weeronline oplopen tot 27 graden Celsius. De lichte bewolking en de wind, die blaast aan 2 Beaufort vanuit het zuidwesten, kunnen voor wat verkoeling zorgen.

Liefhebbers van het stemgeluid van Michel Wuyts kunnen hun hartje ophalen bij VTM, want zij zenden de wedstrijd in België live uit vanaf 15.30 uur. De online kanalen van Eurosport, namelijk Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+, pikken een kwartiertje later in om 15.45 uur.