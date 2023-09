vrijdag 15 september 2023 om 10:37

Confrontatie tussen Van Aert en Van der Poel komt er toch niet in SUPER 8 Classic

Het gedroomde duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel komt er zaterdag niet in de SUPER 8 Classic. De kopman van Jumbo-Visma – die vandaag zijn 29ste verjaardag viert – is namelijk ‘niet helemaal fit’ en doet daardoor niet mee aan de Belgische eendagskoers, die we voorheen kenden als de Primus Classic.

“Wout van Aert was oorspronkelijk ingepland voor de SUPER 8 Classic, maar hij is niet helemaal fit. Hij focust zich nu op zijn andere doelen in het laatste deel van het seizoen”, schrijft Jumbo-Visma. Van Aert won vorige week nog een rit en het eindklassement in de Tour of Britain, en is nu in opbouw naar het EK tijdrijden en het EK wielrennen van komende week in Drenthe.

Jumbo-Visma gaat in de SUPER 8 Classic van start met Christophe Laporte als kopman. Hij krijgt onder meer Tosh Van der Sande en Tim van Dijke met zich mee. Ook doen Lars Boven, Owen Geleijn en Per Strand Hagenes mee vanuit het opleidingsteam.

Wedstrijdprogramma