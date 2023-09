vrijdag 15 september 2023 om 13:25

Lotto Dstny moet zieke De Lie en De Buyst missen in SUPER 8 Classic

Pech voor Lotto Dstny. De Belgische formatie moet het zaterdag in de SUPER 8 Classic doen zonder het koningskoppel Arnaud De Lie-Jasper De Buyst. Beiden zijn namelijk ziek en kunnen niet meedoen aan de voormalige Primus Classic.

De Lie is ziek teruggekomen uit Canada, waar hij vorige week imponeerde door in de GP de Québec naar zijn allereerste overwinning op WorldTour-niveau te sprinten. Hij stond niet op de voorlopige deelnemerslijst, maar volgens Lotto Dstny zou hij wel gaan starten.

Ook De Buyst was erg goed in vorm de laatste weken. Zo won hij de Egmont Cycling Race en behaalde hij ereplaatsen in de Druivenkoers (derde), Bretagne Classic (vijfde) en de GP de Wallonie (derde). Ook hij is ziek en moet de SUPER 8 Classic aan zich voorbij laten gaan.

Cedric Beullens en Florian Vermeersch zijn aangewezen als vervangers binnen het Belgische ProTeam. Met Victor Campenaerts en Florian Vermeersch heeft Lotto Dstny nog wel twee ijzers in het vuur om voor een goede uitslag te gaan zaterdag.

📢LINE-UP: Super 8 Classic

Our team for tomorrow's Super 8 Classic between Brakel and Haacht 👊

ℹ️ Both @Arnaud_De_Lie and @JasperDeBuyst are ill and will be replaced by Cedric and Florian.#ForTijl pic.twitter.com/mpgiPUiwj6

— Lotto Dstny (@lotto_dstny) September 15, 2023