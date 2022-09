Jordi Meeus verslaat Arnaud Démare in Primus Classic

Jordi Meeus is de winnaar geworden van de Primus Classic. De Belg klopte Arnaud Démare in de massasprint, waar meerdere snelle mannen niet aan mee konden doen na een val in de laatste twee kilometer. Max Kanter eindigde op de derde plek.

De renners kregen in de Primus Classic een tocht van 199,3 kilometer voor de kiezen, die onderweg stevig gekruid werd door maar liefst achttien hellingen. Deze bevonden zich voornamelijk in het tweede deel van de koers. De eerste 120 kilometer na de start in Brakel vielen nog relatief mee.

Twee Nederlanders in de kopgroep

In dit deel van de wedstrijd reed al snel een kopgroep van vier weg, met daarbij twee Nederlanders: Niki Terpstra (TotalEnergies), die onlangs zijn afscheid aankondigde, en Meidert Weulink (ABLOC CT), die dinsdag knap derde werd in de Memorial Briek Schotte. Zij hadden het gezelschap van twee Denen: Casper Pedersen (Team DSM) en Niklas Larsen (Uno-X). Het kwartet kreeg een flinke voorsprong. Na 75 kilometer hadden ze meer dan zeven minuten.

Daar bleef het bij. Hierna begon het verschil langzaam maar zeker kleiner te worden. Eenmaal in de heuvelzone, dunde de kopgroep bovendien uit, omdat Weulink met nog zo’n zeventig kilometer te gaan het tempo niet meer kon volgen. Ook het peloton was inmiddels in de heuvelzone aangekomen, wat ervoor zorgde dat ook daar de nodige renners moesten passen. Onder hen ook Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen.

De Lie wacht sprint niet af

Een andere sprinter, Arnaud De Lie, trok met nog ruim veertig kilometer dan juist weer ten aanval. Nadat eerder zijn ploeggenoot Philippe Gilbert al een poging gedaan had, plaatste de jonge Belg bergop een versnelling. Hij sloeg een gaatje en kreeg een aantal interessante renners mee: Bryan Coquard, Sep Vanmarcke, Stefano Oldani, Anthony Turgis, Dries van Gestel en – nog een sprinter – Jasper Philipsen.

Vijfendertig kilometer voor het einde sloten de zeven aan bij Terpstra, Pedersen en Larsen. Laatstgenoemde haakte niet veel later af, terwijl Ilan Van Wilder en Victor Campenaerts na een lange achtervolging juist de oversteek maakten naar voren. Het gat met het peloton was in deze fase ongeveer een halve minuut. Daar verzorgde voornamelijk Groupama-FDJ het tempo in dienst van Arnaud Démare.

Op naar een sprint

Door het werk van de Franse ploeg, waren de vluchters er op zestien kilometer van de meet bijna aan voor de moeite. Een enkeling, waaronder De Lie, liet zich al terugzakken, maar Vanmarcke wilde van geen wijken weten. Hij gaf er nog eens een klap op. Campenaerts, Coquard, Pedersen, Turgis en Oldani haakten hun karretje aan en bleven nog een tijdje doordoen, maar met nog ruim tien kilometer te gaan was het dan definitief voorbij. We konden ons op gaan maken voor een massasprint.

Voordat het zover was, kwam er op twee kilometer van het einde nog een val. Onder anderen Alexander Kristoff lag erbij. Een groot deel van het peloton maakte daardoor geen kans meer op de zege, waaronder Jasper Philipsen en Arnaud De Lie. Démare zat wel van voren en kreeg een lead-out van Ramon Sinkeldam. Uiteindelijk was het echter Jordi Meeus die er met de zege vandoor ging. De Belg kwam in de laatste meters voorbij Démare en kon na de streep de armen in de lucht gooien.