donderdag 29 februari 2024 om 10:30

Voorbeschouwing: Ster van Zwolle 2024 – Alle ogen op profs TDT-Unibet en Vermeltfoort

De Ster is niet ver! Traditioneel begint het Nederlandse wielerjaar eind februari of begin maart met de Ster van Zwolle, dit jaar de Salverda Bouw Ster van Zwolle. Op papier een sprinterskoers, maar in Overijssel kan het ook spoken en liggen waaiers op de loer. Met Tour de Tietema-Unibet staat een Nederlands profteam aan de start. Maken zij hun favorietenrol waar? Of sprint Coen Vermeltfoort naar een recordzege? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Ster van Zwolle

2023: Coen Vermeltfoort

2022: Niet verreden

2021: Coen Vermeltfoort

2020: David Dekker

2019: Coen Vermeltfoort

2018: Maarten van Trijp

2017: Fabio Jakobsen

2016: Jeff Vermeulen

2015: Elmar Reinders

2014: Bert-Jan Lindeman

Laatste editie



Uitslag Ster van Zwolle 2023

1. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels) in 3u55m48s

2. Martijn Budding (Tour de Tietema-Unibet) allen z.t.

3. Loe van Belle (Jumbo-Visma Development)

4. Joren Bloem (Tour de Tietema-Unibet)

5. Martins Pluto (ABLOC CT)

Parcours

De Salverda Bouw Ster van Zwolle zal in 2024 niet meer zal finishen op de Ceintuurbaan bij het Isala Ziekenhuis, maar een paar kilometer eerder op een industrieterrein. De wedstrijd eindigt voor de deur van de meubelboulevard aan de Blaloweg in Zwolle. Dat werd in oktober 2023 al besloten. “Al langer was de wens van de gemeente Zwolle om niet meer te finishen bij de Isala klinieken”, klonk het toen.

“De Ceintuurbaan is toch een drukke en belangrijke weg in Zwolle, die kun je niet zomaar langdurig dichtzetten”, verklaarde bestuurslid Gerben Kroeze. Op de nieuwe locatie kunnen ook meer evenementen rondom de finish plaatsvinden. De nieuwe finale levert volgens Kroeze nog meer op. “Zie je het al voor je? Een helikopter in de lucht, rondom de IJsseltoren met Scania en al die andere bedrijven in beeld met op de achtergrond de IJssel! Geweldig!”

De finale richting de Ceintuurbaan werd de laatste jaren ook gekenmerkt door de passages over lange en brede wegen. Dat is nu ook anders, want als de renners in de slotfase de dijk – die van Zalk naar Zwolle gaat – afrijden, krijgen ze niet meer de kans om daarna nog een massasprint te organiseren in de laatste, rechte kilometers door Zwolle. Daarmee hoopt de organisatie dat de race uitdagender en spannender wordt voor de renners en toeschouwers. De laatste bocht ligt op ongeveer 400 meter van de meet.

De 63ste editie van de Salverda Bouw Ster van Zwolle start wel zoals vanouds op het Grote Kerkplein in Zwolle. Vanaf daar rijdt het peloton in een soort ster-vorm (dan moet je wel heel creatief nadenken hoor) rondom de Hanzestad. Via onder meer Heino, de Lemelerberg, Wijthem, Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen, Hasselt, Genemuiden en Kampen gaat het peloton terug richting Zwolle. In de finale rijdt het peloton bijna tien kilometer over de Kamperzeedijk en nog zes kilometer over de Zalkerdijk.

Zaterdag 2 maart, Salverda Bouw Ster van Zwolle: Zwolle – Zwolle (183,2 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.30 uur

Favorieten

Door de promotie naar ProTeam kan Tour de Tietema-Unibet nu zeggen dat ze voor het eerst een thuiswedstrijd rijden altijd profploeg. Ze zijn dan ook de enige professionele formatie aan de start. Verder starten er louter continentale teams (waaronder de opleidingsploegen van dsm-firmenich PostNL, Alpecin-Deceuninck en Lidl-Trek) en nog elf clubteams om het startveld rond te maken. Opvallende afwezige is Visma | Lease a Bike, dat de profs en de beloften thuis laat.

Voor de topfavoriet kijken we toch eerst naar de recordhouder wat betreft het aantal zeges in Zwolle. Coen Vermeltfoort zal namelijk met rugnummer 1 starten en hij mikt op zijn vierde overwinning. Het parcours ligt hem heel goed, want hij kan uitstekend uit de voeten op de Overijsselse wegen, weet om te gaan met wind en heeft een sterke sprint in huis. Daarnaast heeft Vermeltfoort met VolkerWessels een sterke ploeg in dienst, met onder meer oud-prof Bert-Jan Lindeman en de eveneens rappe Max Kroonen aan zijn zijde.

De grootste concurrentie lijkt te komen van Tour de Tietema-Unibet, dat zich aan haar stand verplicht zal voelen om hier te winnen. Vorig jaar was de Ster van Zwolle de allereerste koers van het team, toen nog als continentale ploeg, en werd Martijn Budding tweede. Hij doet nu weer mee en zal opnieuw een van de speerpunten zijn. Na zijn mislukte seizoensstart in Antalya (ziekte) herpakte Budding zich afgelopen week met een dag in de vlucht in Le Samyn.

Met Nicklas Pedersen, die afgelopen jaar een van de sterkste en snelste renners in het continentale Deense circuit was, heeft TDT-Unibet een tweede sprinter in huis. Zeker na een zware koers kan hij komen bovendrijven. Datzelfde geldt voor zijn landgenoot, hardrijder en afmaker Andreas Stokbro. Met Jelle Johannink en Tomas Kopecky heeft het Nederlandse ProTeam nog twee aanvallers in huis. Als de controle ontbreekt in de finale, zouden zij de sprinters weleens kunnen verrassen.

De talentenploeg van Alpecin-Deceuninck heeft meerdere snelle mannen in huis. Simon Dehairs is een gevaarlijke klant; hij is de regerend Belgische kampioen bij de beloften en werd in een sprinterskoers als de GP d’Isbergues, bij de elites, al eens achtste. Let ook op de Pool Marceli Bogulawski, die zijn zeges de laatste jaren vooral behaalde in wedstrijden als de Sibiu Tour, de Ronde van Estland en de Ronde van Thailand.

BEAT Cycling heeft een flinke metamorfose ondergaan. De verwachtingen liggen hoog en in Zwolle kan het team in de groene (of blauwe?) shirts al meteen de daad bij het woord voegen. Met nieuwkomers Martin Pluto en Daan van Sintmaartensdijk heeft het twee snelle mannen in huis. Onlangs sprak Pluto, die overkwam van ABLOC, al uit waarom hij bij BEAT wil scoren. “In 2023 heb ik het hele jaar een goed niveau gehaald, toch miste ik vaak ploeggenoten in finales. Met deze sterke ploeg ben ik er van overtuigd dat we kunnen winnen”, stelde hij.

Dan de opleidingsploeg van dsm-firmenich PostNL. Zij komen met Johan Dorussen en Vlad Van Mechelen op de proppen. De nog maar 20-jarige Dorussen viel vorig jaar op in het Nederlandse nationale circuit, met een zege in de Wielerdag Noorderveld en ereplaatsen in de Zuiderzeeronde, de Ronde van Midden-Brabant, de Omloop van Oost-Stellingwerf en de Oderrundfahrt in Duitsland. Voor de jonge Belg Van Mechelen lijkt een wat zwaardere koers nodig.

Een serieuze kandidaat vinden we bij Lidl-Trek Future Racing, het U23-team van het gelijknamige WorldTeam. We hebben het dan over Tim Torn Teutenberg. De Duitser is nog maar 21 jaar, maar al ijzersterk op de baan en ook op de weg timmert hij flink aan de weg. In januari begon Teutenberg zijn seizoen in Spanje met veel ereplaatsen in profkoersen; derde in de Clàssica Valenciana (achter Dylan Groenewegen en Bryan Coquard), zevende in de Trofeo Ses Salines-Felanitx en vierde in de Trofeo Palma. Ervaring op Nederlandse wegen heeft hij ook, want vorig jaar was hij tweede in de Ronde van Overijssel achter Vermeltfoort. Kortom, schrijf TTT maar op voor zaterdag!

Dan nog wat gevaarlijke namen bij de andere continentale ploegen die aan de start staan. Bij Diftar (de opvolger van Allinq CT) zien we erkende hardrijders als Rick Ottema en Peter Schulting, terwijl Metec-Solarwatt met tempobeulen Tim Marsman en Casper van der Woude naar Zwolle komt. ABLOC CT kan rekenen op de Belg Mathis Avondts en Lars Hohmann.

Tot slot een vaste waarde in kleinere Nederlandse UCI-koersen: Joshua Huppertz van Lotto-Kern Haus, ooit eens winnaar van de Arno Wallaard Memorial, en zijn ploeggenoot Romet Pajur uit Estland. Die laatste is nog maar 19 jaar, was een ijzersterke junior in zijn laatste U19-jaar en reed afgelopen seizoen al enkele ereplaatsen bij elkaar bij de beloften. Heeft hij een nieuwe stap kunnen maken?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Coen Vermeltfoort

*** Tim Torn Teutenberg, Martijn Budding

** Daan van Sintmaartensdijk, Nicklas Pedersen, Simon Dehairs

* Martin Pluto, Andreas Stokbro, Tim Marsman, Romet Pajur

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Er zijn edities van de Ster van Zwolle geweest met slechter weer. Zaterdag loopt de temperatuur op tot 11 graden Celsius en de hele dag komt de zon om de hoek kijken. De wind komt uit het zuiden en waait ’s middags aan windkracht 3 à 4. Dat kan zeker in het laatste koersuur, als het peloton in zuidelijke koerst richting Zwolle, invloed hebben op het koersverloop. Dit lijkt dan vooral in het voordeel van de sprinters. Op het stuk langs Dalfsen en richting Hasselt liggen waaiers op de loer door de zuiderwind.

Er komt een live-uitzending van de Ster van Zwolle op regiozenders RTV Oost en RTV Drenthe (vanaf 14.00 uur) en via de Eurosport Player is de koers ook te zien vanaf 14.15 uur.