Zo stoomt BEAT Cycling zich met de trein klaar voor het nieuwe wegseizoen

De selectie BEAT Cycling Club vertrok deze week als eerste wielerploeg ooit met de trein naar trainingskamp. De Nederlandse formatie hoopt zich op deze manier op een duurzame wijze klaar te stomen voor 2024. Aanleiding genoeg voor WielerFlits om te vragen naar deze primeur en naar de sportieve plannen van de unieke wielerclub voor het nieuwe seizoen.

Dat BEAT Cycling Club de eerste ploeg is die per trein op trainingskamp gaat, is nauwelijks een verrassing te noemen. De continentale wielerploeg introduceerde vorig seizoen al elektrische ploegwagens, en doet daar dit jaar dus nog een schepje bovenop. Geert Broekhuizen, CEO en oprichter van de wielerclub, geeft aan dat sportiviteit vooropstaat, maar dat duurzaamheid ook hoog op het lijstje staat. “Uiteindelijk zijn we een wielerploeg en willen we presteren, maar we kijken altijd binnen de mogelijkheden die we hebben naar hoe we zo duurzaam mogelijk te werk kunnen gaan.” Voor het trainingskamp geldt dat alle materialen, renners en ander personeel per trein van en naar Girona reizen.

Koers maken

Voor een korte terugblik en de sportieve doelen voor aankomend seizoen, sprak WielerFlits met Alex van de Vosse. De teammanager geeft aan dat sportieve prestaties op twee manieren worden gemeten. “Als we kijken naar de pure resultaten waren die in 2023 tegenvallend. Maar we kijken ook naar hoe we gekoerst hebben. Hebben we mede de koers bepaald of hebben we defensief gereden? Op dat gebied hebben we afgelopen jaren al goede dingen laten zien.”

Van de Vosse erkent dat de uitslagen in 2024 beter moeten dan afgelopen seizoen. Volgens hem is dat ook zeker mogelijk. “We hebben negen nieuwe renners, waarvan er een aantal echt koersen kunnen winnen. Martin Pluto en Jeroen van Krimpen bijvoorbeeld.” Toch keek de wielerclub bij de nieuwe aanwinsten vooral naar het type renner. “We wilden renners toevoegen aan de selectie die durven om koers te maken.”

Goede sfeer

Deze winter zijn er dus veel nieuwe renners toegevoegd aan de selectie. Toch is er volgens Van de Vosse geen sprake van een ‘vreemdelingenlegioen’. “De sfeer is goed en renners kijken naar elkaar om. Het laatste trainingsweekend ging het niet goed met een van onze renners. Een andere renner kwam dat melden bij de auto. De renners zijn dus echt met elkaar bezig.”

Ook Mārtiņš Pluto geeft aan dat het goed zit met het groepsgevoel. “Er worden geen groepjes gevormd en we gaan onderling met elkaar op trainingskamp. Er wordt echt een team gevormd.” Pluto reed afgelopen vier seizoenen voor ABLOC CT, maar maakte deze winter de overstap naar BEAT. “Ik heb gekozen voor de ploeg vanwege de sterke selectie die we dit jaar hebben”, zo geeft hij aan.

Pluto’s doelen

Volgens de 26-jarige renner is winnen het voornaamste doel dit seizoen. “Het afgelopen jaar heb ik het hele jaar een goed niveau gehaald. Toch miste ik vaak ploeggenoten in finales. Met deze sterke ploeg ben ik er van overtuigd dat we kunnen winnen”, aldus Pluto. Dit jaar wil de in Letland geboren wielrenner minder koersen gaan rijden dan afgelopen jaar. “Vorig jaar heb ik heel veel wedstrijden gereden. Dat is mooi, maar het is ook fijn om toe te kunnen werken naar bepaalde koersen en periodes. Dat kan dit jaar.”

Pluto kijkt vooral uit naar het voorjaar. “Wedstrijden als de Ster van Zwolle liggen mij goed en in meerdaagse rondes als de Olympia’s Tour en de ZLM Tour wil ik gaan voor een klassement. Maar voor een goede eindklassering in etappekoersen als de Baloise Belgium Tour kom ik tekort. Die Ardennenrit is te lastig voor mij.” Volgens de Letse hardrijder komt ploeggenoot Jochem Kerckhaert beter tot zijn recht in de zwaardere meerdaagse wedstrijden.

Uitgebreid programma

Hoewel de ploeg in 2023 rond de 60 koersdagen kende, worden dat er aankomend jaar fors meer. “We gaan naar de 85 wedstrijddagen dit seizoen”, aldus Van de Vosse. Volgens de teammanager is dat mogelijk gezien de sterk verbrede selectie ten opzichte van afgelopen seizoen. BEAT had vorig jaar twaalf renners in dienst, in 2024 zijn dat er veertien. Dat biedt de mogelijkheid om eventueel een dubbel programma te rijden.

“We kunnen dit jaar renners individueel laten pieken naar verschillende koersen. Bijvoorbeeld Jochem Kerckhaert. Het is een kleine, lichte renner maar we hadden hem vorig jaar al keihard nodig voor de Ster van Zwolle. Nu kan hij later op zijn best zijn”, zegt de manager.

BEAT rijdt in 2024 naast nationale wedstrijden ook weer de Scheldeprijs en de Baloise Belgium Tour. Bovendien wil de ploeg aankomend seizoen ook veel meerdaagse wedstrijden rijden. Zo wil de ploeg starten in Franse wedstrijden als de Tour de la Mirabelle en Kreiz Breizh Elites en hoopt de Nederlandse formatie via fietssponsor KTM toegang te krijgen tot de Tour of Austria.

Selectie van BEAT Cycling Club voor 2024:

Stijn Appel (aanwinst)

Matthijs Büchli

Michiel Coppens (aanwinst)

Bram Dissel

Tijmen Eising (aanwinst)

Yoeri Havik

Jochem Kerckhaert

Wessel Krul (aanwinst)

Lars Loohuis (aanwinst)

Thijmen Paardekooper (aanwinst)

Mārtiņš Pluto (aanwinst)

Jeroen van Krimpen (aanwinst)

Daan van Sintmaartensdijk (aanwinst)

Thijs Zonneveld