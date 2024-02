maandag 26 februari 2024 om 10:37

De Ster van Zwolle: al decennia lang dé Nederlandse seizoensopener

De eerste week van maart betekent koers in Zwolle. Wat de GP La Marseillaise voor Frankrijk, de Trofeo Laigueglia voor Italië en de Omloop Het Nieuwsblad voor België is, is de Ster van Zwolle voor Nederland.

Al sinds 1961 trapt de Ster van Zwolle jaarlijks het Nederlandse wielerseizoen af. Behalve in 2021 en 2022. Het eerste jaar waarin de koers geen seizoenopener was, werd de wedstrijd vanwege corona in oktober gereden. Het jaar daarop werd de wedstrijd geannuleerd. Dit had te maken met de gezondheidssituatie van wedstrijdorganisator Jan van Ommen. Daardoor voelde het bestuur zich genoodzaakt om begin februari de wedstrijd af te gelasten. “We vinden het niet gepast het evenement door te laten gaan, nu ‘Mister Ster van Zwolle’ ernstig ziek is”, schreef het in een persbericht destijds.

Eind maart van dat jaar zou Van Ommen na een lang ziekbed op 74-jarige leeftijd komen te overlijden. De Nederlander was meer dan twintig jaar lang het gezicht van de koers en voorzitter van het organisatiecomité van de Ster van Zwolle.

Erelijst

De erelijst van de Ster van Zwolle wemelt van de coureurs die later zouden uitgroeien tot goede klassiekerrenners of sprinters. Dylan van Baarle won de koers in 2013 en Fabio Jakobsen won in zijn NK-trui de wedstrijd in 2017. Uit vroegere tijden zien we namen als Cees Priem en Frits Pirard tussen de winnaars. Jan Rol was de eerste winnaar van de eendagskoers in Overijsel. Dries Klein was jarenlang recordhouder met drie zeges, maar na zijn overwinning in 2023 staat ook Coen Vermeltfoort op dit aantal overwinningen.

Opvallend: slechts één keer werd de Ster van Zwolle gewonnen door een renner die niet uit Nederland kwam. Marc Wauters schreef de wedstrijd in 1994 op zijn naam. Later zou hij nog een rit in de Tour de France en Parijs-Tours winnen.

Laatste tien winnaars Ster van Zwolle

2023: Coen Vermeltfoort

2022: Niet verreden

2021: Coen Vermeltfoort

2020: David Dekker

2019: Coen Vermeltfoort

2018: Maarten van Trijp

2017: Fabio Jakobsen

2016: Jeff Vermeulen

2015: Elmar Reinders

2014: Bert-Jan Lindeman

De Salverda Bouw Ster van Zwolle wordt dit jaar verreden op zaterdag 2 maart.