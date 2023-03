Coen Vermeltfoort wint zijn derde Ster van Zwolle, Martijn Budding (Tietema) tweede

De Salverde Ster van Zwolle 2023 is gewonnen door Coen Vermeltfoort. Na een waaierskoers van bijna 180 kilometer door Overijssel was de sprinter van VolkerWessels de beste in de sprint van een klein peloton. Martijn Budding bezorgde Tour de Tietema-Unibet een tweede plek in de debuutkoers van de ploeg. Loe van Belle (Jumbo-Visma Development) werd derde.

Een echte kopgroep reed nooit weg in de 62ste editie van de Ster van Zwolle. De wind speelde een hoofdrol en brak het peloton in de openingsuren in vier delen, maar alles kwam weer samen. In het laatste koersuur werden er opnieuw waaiers getrokken, waardoor een dertigtal overbleef aan kop.

Ploegen als VolkerWessels, Jumbo-Visma, Metec-Solarwatt en Tour de Tietema-Unibet hadden een overtal en probeerden dat in de laatste vijftien kilometer verder uit te spelen. Onder meer Tomas Kopecky, Martijn Budding, Joren Bloem en Loe van Belle probeerden weg te rijden uit de kopgroep op de dijken in de omgeving van Zwolle.

In de laatste tien kilometer werd continu aangevallen door kleine groepjes, maar geen groep kon echt wegrijden. Vooral Jumbo-Visma en Tour de Tietema-Unibet probeerden het, maar VolkerWessels counterde alle aanvallen om er een sprint van te maken. Die ploeg hield alles bij elkaar en zette een lead-out op voor Coen Vermeltfoort, die het daarna vakkundig afmaakte in de spurt.

Titelverdediger Vermeltfoort won met fietslengtes voorsprong op Martijn Budding (Tour de Tietema-Unibet) en Loe van Belle (Jumbo-Visma Development). Het is voor de 34-jarige sprinter al zijn derde overwinning in de Nederlandse openingskoers.