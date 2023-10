Nick Doup • zondag 1 oktober 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Sparkassen Münsterland Giro 2023 – Jasper Philipsen treft titelverdediger Olav Kooij

Dinsdag staat de Sparkassen Münsterland Giro weer op het programma. De wedstrijd kent dit jaar een aantrekkelijk deelnemersveld met onder meer Jasper Philipsen, Olav Kooij, Dylan Groenewegen en Tim Merlier. Kooij is in Duitsland de titelverdediger, maar of hij zijn titel ook behoudt? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De geschiedenis van de Münsterland Giro gaat terug tot 2006. Het was de opvolger van de eendaagse wielerwedstrijd Groningen-Münster. Gekozen werd voor de datum 3 oktober, een belangrijke dag in Duitsland. Op deze derde dag in oktober viert Duitsland de hereniging in 1990. Vanaf het begin kreeg de Münsterland Giro het stempel UCI 1.1-wedstrijd opgeplakt. De koers kreeg ook een gewenste eerste winnaar: thuisrijder Paul Martens.

In 2007 wist een jonge Jos van Emden in Münster de overwinning te pakken. Hij was daarmee de eerste Nederlander op de erelijst. Het zou niet bij deze ene zege blijven voor Van Emden, want in 2013 reed hij in de laatste ronde weg uit een kopgroep van vijf en kon hij niet meer worden bijgehaald. De Münsterland Giro heeft sinds vorig jaar vier keer een Nederlandse winnaar op het palmares staan, want in 2010 won ook Joost van Leijen de koers en vorig jaar was Olav Kooij zegezeker.

Van Emden is nog altijd mede-recordhouder met zijn twee overwinningen. Hij staat op gelijke hoogte met Duitse sprinttoppers André Greipel (2008 en 2014) en Marcel Kittel (2011 en 2012). Sinds 2014 is het altijd aan de rappe mannen in Nordrhein-Westfalen: na Greipel mochten Tom Boonen, John Degenkolb, Sam Bennett, Max Walscheid, Álvaro José Hodeg, Mark Cavendish en dus Kooij juichen.

In het coronajaar 2020 werd er niet gekoerst, maar eind 2021 was er wel plek op de kalender voor de Münsterland Giro. Dat betekende ook dat de in Enschede geplande start van de eendagsklassieker, iets wat al voorzien was voor 2020, met een jaar verplaatst werd.

Laatste tien winnaars Münsterland Giro

2022: Olav Kooij

2021: Mark Cavendish

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Álvaro José Hodeg

2018: Max Walscheid

2017: Sam Bennett

2016: John Degenkolb

2015: Tom Boonen

2014: André Greipel

2013: Jos van Emden

Laatste editie



Een sprint was het meest waarschijnlijke scenario in de Sparkassen Münsterland Giro van 2022, maar eerst moesten de sprintersteams nog een vroege vlucht van vijf rensters zien in te rekenen. Julian Borresch (Saris Rouvy Sauerland), Nederlander Jesse de Rooij en Sebastian Niehues (Bike Aid), Jannis Peter (Duitse selectie) en Ole Theiler (Lotto-Kern Haus) zaten in de ontsnapping van de dag. Deze vijf avonturiers wisten een maximale voorsprong te vergaren van om en nabij de vier minuten.

In het peloton lag de controle bij de mannen van Alpecin-Deceuninck en BikeExchange-Jayco. Met nog iets meer dan twintig kilometer te gaan werden de laatste vluchters opgeslokt. In de finale stonden er nog een paar verraderlijke lokale ronden op het programma in finishplaats Münster.

In de chaotische slotfase hadden de sprintersteams moeite om zich goed te positioneren, maar het bracht Olav Kooij niet van zijn stuk. De toen nog 20-jarige Nederlander wachtte op het juiste moment, ging de sprint aan en wist de tegenstand op overtuigende wijze uit zijn wiel te sprinten. Jasper Philipsen werd tweede en Max Walscheid derde. Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Casper van Uden eindigden buiten de top-5.

Uitslag Münsterland Giro 2022

1. Olav Kooij (Jumbo-Visma) 4u36m35s

2. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) allen z.t.

3. Max Walscheid (Cofidis)

4. Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech)

5. Sam Bennett (BORA-hansgrohe)

Parcours

Niet voor het eerst heeft de Sparkassen Münsterland Giro gekozen voor een nieuwe startlocatie. In navolging van onder meer Emsdetten, Enschede (de eerste Nederlandse start ooit in 2021) en Telgte is het nu de beurt aan Osnabrück. Die stad ligt ten noordoosten van Münster, net over de grens van Noordrijn-Westfalen, in de deelstaat Nedersaksen.

Het startschot klinkt nabij het stadhuis van Osnabrück, waarna het peloton in zuidelijke richting vertrekt. Eerst volgt een lokale omloop van ruim 30 kilometer, met daarin de klim van Holperdorper Straße, die twee keer afgelegd moet worden. Vervolgens gaat het richting Tecklenburg en Lengerich, waar opnieuw een lokale ronde ligt. Deze is bijna 16 kilometer lang en kent de beklimmingen van de Grafenstraße en de Lengericher Berg. Dit rondje wordt drie keer verreden.

Na de laatste passage door Lengerich is het nog 60 kilometer tot aan de finish. Pas 14,1 kilometer voor de meet draait het peloton het lokale rondje in Münster op. De eerste passage aan de finish is op 12,9 kilometer van de meet, waarna nog drie lokale rondjes wachten. De echte rekentalenten weten het dan al: elke omloop is 4,3 kilometer lang.

Er zit een korte kasseistrook aan het begin van de ronde, maar die moet geen probleem vormen voor de doorgewinterde prof. In de laatste 1,5 kilometer liggen nog twee haakse bochten naar links, waarna de laatste kilometer redelijk lang rechtdoor gaat. Officieel is de laatste rechte lijn 350 meter lang, al zit er wel een afbuiging in naar rechts, alvorens gefinisht wordt op de Schlossplatz.

Dinsdag 3 oktober, Sparkassen Münsterland Giro: Osnabrück – Münster (194,2 km)

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.40 uur

Favorieten

De Sparkassen Münsterland Giro kan rekenen op een meer dan aantrekkelijk deelnemersveld. Bijna alle topsprinters staan aan het vertrek in Duitsland dinsdag. Eigenlijk missen we alleen echt de naam van Fabio Jakobsen als we kijken naar de startlijst. De Nederlander kiest ervoor om Binche-Chimay-Binche te rijden, die op dezelfde dag doorgaat.

Soudal-Quick Step mikt in de Duitse wedstrijd op haar andere topsprinter, namelijk Tim Merlier. De 30-jarige sprinter is bezig aan een uitstekend naseizoen, met onder meer twee ritzeges in de Ronde van Polen en de Ronde van Slowakije. Dat hij hier dichtbij de zege gaat zijn, lijkt dan ook zeer aannemelijk. De vraag is echter: hoe dicht? In Münster moet Merlier het opnemen tegen nog net iets betere sprinters dan in de vorige koersen die hij reed.

We denken dan toch meteen aan de allerbeste sprinter van dit seizoen: Jasper Philipsen. In de Tour de France bleek de Belg bijna onklopbaar en wist hij met Mathieu van der Poel als lead-out liefst vier keer te winnen. Ook na de Tour bleek de Vlam van Ham bijna onklopbaar. In september won de 25-jarige sprinter liefst drie keer op rij: eerst het Kampioenschap van Vlaanderen, daarna ook nog de Gooikse Pijl en Parijs-Chauny. In Duitsland krijgt Philipsen weer een super lead-out, ditmaal van Kaden Groves. Wie de Belg wil kloppen, moet wel van heel goeden huize komen. Al kan zijn ziekte van afgelopen week misschien nog roet in het eten gooien.

Toch kan er van alles gebeuren in zo’n sprint. Een valpartij, net niet helemaal goede positionering of… slechte benen. De concurrenten ruiken in ieder geval bloed. Olav Kooij al helemaal, omdat hij hier titelverdediger is. Vorig jaar slaagde Kooij er zelfs in om Philipsen hier het nakijken te geven. De afgelopen weken was Kooij ook flink op dreef. Hij won vier keer in de Tour of Britain, werd tweede in de Gooikse Pijl en derde op het Europees kampioenschap op de weg. De lead-out van Kooij is overigens ook helemaal niet mis. Dat is kersvers Europees kampioen Christophe Laporte. Mocht Kooij niet aan sprinten toekomen, dan zal de Fransman zijn kans krijgen.

Een andere Nederlander hoopt in de Sparkassen Münsterland Giro nog een zege mee te graaien dit seizoen. Het is namelijk alweer even geleden voor Dylan Groenewegen. De sprinter van Jayco AlUla won voor het laatst in de Ronde van Slovenië, waarna hij nog ereplaatsen noteerde in de Tour de France en recentelijk het Kampioenschap van Vlaanderen (tweede), Gooikse Pijl (derde) en de Omloop van het Houtland (tweede). In de meeste gevallen bleek Philipsen de grote plaaggeest, maar dat het met de vorm van Groenewegen zo laat in het seizoen nog goed zit, is wel duidelijk. In de Omloop van het Houtland werd Groenewegen overigens geklopt door Gerben Thijssen, die hier ook aan het vertrek staat en dus ook een geduchte kandidaat voor de zege is.

We gaan door met de grote man van Lidl-Trek, Mads Pedersen. Qua intrinsieke snelheid moet de Deen het misschien afleggen tegen bovenstaande namen, maar misschien zorgt de heuvelzone op 100 kilometer van de meet dinsdag voor wat vermoeidheid. Pedersen is dan de man bij uitstek die daar van kan profiteren. Alle grote namen heeft hij er dit seizoen al opgelegd en zijn conditie is begin oktober nog altijd in orde. Je vraagt je af hoe dat nog kan, aangezien Pedersen al een heel seizoen op een constant niveau rijdt en bijna altijd voor de zege meedoet. Vorige week werd hij zevende op het EK, daarvoor nog tweede in de GP d’Isbergues.

De laatste namen zijn al wat meer outsiders. We noemen Casper van Uden en Caleb Ewan, maar zij vallen net buiten de sterren. Vooral de Australiër is hier in goede vorm kanshebber, maar Ewan is in huidige doen ‘gewoon’ een helper bij Lotto-Dstny. De ogen zullen bij die ploeg zijn gericht op Jarne Van de Paar. De neoprof heeft zijn kans helemaal zelf afgedwongen: recentelijk boekte hij zijn eerste profzege in de Tour of Taihu Lake. Of hij het ook tegen Philipsen, Kooij, Merlier en Groenewegen kan, is nog een groot vraagteken. Maar Lotto Dstny zal volledig zijn kaart trekken.

Jordi Meeus en Matteo Moschetti sluiten de rij. Meeus moet als winnaar op de Champs-Elysées in de Tour de France wel genoemd worden, maar de eerlijkheid gebiedt te bekennen dat de Limburger daarna niet heel veel meer van zich heeft laten zien. Met Danny van Poppel krijgt hij wel een sterke lead-out mee. Moschetti toonde zich de afgelopen weken al wat meer. Hij won de GP d’Isbergues en schonk zo zijn team Q36.5 Pro Cycling Team een mooie zege.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Olav Kooij, Tim Merlier

** Dylan Groenewegen, Mads Pedersen, Gerben Thijssen

* Jordi Meeus, Matteo Moschetti, Jarne Van de Paar, Christophe Laporte

Weer en TV

Het weer is niet al te best dinsdag in Duitsland. De temperatuur van 21 graden Celsius is nog wel prima, ook de zon komt nog af en toe door. Maar de wind is met windkracht 4 uit het westen verraderlijk. Ook wordt er een aantal millimeter regen verwacht, al is de vraag nog of de regen tijdens de koers zal vallen, volgens Weeronline.

De Sparkassen Münsterland Giro wordt voor het eerst van start tot finish in beeld gebracht, dat gebeurt vanaf 12.45 uur via de website van Sportschau.de. Of dat ook in Nederland en België te zien is, is nog niet duidelijk. Wie regiozender WDR Münster kan ontvangen, kan daar vanaf 13.45 uur de koers live zien. Eurosport 1 is er vanaf 16.30 uur live bij, maar via Eurosport.nl, Discovery+ of GCN+ kan je online al vanaf de start meekijken.