Olav Kooij veruit de snelste in Münsterland Giro, Philipsen tweede

Olav Kooij mag zich de winnaar noemen van de Sparkassen Münsterland Giro. De jonge renner van Jumbo-Visma bleek veruit de snelste in de eindsprint en boekte alweer zijn twaalfde zege van het seizoen. Kooij versloeg met sprekend gemak Jasper Philipsen en Max Walscheid. Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen kwamen er niet aan te pas.

Voor de Münsterland Giro was een deel van het WorldTour-peloton naar Duitsland afgereisd. Een sprint was op voorhand het meest logische scenario want de vier klimmetjes die onderweg opdoemden, lagen allemaal in de eerste 110 kilometer. Aan de start stonden onder meer Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen en Olav Kooij, maar ook Sam Bennett en thuisfavoriet Pascal Ackermann. We konden ons met andere woorden gaan opmaken voor een sprint tussen de snelste renners op twee wielen.

Nederlander De Rooij maakt deel uit van vroege vlucht

Maar eerst moesten de sprintersteams nog een vroege vlucht van vijf rensters zien in te rekenen. Julian Borresch (Saris Rouvy Sauerland Team), Nederlander Jesse de Rooij en Sebastian Niehues (Bike Aid), Jannis Peter (Duitse nationale ploeg) en Ole Theiler (Team Lotto-Kern Haus) waren de namen in de ontsnapping van de dag. Deze vijf avonturiers wisten een maximale voorsprong te vergaren van om en nabij de vier minuten. In het peloton lag de controle bij de mannen van Alpecin-Deceuninck en BikeExchange-Jayco.

De Belgische formatie reed op kop voor zijn sprinter Philipsen, terwijl het Australische BikeExchange met Groenewegen een gooi wilde doen naar de overwinning. Dit was slecht nieuws voor de vluchters: ze bleken al snel een vogel voor de spreekwoordelijke kat. Met nog iets meer dan twintig kilometer te gaan werden de laatste vluchters opgeslokt en konden we ons gaan opmaken voor een massasprint. In de finale stonden er nog een paar verraderlijke lokale ronden op het programma in finishplaats Münster.

Kooij maakt indruk met machtige sprint

Een massasprint stond in de sterren geschreven, al probeerde Frederik Frison dit nog te verhinderen. De Belgische hardrijder trok met nog enkele kilometers te gaan in de aanval, maar Frison geraakte niet echt weg en werd op tijd weer ingerekend. De rappe mannen konden zich vervolgens gaan opmaken voor de sprint. Een sprint zonder Pascal Ackermann, de Duitser was iets eerder namelijk al ten val gekomen met een renner van BORA-hansgrohe en kon een eventuele zege op zijn buik schrijven.

In de chaotische slotfase hadden de sprintersteams moeite om zich goed te positioneren, maar het bracht Olav Kooij niet van zijn stuk. De nog altijd maar 20-jarige Nederlander wachtte op het juiste moment, ging de sprint aan en wist de tegenstand op overtuigende wijze uit zijn wiel te sprinten. Philipsen, Walscheid, Sam Bennett, Jakobsen en Groenewegen: ze moesten allemaal het hoofd buigen voor seizoensrevelatie Kooij.