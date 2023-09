donderdag 28 september 2023 om 12:06

Toch geen duel tussen Arnaud De Lie en Jasper Philipsen in Circuit Franco-Belge

Een fikse tegenvaller voor de organisatie van het Circuit Franco-Belge. Jasper Philipsen, een van de favorieten voor de overwinning, moet op het allerlaatste moment passen wegens ziekte.

Philipsen was aanvankelijk niet voorzien voor de Belgische eendagskoers, maar zou als vervanger van wereldkampioen Mathieu van der Poel toch opdraven in het Circuit Franco-Belge. Zou, want Philipsen blijkt niet fit genoeg om deel te nemen aan de wedstrijd.

“Helaas is Jasper Philipsen vannacht ziek geworden”, laat zijn ploeg Alpecin-Deceuninck weten via social media. “Keel- en hoofdpijn en hoesten weerhouden hem ervan om vandaag te starten in het Circuit Franco-Belge. Jasper is teruggekeerd naar huis en kijkt nu uit naar een spoedig herstel, in de hoop zijn resterende programma af te werken.”

Programma

Met ‘zijn resterende programma’ doelt de ploeg op de Lotto Famenne Ardenne Classic (1 oktober), Sparkassen Münsterland Giro (3 oktober), BetCity Elfstedenrace (4 oktober) en de Ronde van Turkije (8-15 oktober). Philipsen heeft nog één doel voor ogen: de rappe man hoopt het jaar als zegekoning af te sluiten. Voorlopig staat hij op veertien overwinningen in 2023.

Om zegekoning te worden, gaat hij in ieder geval Tadej Pogačar voorbij moeten. De Sloveen staat op 16 seizoenszeges en heeft ook nog enkele koersen in Italië op zijn programma staan.