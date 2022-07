Voorbeschouwing: Ronde van Polen 2022

De Ronde van Polen kende de voorbije jaren een behoorlijk zwart randje, met het verongelukken van Bjorg Lambrecht en de zware valpartij van Fabio Jakobsen. Dit jaar hoopt de organisatie dat het sportieve weer primeert, in de 79ste editie van de rittenkoers. Wie trekt er aan het langste eind? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van Polen viert dit jaar alweer zijn 79ste editie. Voor de allereerste uitgave moeten we bijna honderd jaar terug in de tijd, naar 1928. Na het herwinnen van de onafhankelijkheid in 1918, na het optrekken van de puinhopen van de Eerste Wereldoorlog, in de vorm van de Tweede Poolse Republiek, kwam men met het idee van een eigen nationale wielerronde op de proppen. De wielersport als verbindende factor tussen stad en platteland, tussen het oude en nieuwe Polen. Met deze gedachte in het achterhoofd werd in 1928 de allereerste editie van de Ronde van Polen georganiseerd.

We kunnen echter wel spreken van een hobbelige aanloopfase, aangezien de wedstrijd aanvankelijk maar niet van de grond kwam. Tot de Tweede Wereldoorlog was de wedstrijd slechts vijfmaal betwist, maar daar kwam gelukkig verandering in. Sinds 1952 is de koers elk jaar gehouden en is de wedstrijd uitgegroeid tot een belangrijk evenement op de Poolse en internationale wielerkalender. De koers was aanvankelijk een krachtmeting tussen de beste amateurs van Polen en daarbuiten. Dit bleef zo tot het begin van de jaren negentig: niet geheel verrassend dus dat de meeste winnaars uit het thuisland kwamen.

In 1993 werd onder leiding van oud-profwielrenner Czesław Lang echter een nieuwe start gemaakt. Onder Lang, die bijna dertig jaar later nog altijd aan het roer staat, wist de ronde een inhaalslag te maken en groeide het zelfs uit tot een WorldTour-koers. Dat is ook te zien aan de erelijst. Sinds 2005 is die een stuk internationaler: Kim Kirchen, Jens Voigt, Alessandro Ballan, Dan Martin, Peter Sagan en Moreno Moser mochten als eindwinnaar ooit eens plaatsnemen op het hoogste schavotje. Rafał Majka, Ion Izagirre, Michał Kwiatkowski en Pavel Sivakov waren in het laatste decennium eveneens succesvol.

Met 52 overwinningen is thuisland Polen het succesvolste land op de erelijst. Michał Kwiatkowski (in 2018) en Rafał Majka (2014) zorgden voor de recentste eindzeges. België is een goede tweede, met de winnaars Roger Diercken en Andre Delcroix in de jaren zestig en zeventig en de recente laureaten Johan Vansummeren (2007), Tim Wellens (2016), Dylan Teuns (2017) en Remco Evenepoel, die in 2020 het geel mee naar huis nam. Pieter Weening is voorlopig de enige Nederlandse winnaar van de Ronde van Polen. De Fries, die twee jaar geleden een punt zette achter zijn carrière, won in 2013.

Recordwinnaars zijn Marian Więckowski, Andrzej Mierzejewski en Dariusz Baranoswki met drie eindzeges, en dat blijven zij nog wel even. Onder de nog actieve renners in het peloton treffen we momenteel namelijk alleen enkelvoudige winnaars aan.

Nog een leuk weetje: Ryszard Szurkowski heeft vijftien ritzeges achter zijn naam staan en is daarmee de recordhouder. Van de nog actieve renners is Pascal Ackermann – dit jaar weer van de partij in Polen – het succesvolst wat betreft dagsuccessen, maar met vier zeges is hij nog ver verwijderd van het record van de illustere Pool die begin vorig jaar overleed. Na Ackermann hebben de dit jaar afwezige Peter Sagan en de inmiddels gestopte André Greipel de meeste etappezeges achter hun naam staan; zowel de Slowaak als de Duitser won driemaal in de Poolse etappekoers.

Laatste tien winnaars Ronde van Polen

2021: João Almeida

2020: Remco Evenepoel

2019: Pavel Sivakov

2018: Michał Kwiatkowski

2017: Dylan Teuns

2016: Tim Wellens

2015: Ion Izagirre

2014: Rafał Majka

2013: Pieter Weening

2012: Moreno Moser

Vorig jaar

In 2019 en 2020 werd de Ronde van Polen overschaduwd door de dramatische gebeurtenissen rond de betreurde Bjorg Lambrecht en Fabio Jakobsen. Vorig jaar bleef de organisatie dergelijke gitzwarte scenario’s bespaard en ging het vooral weer over de koers. De openingsrit van Lublin naar Chełm was uitgetekend voor de rappe mannen en dus kregen we niet geheel verrassend een sprint ter besluit. Phil Bauhaus bleek in een technische, smalle en daardoor verraderlijke finale, deels over keitjes, de snelste in een oplopende sprint. Álvaro José Hodeg werd tweede, Hugo Hofstetter derde.

Met Bauhaus in de gele leiderstrui begon het peloton aan een pittige rit door het Poolse middengebergte. De finishstreep was getrokken op een steile muur in in Przemyśl, met maximale percentages tot wel 15%, en dit bleek spek naar de bek van de mannen met de nodige punch in de benen. In een spannende finale wist João Almeida in een sprint met twee af te rekenen met Diego Ulissi, op korte afstand gevolgd door Matej Mohorič. Voor Almeida was het, geloof het of niet, pas zijn eerste zege op WorldTour-niveau. De Portugees van (toen nog) Deceuninck-Quick-Step nam als extraatje ook de leiderstrui over van Bauhaus.

De kaarten waren voor een eerste keer geschud na de eerste échte krachtmeting tussen de klassementsrenners. Almeida ging na twee etappes aan de leiding en wist vervolgens rit na rit af te vinken in zijn gele leiderstrui. In de derde etappe kwam de allrounder veilig in de buik van het peloton over de finish en zag hij Fernando Gaviria naar de zege sprinten, voor Olav Kooij. In rit vier was het dan weer aan Almeida om goede zaken te doen in de strijd om geel: de Portugees won bij het Bukovina Resort de sprint van een omvangrijke elitegroep en pakte zo, naast een tweede ritzege, ook nog eens tien welkome bonificatieseconden.

Na de vijfde etappe met aankomst in Bukovina Resort, gewonnen door de sterke Duitser Nikias Arndt, stond de allesbeslissende individuele tijdrit van 19,1 kilometer in en rond Katowice op het programma. Almeida begon dus als leider aan deze beproeving, maar voelde wel de hete adem van Mohorič in zijn nek. De Sloveen volgde in het voorlopige klassement op amper twee seconden van Almeida, maar die laatste liet zich niet gek maken en legde de koers in een definitieve plooi. De zege in de tijdrit ging naar zijn ploeggenoot Rémi Cavagna, maar Almeida wist zich met een tweede plaats te verzekeren van eindwinst in de Ronde van Polen.

De Portugees moest alleen nog even de slotrit naar Krakau, gewonnen door de Nederlander Julius van den Berg, zien te overleven. Almeida wist zonder kleerscheuren de finish te bereiken en kroonde zich zo tot eindwinnaar. Op het eindpodium werd hij vergezeld door Mohorič en thuisrijder Michał Kwiatkowski.

Eindklassement Ronde van Polen 2021

1. João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) in 26u15m56s

2. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) op 20s

3. Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) op 27s

4. Diego Ulissi (UAE Emirates) op 37s

5. Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick-Step) op 53s

Parcours

De Ronde van Polen telt – net als vorig jaar – zeven etappes. De wedstrijd speelt zich af in Zuidoost-Polen, waar van zaterdag tot en met vrijdag over meer dan 1.100 kilometer van Kielce naar Krakau wordt gereden. Onderweg zijn bij de tussensprints bonificatieseconden te verdienen (3, 2 en 1 seconde) die meetellen voor de gele leiderstrui. Aan de finish van de ritten in lijn liggen ook nog eens 10, 6 en 4 seconden klaar voor de eerste drie renners.

Als we de woorden van wedstrijdleider Czesław Lang mogen geloven, kunnen we ons opmaken voor een spectaculaire 79ste editie van de Ronde van Polen. “De route zal over moeilijk, onregelmatiger terrein voeren. We introduceren ook een nieuw aspect: de route van de tijdrit zal bergop lopen. Het belooft een ‘sportief spektakel te worden, verrijkt met een panorama van het Tatragebergte”, klinkt het veelbelovend.

Zaterdag 30 juli, etappe 1: Kielce – Lublin (218,8 km)

De openingsetappe van Kielce naar Lublin is een van de drie ritten waarin de renners de grens van de 200 kilometer doorbreken. Onderweg staat er één heuvel van de derde categorie op het programma, maar die ligt wel op goed vijftig kilometer van de streep en zal normaal gesproken geen roet in het eten gooien van de rappe mannen. Het is alleen de vraag of we ook een klassieke sprint krijgen in Lublin, zo’n 150 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Warschau.

De finale is namelijk allesbehalve vlak en van een klassieke aanloop naar een sprint zal dus geen sprake zijn. Bovendien loopt de laatste kilometer nog gevoelig bergop: op goed 500 meter van de streep is er nog een maximale piek van 7%. De renners krijgen op goed twaalf kilometer van het einde overigens al de mogelijkheid om de finale te verkennen, aangezien er dan al een passage is door finishstad Lublin.

Start: 11.40 uur

Finish: tussen 16.25 en 16.50 uur

Zondag 31 juli, etappe 2: Chełm – Zamość (205,6 km)

Voor de tweede etappe is er een traject uitgetekend tussen Chełm en Zamość. Net als op de eerste dag moeten de renners meer dan 200 kilometer afleggen. De rappe mannen in het peloton zullen deze etappe echt met rood hebben omcirkeld, want buiten twee korte klimmetjes halfweg de etappe worden de relatief vlakkere Poolse wegen opgezocht. Met nog negen kilometer te gaan passeren de renners voor het eerst door Zamość.

Wat volgt, is een lokale ronde van goed negen kilometer over vlakke wegen, richting de vod van de laatste kilometer. In de slotkilometer loopt de weg nog wel eventjes omhoog, maar dit moet geen problemen opleveren voor de Olav Kooijs, Pascal Ackermanns en Phil Bauhauses van deze wereld.

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 16.20 en 17.00 uur

Maandag 1 augustus, etappe 3: Kraśnik – Przemyśl (237,9 km)

Op maandag is het, voor het eerst in deze Ronde van Polen, aan de klassementsrenners. De derde etappe kent namelijk een bijzonder zwaar slot met drie stevige beklimmingen binnen een straal van goed vijftien kilometer en, alsof de finale daarmee nog niet lastig genoeg is, ligt de aankomst in Przemyśl na een heuse muur. Het is bovendien ook nog eens de langste etappe van de ronde: de renners hebben aan het einde van de dag 237,9 kilometer gefietst.

Na de start in Kraśnik is er een lange, relatief vlakke aanloop naar de eerste scherprechter van de dag, de klim naar Sólca (3 km aan 5%), vrijwel meteen gevolgd door de steile beklimming van Kalwaria Pacławska (2,2 km à 8,9%) van tweede categorie en de Gruszowa (2,5 km aan 6,5%) van derde categorie. Het echte vuurwerk volgt pas in de diepe finale, met de ‘muur van Przemyśl’. Met nog anderhalve kilometer te gaan, loopt het wegdek al even stevig omhoog met een hellingsgraad tot 14,9%.

Na een korte afdaling gaat het van bij de rode vod almaar steiler omhoog aan een stijging tussen de 13 en 15%. Pas in de laatste 200 meter vlakt de weg af naar de streep. Vorig jaar finishte de koers ook op de muur van Przemyśl en toen kwam de latere eindwinnaar João Almeida als eerste over de finish.

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.55 uur

Dinsdag 2 augustus, etappe 4: Lesko – Sanok (179,4 km)

Ook op dag vier is het klimmen geblazen en kan er eventueel iets gebeuren voor het algemeen klassement. Nadat de renners zijn vertrokken uit Lesko liggen er drie bergsprints te wachten na respectievelijk 48, 103 en 147 kilometer, maar het gaat eigenlijk de hele dag op en af. De top van de laatste klim (4,8 km aan 6%) ligt op goed vijftien kilometer van het einde, maar dat wil niet zeggen dat het dan ook rechttoe-rechtaan is richting de streep.

Na een eerste kennismaking met finishstad Sanok wacht er nog een kleine lus van goed zeven kilometer in en rond de stad. Het venijn zit hem ook nu weer in de staart, want in de laatste kilometer worden de renners nog getrakteerd op een listig klimmetje. Met nog goed 700 meter te gaan begint de weg te stijgen met een maximale piek van 8% vlak voor de finish. In de laatste honderd meter vlakt het weer wat af, maar dat is meer iets voor de percentagefetisjisten.

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur

Woensdag 3 augustus, etappe 5: Łańcut – Rzeszów (178,1 km)

Vorig jaar Was de etappe naar Rzeszów met 226,4 kilometer de langste van de ronde, nu kiezen de parcoursbouwers voor een traject van 178,1 kilometer. Wel over een lastig parcours, dat moeten we er wel meteen bij vermelden. Vroeg in de rit liggen al wat beklimmingen, die overigens niet meetellen voor het bergklassement. Wat verder op het parcours is dat wel het geval met twee hellingen, met de top op respectievelijk 64 en 31 kilometer van de finish.

De grote vraag is of de sprinters hun wagonnetje kunnen aanhaken, en vervolgens in staat zijn om de boel te controleren voor die (eventuele) massaspurt. Dan moeten ze wel een ongecategoriseerde klim (2 km aan goed 4%) op ruim tien kilometer van de streep zien te overleven. Met nog 19 kilometer te rijden, kunnen de renners de finish alvast verkennen.

Onder anderen Thor Hushovd, Theo Bos en Danny van Poppel wisten in Rzeszów al eens te winnen in de Ronde van Polen, net als Olav Kooij in de Orlen Nations GP van 2020.

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.25 en 16.50 uur

Donderdag 4 augustus, etappe 6: Gronków – Stacji Narciarskiej Rusiński (11,8 km, ITT)

Op de voorlaatste dag zal de beslissing vallen in deze Ronde van Polen: de renners zullen zich binnenstebuiten moeten trekken in een ‘halve klimtijdrit’ van net geen twaalf kilometer. Vertrekpunt is het plaatsje Gronków, dat gelegen is op een hoogte van goed 650 meter. De eerste kilometers van de tijdrit zijn nog goed te doen, maar vanaf kilometerpaal vijf begint het serieuzere klimwerk richting Bukowina Tatrzańska.

Percentages van 5 tot 6% worden afgewisseld met uitschieters tot wel 12%. Met nog goed twee kilometer te gaan, volgt er een korte afdaling richting de laatste, licht oplopende, kilometer. Na de binnenkomst van de laatste renner, weten we naar alle waarschijnlijkheid wie de 79ste editie van de Ronde van Polen zal winnen.

Start (eerste renner): 13.29 uur

Finish (laatste renner): rond 16.40 uur

Vrijdag 5 augustus, etappe 7: Valsir – Krakau (177,8 km)

De laatste dag gaat over een afstand van 177,8 kilometer van Valsir naar Krakau, na Warschau de grootste stad van Polen. De renners krijgen nog drie geclassificeerde beklimmingen voor de wielen geschoven, maar na de laatste serieuze klim naar Gmina Budzów is het nog bijna 140 kilometer rijden. De finale in Krakau is op een plaatselijke ronde van vijf kilometer, die drie keer moet worden afgelegd. De finish is de sprinters op het lijf geschreven.

Met nog 2,4 en 1,5 kilometer te gaan liggen nog twee linkerbochten, maar vanaf de rode vod voor de laatste kilometer is het rechtdoor naar de streep. Vorig jaar versloeg Julius van den Berg medevluchters Alexis Renard, Matteo Jorgenson en Gianni Moscon in de straten van Krakau. In een nog iets verder verleden gingen onder meer Davide Ballerini, Pascal Ackermann (2x), Peter Sagan, John Degenkolb en Bradley Wiggins met de eer lopen.

Start: 14.35 uur

Finish: tussen 18.25 en 18.50 uur

Favorieten

Wie een blik werpt op de deelnemerslijst van de Ronde van Polen, ziet dat de wedstrijd last heeft van de fikse concurrentie van andere koersen. De Tour de France is nog maar net afgelopen en er wordt momenteel ook gekoerst in Spanje. En toch is de organisatie erin geslaagd om een representatief deelnemersveld samen te stellen: zo is er een toch wel groot sprintersgilde aanwezig in Polen.

Maar er staan ook genoeg (potentiële) klassementsrenners aan de start. BORA-hansgrohe brengt bijvoorbeeld Sergio Higuita aan het vertrek, die misschien wel kan worden beschouwd als de grote favoriet voor de eindzege. De Colombiaan is in volle voorbereiding op de Vuelta a España en de explosieve springveer zal graag nog wat vertrouwen willen tanken in zijn laatste voorbereidingskoers op de laatste grote ronde van het seizoen. Het parcours in Polen moet Higuita perfect liggen: de beklimmingen zijn niet al te lang, maar wel pittig en bij momenten zeer steil. Ook de relatief korte en lastige slottijdrit is in zijn voordeel.

Zijn werkgever BORA-hansgrohe heeft echter nog een tweede klassementsijzer in het vuur, mocht Higuita onverhoopt toch tegenvallen. De 23-jarige Giovanni Aleotti is tevens een renner om in de gaten te houden. De Italiaan staat te boek als een beloftevolle klimmer, die de voorbije seizoen een gestage ontwikkeling heeft doorgemaakt. Aleotti wordt rustig gebracht door zijn ploeg, maar de jonge klimmer stak al verscheidende keren zijn neus aan het venster. Zo won hij dit jaar – voor een tweede opeenvolgende keer – de Sibiu Cycling Tour. We zijn benieuwd wat Aleotti kan op WorldTour-niveau.

Higuita is misschien wel the man to beat, maar de sterkste ploeg in de breedte is zonder enige twijfel INEOS Grenadiers. De Britse sterrenformatie kan meerdere renners uitspelen voor het klassement. De meeste (Poolse) ogen zijn gericht op Michał Kwiatkowski. De wereldkampioen van Ponferrada is een oud-winnaar van de Ronde van Polen (in 2018) en stond vorig jaar als derde man ook nog gewoon op het eindpodium. Het is een beetje koffiedik kijken hoe goed Kwiatkowski op dit moment is, aangezien hij wegens een spierscheuring moest passen voor de Tour de France. Kwiatkowski kennende zal hij echter wel gebrand zijn om te schitteren voor eigen volk.

Een andere INEOS-publiekstrekker is Richard Carapaz, die zich na zijn tweede plaats in de Giro d’Italia richt op de Vuelta a España. In Polen krijgt de regerende olympische kampioen de kans om wat spanning op de benen te zetten en zichzelf te testen met het oog op de Ronde van Spanje. Carapaz won twee jaar geleden nog een etappe in de Ronde van Polen, maar de Ecuadoraan zit nog wel in een opbouwfase richting de Vuelta. We kijken daarom misschien nog wel meer uit naar de jonge Ben Tulett. De nog altijd maar 20-jarige Britse klimmer is een absoluut toptalent, dat staat buiten kijf.

Wat hij dit jaar al liet zien in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Giro d’Italia, was ronduit indrukwekkend. De piepjonge Tulett beukte in de derde week van de Giro nog onvermoeibaar op kop in dienst van Carapaz. Het laat alleen maar zien dat de kleine Brit over een enorme motor beschikt. Dat blijkt ook wel als we zijn uitslagen tegen de klok erbij pakken: in de voorbij Ronde van Italië werd hij vijfde in de korte én lange tijdrit. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Richie Porte, die bezig is aan zijn laatste maanden in het profpeloton. Kan de Australiër nog iets uit zijn hoed toveren?

We zijn er nog lang niet, want ook UAE Emirates zal met de nodige ambitie afreizen naar Polen. De ploeg uit het Midden-Oosten rekent de komende week op zijn Italiaanse toppers Diego Ulissi en Davide Formolo. Ulissi is een vaste klant in de Ronde van Polen en is ook vaak goed op Poolse bodem. In 2015 werd hij zesde in het eindklassement, in 2019 zelfs derde, in het coronajaar 2020 vijfde en vorig seizoen finishte hij met een vierde plaats net naast het podium. We kunnen er dus bijna vergif op innemen dat Ulissi zich ook dit jaar weer zal mengen in de strijd om de eindzege. Zijn landgenoot Formolo, vierde in 2016, is tevens een gevaarlijke klant.

Over een gevaarlijke klant gesproken: Pello Bilbao is de uitgesproken kopman van Bahrain Victorious. De 32-jarige Baskische klimmer stelt zelden teleur in meerdaagse wielerwedstrijden en moet met zijn kwaliteiten, Bilbao heeft een aardige sprint in de benen en is een meer dan verdienstelijk tijdrijder, ver kunnen komen. Bilbao is ook dit seizoen weer de regelmaat zelve: derde in de UAE Tour, vijfde in Strade Bianche, negende in Tirreno-Adriatico, vijfde in de Ronde van het Baskenland, vierde in de Tour of the Alps en vijfde in de Giro d’Italia. Kan de puntenpakker bij uitstek nu ook eens écht uit zijn slof schieten?

Vanuit Nederlands oogpunt is de rentree van Koen Bouwman erg interessant. De bergkoning en revelatie van de voorbije Giro d’Italia zal in de Ronde van Polen de benodigde wedstrijdprikkels opdoen richting de Vuelta a España. Het is de vraag of de renner van Jumbo-Visma echt zijn zinnen heeft gezet op het algemeen klassement, maar een goede Bouwman moet toch wel zijn streng kunnen trekken. Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) is dan weer de Belgische rondehoop in Polen. De 23-jarige klimmer zal wellicht ook werk moeten opknappen voor sprinter Mark Cavendish, maar dat hoeft klassementsambities niet in de weg te zitten.

Verder is het uitkijken naar de jonge Italiaanse tijdrijder/ronderenner Antonio Tiberi van Trek-Segafredo, dit jaar al winnaar van een bergetappe in de Ronde van Hongarije en vijfde in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) is dan weer een ultieme dark horse. De 28-jarige Fransman gaat ondanks zijn gestalte verduiveld goed bergop, heeft een uitstekende tijdrit in de benen en hoeft eens een keer niet te knechten voor een David Gaudu of Thibaut Pinot. Vergeet niet dat Armirail de regerende Franse kampioen tegen de klok is, wat toch iets zegt over zijn capaciteiten als hardrijder.

Een andere hardrijder die misschien kan verrassen, is Jan Tratnik. De Sloveen van Bahrain Victorious heeft de Tour de France in de benen en kan wellicht profiteren van de zogeheten supercompensatie. We volgen ook met interesse de rentree van Quinten Hermans, die inmiddels de strijdbijl met zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert heeft begraven en de komende maanden vooral sportief weer wil uitblinken.

Team DSM hoopt dan weer te scoren met Thymen Arensman. De 22-jarige klimmer annex tijdrijder, die aan het einde van het seizoen zal verkassen naar INEOS Grenadiers, beschikt over de kwaliteiten om het de gevestigde namen lastig te maken. In de voorbije Giro d’Italia liet Arensman zien dat hij op het allerhoogste niveau kan uitblinken als klimmer, en we weten van de jonge Nederlander al langer dat hij ook een zeer goede tijdrit in de benen heeft. Dat belooft!

We noteren verder ook de namen van Tobias Halland Johannessen (Uno-X), Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Felix Gall (AG2R Citroën), de immer onberekenbare Mark Padun (EF Education-EasyPost), Sam Oomen (Jumbo-Visma), Steff Cras (Lotto Soudal), Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl), Oier Lazkano en Óscar Rodríguez (Movistar), Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert) en Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck).

Sprinters

De organisatie heeft niet te klagen over het sprintersveld in deze Ronde van Polen. Er staan bijzonder veel rappe mannen aan het vertrek in Kielce. Olav Kooij is een van de meest in het oog springende namen. De 20-jarige sprinttroef van Jumbo-Visma boekte dit jaar al acht overwinningen en won met het Circuit de la Sarthe en de ZLM Tour al twee meerdaagse rondes. De Ronde van Polen zal Kooij niet winnen, maar de Nederlander zal zich wel mengen in het sprintgeweld. Vorig jaar was Kooij al dicht bij een ritzege in de Ronde van Polen.

De grootste sprintnaam aan het vertrek, is zonder enige twijfel Mark Cavendish. De Britse spurtbom, die in vergevorderde onderhandelingen is met B&B Hotels-KTM, begint in de Ronde van Polen aan zijn tweede deel van het seizoen. Dat de inmiddels 37-jarige Cav nog absoluut niet versleten is, bewees hij dit jaar met zeges in de Tour of Oman, UAE Tour, Milaan-Turijn en de Giro d’Italia. In juni werd hij ook op indrukwekkende wijze Brits kampioen op de weg. Cavendish krijgt een sterke sprinttrein met zich mee, met onder meer Mauro Schmid, Rémi Cavagna en laatste man Bert Van Lerberghe.

Cavendish zal het echter niet op een presenteerblaadje krijgen. BORA-hansgrohe stelt met Sam Bennett, bezig aan een moeizaam seizoen, en Jordi Meeus twee snelle mannen op. Bennett zal zich graag willen bewijzen na zijn niet-selectie voor de Tour de France. UAE Emirates rekent dan weer op de snelle Duitser Pascal Ackermann, die ook nog geen onuitwisbare indruk heeft achtergelaten in 2022. Nog een sprintkanon aan het vertrek: Arnaud Démare. De Fransman van Groupama-FDJ kan al wel tevreden terugkijken op zijn seizoen, met zijn drie etappezeges in de Giro d’Italia als sportieve uitschieters.

Intermarché-Wanty-Gobert zal in de vlakke sprints de kaart van Gerben Thijssen trekken. Phil Bauhaus, vorig jaar nog ritwinnaar in Polen, zal Bahrain Victorious vertegenwoordigen op sprintgebied. Trek-Segafredo heeft Matteo Moschetti voor de pure massasprints en Jon Aberasturi voor de wat lastigere finales. Ook het Franse Cofidis heeft twee rappe mannen in de gelederen met Davide Cimolai en Simone Consonni. Een andere Italiaan, Jakub Mareczko, hoopt dan weer het vertrouwen van Alpecin-Deceuninck terug te betalen.

Verder zullen Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan), Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), Sam Welsford (Team DSM), Rudy Barbier (Israel-Premier Tech), Max Kanter (Movistar), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Stanisław Aniołkowski en Patryk Stosz (Poolse nationale selectie), Kristoffer Halvorsen (Uno-X), Ben Swift (INEOS Grenadiers), Jasper De Buyst (Lotto Soudal) en Iúri Leitão en Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA) zich smijten in het sprintgeweld.

Favorieten volgens WielerFlits:

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners krijgen de komende week te maken met zomerse temperaturen, aangezien de gemiddelde temperatuur zal schommelen tussen de 25 en 27 graden Celsius. Toch belooft het ook wisselvallig te worden: de kans op een paar stevige regenbuien is namelijk behoorlijk groot. De wind zal waarschijnlijk geen rol van betekenis spelen.

De Ronde van Polen is vanaf maandag dagelijks live te volgen via Eurosport 1 en de Eurosport Player. Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken, geen nood! WielerFlits komt elke dag met een Volg Hier, waar je de koers kunt bespreken en niets hoeft te missen van de meerdaagse wielerkoers.