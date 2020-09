Olav Kooij slaat dubbelslag op slotdag Orlen GP (Nations Cup U23) zondag 13 september 2020 om 15:12

Olav Kooij heeft Nederland een foutloos weekend bezorgd in de Nations Cup U23-wedstrijd in Polen. Nadat de Nederlandse beloftenselectie zaterdag de ploegentijdrit wist te winnen, was toekomstig Jumbo-Visma-renner Kooij vandaag de beste in de rit-in-lijn met start en finish in Rzeszów.

Kooij wist na 135 kilometer eenvoudig de sprint te winnen, voor Markus Pajur en Rait Ärm van de beloftenploeg van Estland. In het eindklassement van de Orlen GP bezet Nederland de eerste vier plekken, mede door de winst in de ploegentijdrit van zaterdag.

De nog maar 18-jarige sprinter is bezig aan zijn eerste seizoen bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij wist dit seizoen al vier UCI-wedstrijden te winnen, waaronder onlangs zijn eerste profzege in de openingsrit van de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali. Jumbo-Visma haalt Kooij komende zomer al naar de WorldTour-ploeg.