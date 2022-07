Michal Kwiatkowski mist Ronde van Polen door hersenschuddding

Michal Kwiatkowski kan komende week niet meedoen aan ‘zijn’ Ronde van Polen, omdat hij eerder deze maand een hersenschudding heeft opgelopen. Die blessure heeft de ervaren Pool van INEOS Grenadiers opgelopen bij een valpartij tijdens een trainingsrit.

“Het is een jaar vol met tegenslagen en comebacks”, schrijft Kwiatkowski op sociale media. “En zelfs nog meer tegenslag. Ik ben tien dagen geleden tijdens mijn training in Frankrijk gevallen. Gelukkig heb ik niets gebroken, maar door een hersenschudding is rust essentieel voor mijn herstel. Ik vind het jammer dat ik niet kan koersen voor mijn thuisfans, maar ik zal terugkeren. Alweer…”

Dit voorjaar wist Kwiat nog de overwinning te pakken in de Amstel Gold Race, maar de aanloop daar naartoe was ook alles behalve ideaal. “Door een coronabesmetting in februari moest heel mijn wedstrijdprogramma op de schop en moest ik opnieuw opbouwen. Na de Ronde van Catalonië werd ik getroffen door griep. Ook mijn familie werd toen ziek. Ik kreeg het gevoel dat alles de verkeerde kant op ging, maar kijk… Hier sta ik nu als winnaar van de Amstel Gold Race”, vertelde hij ons toen.

In aanloop naar de belangrijke zomermaanden kreeg Kwiatkowski kniepijn in de Dauphiné, waardoor hij deelname aan de Tour de France kon vergeten.

