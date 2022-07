Ronde van Polen: Jumbo-Visma gaat met Kooij voor sprintsucces, Bouwman start niet

Jumbo-Visma start met slechts zes man in de Ronde van Polen. De Nederlandse zet in op Olav Kooij en Sam Oomen. Kooij moet voor sprintsucces zorgen, Oomen gaat voor een korte eindklassering. Koen Bouwman, die aanvankelijk op de startlijst stond, is er niet bij. De winnaar van de bergtrui in de Giro is afgehaakt vanwege een blessure, bevestigt Jumbo-Visma aan WielerFlits.

Voor Kooij is het zijn eerste koers sinds het Nederlands kampioenschap op 24 juni. Kort daarvoor had de sprinter twee ritten en het eindklassement van de ZLM Tour gewonnen. “Het gaat heel goed dit seizoen”, zegt Kooij op de site van Jumbo-Visma. “Maar dat betekent zeker niet dat ik verzadigd ben wat dit seizoen betreft. Na het NK, heb ik bewust een korte rustperiode genomen. Vervolgens heb ik mezelf voorbereid op het laatste blok van dit seizoen.”

“Deze periode heeft nu lang genoeg geduurd. Ik heb zin om te koersen en kan niet wachten om mee te strijden voor dagsucces”, zegt de 20-jarige renner. “Ik wil voor ritwinst gaan in de etappes die eindigen in een massasprint. Ik denk dat er drie ritten geschikt zijn. Misschien zullen het er vier zijn, maar sommige etappes hebben een verraderlijk einde. Ik voel dat het team veel vertrouwen en me heeft en ik hoop dat te kunnen belonen met een ritzege. De Ronde van Polen zal succesvol voor me zijn als dat lukt.”

Oomen

Meerdere van de overige renners krijgen een vrije rol bij Jumbo-Visma, valt te lezen op de site. “Met Sam hebben we iemand die met de besten mee omhoog kan”, zegt Kooij over zijn ploeggenoot Oomen. Net als Kooij, kwam Oomen voor het laatst in actie op het NK. De klimmer eindigde daar als vijfde. Los van Kooij en Oomen, staan ook Mick van Dijke, Michel Hessmann, Tosh Van der Sande en Mike Teunisse aan het vertrek voor de Nederlandse ploeg.