Voorbeschouwing: Ronde van Denemarken 2023 – Deense topfavorieten, Nederlandse sprinters

Het Super WK wielrennen zit erop, maar niet getreurd: er is ook komende week weer genoeg koers. Een van die wedstrijden die verreden wordt, is de Ronde van Denemarken (2.Pro). Thuisrijder Mads Pedersen lijkt de voornaamste kandidaat voor de eindzege, maar er is genoeg concurrentie. Ook op sprintvlak. Met Fabio Jakobsen en Marijn van den Berg staan er namelijk twee snelle Nederlanders aan het vertrek. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Ronde van Denemarken werd voor het eerst georganiseerd in 1985. De openingseditie kwam op naam van Moreno Argentin, die eerder dat jaar zijn eerste zege (van uiteindelijk vier) boekte in Luik-Bastenaken-Luik. De organisatie zal dus tevreden zijn geweest met zijn naam op de hagelnieuwe erelijst. Een jaar later was er opnieuw reden tot vreugde, want toen won er met Jesper Worre voor het eerst een Deen.

De eerste van velen, zo bleek. Van de 31 uitgaves zijn er dertien gewonnen door een thuisrijder. Onder meer Bjarne Riis, Rolf Sørensen en Jakob Fuglsang hebben de Ronde van Denemarken op hun palmares. Fuglsang won zelfs drie keer, en is daarmee recordhouder. Sørensen stond dan weer het vaakst op het podium. Hij pakte vijf (!) tweede plaatsen, voordat hij in 2000 eindelijk de eindzege opeiste. De aanhouder wint.

Nou ja, zo zien we het graag. Maar het is natuurlijk niet hoe de wereld werkt. Dat weet ook Lars Ytting Bak, die tussen 2013 en 2015 drie keer tweede werd in de Ronde van Denemarken. Hij sloot zijn carrière in 2019 af zonder zijn thuisronde ooit te hebben gewonnen. In 2013 moest hij het trouwens afleggen tegen Wilco Kelderman. Over tevergeefs proberen gesproken… We zijn nu tien jaar verder, maar de Nederlander zegevierde sindsdien geen enkele meer. Laten we hopen dat het genoemde adagium voor hem wel geldt.

Kelderman is niet de enige Nederlandse winnaar van de Ronde van Denemarken. Ook Servais Knaven (1997) en Lieuwe Westra (2012) stonden ooit op de hoogste trede van het podium. Daarmee staat Nederland op gelijke hoogte met België, dat ook drie keer een eindlaureaat afleverde. Terwijl Wout van Aert (2018) en Remco Evenepoel (2021) heel recent nog aan het feest waren, was Marc Streel in 1998 de beste.

Streel was eind jaren negentig tweemaal Belgisch kampioen tegen de klok. In de Ronde van Denemarken kwamen die tijdritkwaliteiten goed van pas, want hoewel de ronde natuurlijk nooit al te lastige beklimmingen bevat, zit er wel vaak een chronoproef in. Met David Millar, Sebastian Lang en Fabian Cancellara staan er dan ook verschillende tijdritspecialisten op de erelijst. Ook Tyler Hamilton en Ivan Basso maakten (mede) het verschil in een rit tegen de klok. Renners als Phil Anderson (1988), Simon Gerrans (2011) en Mads Pedersen (2017) hebben echter laten zien dat je de rittenkoers ook naar je hand kan zetten zonder de tijdrit te winnen.

Laatste editie

De Ronde van Denemarken mondde vorig jaar uit in een secondenspel. Christophe Laporte en Magnus Sheffield begonnen in dezelfde tijd aan de heuvelachtige slotrit, met de Amerikaan in de lichtblauwe leiderstrui. Uiteindelijk was het echter de Fransman die met de zege ging lopen. Hij sloeg op de laatste dag een dubbelslag door in Vejle naar de ritwinst te sprinten, voor… Sheffield. Laporte pakte zo tien bonificatieseconden, terwijl Sheffield genoegen moest nemen met zes seconden. De renner van Jumbo-Visma won het eindklassement zo met vier seconden verschil.

Jumbo-Visma was de week ook al begonnen met een overwinning. In rit één klopt Olav Kooij de Belgen Jasper Philipsen en Timothy Dupont namelijk in een massasprint. Een dag later greep Sheffield de macht door de individuele tijdrit te winnen. Laporte, die als derde eindigde in de chronoproef, beperkte de schade tot zes seconden. In de derde etappe maakte de Fransman zijn achterstand alweer goed door boni’s te pakken. Hij eindigde namelijk als tweede in Herning, nadat hij een lead-out had gedaan voor Olav Kooij. De Nederlander greep zijn tweede ritzege.

Een derde ritzege kwam er niet voor Kooij. In de vierde etappe, die wel opnieuw in een massasprint eindigde, was Jasper Philipsen de snelste. De Vlam van Ham versloeg zijn landgenoot Sasha Weemaes en Ethan Vernon. Kooi raakte ingesloten en kwam niet verder dan plek twaalf. Zoals vermeld, maakte Laporte dat een dag later allemaal weer goed voor Jumbo-Visma.

Parcours

Het parcours van de vijfdaagse Ronde van Denemarken is op papier lastiger dan vorig jaar. Echt klimmen is er natuurlijk niet bij in het vlakke Denemarken, maar de organisatie heeft toch behoorlijk wat heuveltjes in de route weten te proppen. Enkel rit vier is is daardoor een honderd procent massasprint. Op de eerste drie dagen liggen er kansen voor de puncheurs en op de slotdag staat een tijdrit op het programma.

Dinsdag 15 augustus, Etappe 1: Aalborg – Aalborg (169,8 km)

We starten dit jaar met een rit van en naar Aalborg, de op drie na grootste stad van Denemarken. Er wonen circa 119.000 mensen in deze havenstad, die een lange geschiedenis kent. De Vikingen vonden het al een ideale handelspost vanwege de gunstige ligging en tijdens de middeleeuwen bloeide Aalborg helemaal op. Deze welvaart groeide verder toen de stad in 1516 een monopolie op zoute haring werd verleend. Nog altijd is vis een van de voornaamste handelsproducten van de stad, samen met graan.

Vanuit Aalborg rijden de renners eerst een stukje zuidwaarts. Daar wordt een ronde gereden met drie gecategoriseerde beklimmingen: de Hojris (0,5 km aan 6,6%), de Rebildbakken (0,7 km aan 7,4%) en de Kribtbakken (0,6 km aan 6,8%). Vervolgens gaat het terug naar Aalborg, waar de renners na 135,4 kilometer voor het eerst de finish passeren.

De lokale ronde is 11,5 kilometer lang en moet drie keer worden afgelegd. Er zitten twee niet-gecategoriseerde puistjes in. Na de streep gaat het vrijwel meteen 500 meter aan 7,7% omhoog, daarna volgt nog een hellende strook van 600 meter aan 4%. De laatste zes kilometer gaan voornamelijk in dalende lijn. Zien we aan de streep al de eerste verschillen tussen de mannen met klassementsambities?

Start: 14.00 uur

Finish: tussen 17.30 en 18.00 uur

Woensdag 16 augustus, Etappe 2: Kjellerup – Silkeborg (163,5 km)

Op de tweede dag verlaat de karavaan Noord-Jutland, waar Aalborg de hoofdstad van is. We verplaatsen ons naar Midden-Jutland en wel naar Kjellrup in het bijzonder. Vanuit dit kleine plaatsje gaat het – met een grote omweg – naar het grotere Silkeborg.

In Silkeborg zijn onder meer de oud-wielrenners Lars Ytting Bak (die we eerder in deze voorbeschouwing al noemden) en Jesper Skibby geboren. Ook voormalig Ajax-voetballer Kasper Dolberg komt uit deze stad, waar hij zijn carrière begon bij Silkeborg IF. Deze club werd in 1994 landskampioen van Denemarken. Afgelopen seizoen eindigden ze als negende.

Genoeg voetbal, terug naar de koers. Van Kjellerup naar Silkeborg dus, met onderweg opnieuw drie gecategoriseerde hellingen. Na 82 kilometer bereiken de renners het dak van de ronde, gelegen op maar liefst 167 meter hoogte. Ruim 65 kilometer later bereikt het peloton de finale ronde, die ook dit keer drie keer moet worden afgelegd.

Ditmaal bevat het 5,3 kilometer lange circuit één helling. Deze is een kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6% procent. Met de top op minder dan drie kilometer van de streep, zullen we hier vast en zeker aanvallen zien.

Start: 14.05 uur

Finish: tussen 17.30 en 18.00 uur

Donderdag 17 augustus, Etappe 3: Vejen – Vejle (209 km)

De derde etappe speelt zich af in de bestuurlijke regio Zuid-Denemarken. Het gaat in de langste rit van de ronde – 209 kilometer – van Vejen naar Vejle. Die laatste stad was in de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw het Deense centrum van de katoen- en textielindustrie en werd derhalve het ‘Manchester van Denemarken’ genoemd. Tegenwoordig is de stad vooral bekend van het kauwgommerk Stimorol.

Al zullen wielerliefhebbers Vejle wellicht eerder kennen als geboorteplaats van Tony Rominger – een Zwitser met een Deense moeder – en startplaats van de derde Touretappe van 2022. Die rit naar Sønderborg kwam op naam van Dylan Groenewegen.

Of de derde etappe van de Ronde van Denemarken 2023 ook in een pure massasprint eindigt? Waarschijnlijk niet. Het eerste deel van de rit is behoorlijk vlak, maar de finale is best pittig. In de laatste zeventig kilometer krijgen de renners de nodige kuitenbijters voor de kiezen.

In de lokale ronde, die een kleine tien kilometer lang is en drie keer verreden moet worden, zit een tweetrapsraket. Het tweede deel daarvan is steilst – 400 meter aan ruim 7% – maar het eerste deel zal waarschijnlijk beslissender zijn. De helling van 800 meter aan 6,8% eindigt namelijk op de streep. Spek naar de bek van de puncheurs!

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 17.25 en 17.50 uur

Vrijdag 18 augustus, Etappe 4: Kalundborg – Bagsværd (171 km)

Van Kalundborg naar Bagsværd, dat is het traject van de vierde etappe. De rit speelt zich af op het eiland Seeland, waar ook Kopenhagen gelegen is. Bagsværd is een voorstad van Kopenhagen en heeft vrij weinig geschiedenis. Kalundburg kent meer historie. Wielerhistorie, zelfs. In deze plaats werd namelijk een groot renner geboren. Of beter: een groot offroad-renner.

Henrik Djernis werd in de jaren negentig drie keer wereldkampioen cross-country en pakte in de periode 1989-1998 tien (!) keer op rij Deens kampioen veldrijden. Op internationaal niveau stond hij trouwens ook zijn mannetje in cyclocross. In 1998 werd hij in eigen land derde op het WK, achter Erwin Vervecken en winnaar Mario De Clercq. Voor hem haalde nog nooit een Deen het podium van een WK veldrijden voor elite mannen, nadien ook niet meer.

Heel heuvelachtig is het op Seeland niet en dus krijgen de renners de gemakkelijkste rit van de week voorgeschoteld. In de finale is er weer een lokale ronde, die weer drie keer afgelegd moet worden en die weer wat hoogteverschil bevat, maar dit keer lijkt het voor de sprinters prima te doen.

Grote kans dat we in Bagsværd de eerste en enige échte massasprint zien. Mads Pedersen zal hier ongetwijfeld graag willen winnen, want in het eerste deel van de rit passeert de rit op nauwelijks tien kilometer van zijn geboorteplaats Tølløse. Ook Michael Rasmussen komt daar trouwens vandaan.

Start: 13.45 uur

Finish: tussen 17.30 en 18.00 uur

Zaterdag 19 augustus, Etappe 5: Helsingør – Helsingør (ITT, 16,1 km)

De Ronde van Denemarken sluit af met een tijdrit in Helsingør. We zitten nog steeds op Seeland, nu in de regio Hovedstaden. Helsingør heeft ook een wielerheld. Geen wegcoureur, noch een offroad-renner, maar een man van de baan.

Willy Falck Hansen (1906-1978) was actief in de jaren twintig, dertig en veertig, en werd in die jaren twee keer wereldkampioen sprint. Eén keer bij de amateurs, één keer bij de profs. Ook won hij op de Olympische Spelen van 1928 goud op de één kilometer tijdrit. Hansen had de bijnaam de Scout, omdat hij bij zijn allereerste zege op de baan een volledig scoutingsuniform droeg – inclusief fluitje.

Op zaterdag 19 augustus zullen de snelle tijdritpakken aan mogen. Al is het 16,1 kilometer lange parcours misschien minder snel dan dat het profiel doet vermoeden. De route bevat namelijk weldegelijk wat hoogtemeters, 114 in totaal. Dat is niet iets om steil van achterover te slaan, maar laat wel zien dat het – vooral in het eerste deel van de tijdrit – vaak vals plat omhoog gaat.

Het aantal (haakse) bochten? Acht. Dat komt neer op een gemiddelde van een per 500 meter. Daarnaast moeten er ook nog vier rotondes genomen worden. Heel technisch lijkt het allemaal niet, maar van een rechttoe-rechtaan rondje is ook niet direct sprake.

Start (eerste renner): 13.00 uur

Finish (laatste renner): Rond 15.45 uur

Favorieten

Het deelnemersveld van de 33ste PostNord Danmark Rundt bestaat uit vijf WorldTeams, negen ProTeams, vijf Continental-ploegen en de nationale selectie van Denemarken. De sterkste van al deze ploegen is zonder twijfel Lidl-Trek. De Amerikaanse ploeg brengt meerdere kanshebbers aan het vertrek, onder wie de topfavoriet: Mads Pedersen. De 27-jarige Deen steekt in een uitstekende vorm, getuige zijn prestaties in de Tour de France en het WK wielrennen, en krijgt in zijn thuisronde een parcours op zijn maat.

Pedersen is geen tijdrijder pur sang, maar een chronoproef van beperkte afstand kan hij perfect aan. Zestien kilometer moet ook prima te doen. Vorig jaar werd hij zesde in de openingstijdrit van de Ronde van Frankrijk (13,2 km), begin dit jaar won hij nog de afsluitende tijdrit in de Ster van Bèsseges (10,1 km) en een paar weken eindigde hij in de top-tien van de Tourtijdrit naar Combloux – een halve klimtijdrit notabene. Bovendien bestaat de kans dat Pedersen al met wat marge aan de tijdrit begint, want met zijn rappe benen en sterke punch kan hij in de eerste vier etappes al flink wat bonificatieseconden rapen.

Zoals al aangestipt, zou het grootste gevaar voor Pedersen weleens uit eigen gelederen kunnen komen. Land- en ploeggenoot Mattias Skjelmose heeft ook een straffe tijdrit in de benen en kan eveneens goed aankomen, zeker na een lastige finale. De 22-jarige renner had dan waarschijnlijk ook graag gezien dat de finales in de Ronde van Denemarken nog wat zwaarder waren geweest. Maar toch, op dit terrein moet hij de schade kunnen beperken. Wees niet verrast als hij vervolgens toeslaat in de rit tegen de klok.

Met tijdrijder Daan Hoole en man-in-vorm Toms Skujiņš – de Let werd achtste op het WK op de weg – hebben ze bij Lidl-Trek nog wat renners die dit werk aan kunnen. Zij zullen vermoedelijk wel in dienst moeten rijden van Pedersen en Skjelmose.

Søren Wærenskjold mag zijn eigen gang gaan. Hij zal bij Uno-X het kopmanschap toegewezen krijgen, met name met de Ronde van België in het achterhoofd. Daar won de Noorse krachtpatser de tijdrit in Beveren (15,2 km) en eindigde hij als tweede in het eindklassement, achter ene Mathieu van der Poel. Met de Tour de France in de benen zou het maar zomaar kunnen dat de 23-jarige renner nog een extra stapje heeft gezet, mocht dat al nodig zijn om de Ronde van Denemarken op zijn naam te schrijven.

Wærenskjolds naamgenoot Søren Kragh Andersen reed de Tour de France ook. Daar zagen we hem vooral in een dienende rol, maar in de PostNord Danmark Rundt zal de Deen van Alpecin-Deceuninck weer volledig voor eigen kansen mogen gaan. Hij kan dit rondje namelijk perfect aan, zagen we de voorbije jaren. In 2021 werd hij zesde, in 2022 vierde. Zet hij die stijgende lijn door? Sinds 1 mei weet hij in ieder geval weer wat winnen is. De 28-jarige renner schreef toen Eschborn-Frankfurt op zijn naam en boekte zo zijn eerste zege sinds 2020.

Ook succesvol in mei: Magnus Cort. De Deen van EF Education-EasyPost won toen een rit in de Giro d’Italia, na een lange, regenachtige dag in de vlucht. Nog maar eens een etappezege in een grote ronde, zijn elfde al. In de voorbij Tour de France wist Cort niet te winnen. Sterker nog, hij was onzichtbaar. Toch schrijven we hem maar op voor de Ronde van Denemarken, want ook hij kan boni’s sprokkelen en vervolgens ook nog eens een goede tijdrit rijden. Niet voor niets eindigde hij vorig jaar als vijfde in het eindklassement. Bij zijn voorlaatste deelname, in 2016, werd hij tweede.

Vanuit Belgisch perspectief, is het – wat de strijd om het algemeen klassement betreft – vooral letten op Brent Van Moer. De 25-jarige renner van Lotto Dstny werd onlangs nog derde in de Tour de Wallonie. In die vijfdaagse, met een lange tijdrit op dag vier, hoefde hij enkel Filippo Ganna en Joshua Tarling voor te laten. Vrij ruim weliswaar, maar zulke tijdritkanonnen (zilver en brons op het WK tijdrijden) staan in de Ronde van Denemarken niet aan de start. Hier moet hij er nog wat dichterbij kunnen zijn.

Mauri Vansevenant zal zich ongetwijfeld ook laten zien, maar echt meedoen voor de eindzege? Daarvoor lijkt de slottijdrit te bepalend te worden. Hij zal moeten hopen op vuurwerk in de lastigere etappes, of dat vuurwerk zelf maken natuurlijk. Met Jannik Steimle en Josef Černý heeft Soudal Quick-Step trouwens ook twee goede tijdrijders in rangen. Ook zij zijn echter niet direct grote titelkandidaten. Voor proloogspecialist Černý is de 16,2 kilometer lange chronoproef wat aan de lange kant, terwijl we van Steimle maar weinig uitschieters zagen de afgelopen jaren.

Niklas Larsen had dit voorjaar nog wel een uitschieter, met een tweede plaats in de tijdrit van de Vierdaagse van Duinkerke. De afstand van die rit tegen de klok? Een kleine zestien kilometer. De afsluitende tijdrit in Helsingør zal dus geen probleem vormen voor Larsen, die overigens meer kan dan kneiterhard rijden op zijn tijdritbolide. In 2019 werd hij ‘slechts’ vierde in de tijdrit van de Ronde van Denemarken, maar won hij wel het eindklassement. Kan hij dat kunstje vier jaar later nog eens herhalen?

Moeten verder nog genoemd? Stefan De Bod (EF Education-EasyPost), Lasse Norman Leth (Uno-X), Julius Johansen (Deense selectie), Frederik Muff (ColoQuick), Anthon Charmig (Uno-X) en Martin Toft Madsen (BHS – PL Beton Bornholm). Met Nick van der Lijke (vierde in de Ronde van Denemarken 2021) en Enzo Leijnse (nationaal kampioen tijdrijden bij de beloften) staan er ook nog twee Nederlanders aan de start om in de gaten te houden voor een mooie eindklassering.

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet officieel. Het kan dus zijn dat er nog wijzigingen plaatsvinden.

Sprinters

De grootste Nederlandse naam aan het vertrek is echter een sprinter: Fabio Jakobsen. Na een halve Tour de France, die na een vroege val veranderde in een lijdensweg, keert de Europees kampioen terug in koers. Om te winnen, natuurlijk. Hoewel de kansen spaarzaam lijken, stuurt Soudal Quick-Step hem een sterke sprinttrein mee met Casper Pedersen, Michael Mørkøv en Davide Ballerini. Laatstgenoemde kan mogelijk ook een keer zijn eigen kans gaan, als het terrein te geaccidenteerd blijkt voor Jakobsen.

Voor Mads Pedersen is het terrein niet gauw te lastig. We hebben hem niet voor niets gebombardeerd tot topfavoriet voor de eindzege. Op papier kan Pedersen alle vijf ritten van de Ronde van Denemarken winnen, ook als het een pure massasprint wordt op dag vier.

Naast Jakobsen, zal Pedersen dan nog wel een andere Nederlander moet kloppen: Marijn van den Berg. De 24-jarige renner van EF Education-EasyPost boekte onlangs nog een indrukwekkende ritzege in de Ronde van Polen, op een hellende aankomst. Zijn punch kan ook in deze Ronde van Denemarken een wapen zijn. Kan Van den Berg een nieuw signaal afgeven richting de Vuelta?

De andere sprinters aan het vertrek zijn Tobias Lund Andresen (Team dsm-firmenich), Erland Blikra (Uno-X), Jarne Van de Paar (Lotto Dstny), Alexander Salby (Deense selectie), Nicklas Amdi Pedersen (ColoQuick), Vito Braet (Flanders-Baloise), Stanisław Aniołkowski (Human Powered Health) en Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck). Die laatste heeft zijn klasse in zijn debuutseizoen als prof nog niet echt kunnen laten zien, maar heeft in de Ronde van Denemarken wel Ramon Sinkeldam als loods bij zich.

Weer en TV

Het lijkt komende week prima koersweer te worden in Denemarken. Op dinsdag kan het nog wat gaan regenen, maar daarna is de kans op neerslag klein, meldt Weeronline. Hoewel er soms wat bewolking zal zijn, laat de zon zich ook veel zien. Het wordt dagelijks tussen de 20 en 25 graden Celsius.

De Ronde van Denemarken is de hele week live te zien op Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Van elke rit worden de laatste twee à tweeënhalf uur uitgezonden. Bekijk voor de precieze uitzendtijden onze tv-gids Wielrennen op TV.