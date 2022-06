Geen Benelux Tour dit jaar: “Noodzakelijke beslissing”

De Benelux Tour gaat dit jaar niet door. De komende editie wordt verplaatst naar 2023, deelde de organisatie vanavond mee in een persbericht. Ze spreekt van een ‘noodzakelijke beslissing en de enige oplossing om problemen te vermijden’. De ronde door Nederland en België stond gepland tussen maandag 29 augustus en zondag 4 september.

De overvolle wielerkalender zorgt vooral op logistiek en mediavlak voor problemen, laat het organisatiecomité weten in het communiqué. ‘De Nederlandse politie kan dit jaar niet instaan voor de begeleiding door de Landelijke Eenheid van de ritten in Nederland. Voor de Benelux Tour, die veiligheid hoog in het vaandel draagt, is koersen zonder de nodige politiebijstand ronduit gevaarlijk en geen optie’, zo is te lezen in de verklaring.

‘Ook het plannen van de aankomsturen en de daaraan gekoppelde tv-uitzendingen zorgt voor onoplosbare problemen. De uitzenduren van andere wedstrijden op dat moment zouden de organisatie dwingen om aankomsturen te voorzien die voor supporters en genodigden ter plaatse en tv-kijkers oninteressant worden en de ploegen met onmogelijke starturen of tijdstippen van verplaatsingen zouden opzadelen.’

Christophe Impens (Golazo) noemt het verschuiven van de Benelux Tour naar 2023 ‘zeer jammer voor de wielerfans’. “Net zoals het dat is voor ons team dat al maanden aan de voorbereidingen bezig is. Maar het is een noodzakelijke beslissing en de enige oplossing om problemen te vermijden. Alle betrokken partijen hebben er alleen maar baat bij dat we aan een betere en sterkere Benelux Tour kunnen werken voor de komende jaren.”

De organisatie gaat samen met de UCI en de twee nationale wielerbonden, Belgian Cycling en de KNWU, op zoek naar een betere datum in 2023.

Sonny Colbrelli

De Benelux Tour werd vorig seizoen gewonnen door Sonny Colbrelli. De Italiaan veroverde op de voorlaatste dag de blauwe leiderstrui en stelde de eindzege een dag later veilig in de afsluitende rit naar Geraardsbergen.