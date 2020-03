Ook Jumbo-Visma niet van start in Parijs-Nice vrijdag 6 maart 2020 om 14:23

Jumbo-Visma heeft besloten niet deel te nemen aan Parijs-Nice. Gezondheidsrisico’s vanwege het coronavirus liggen mede ten grondslag aan deze beslissing. De Nederlandse ploeg is al de zevende die zich terugtrekt voor de Franse ronde.

Voordat bekend werd dat Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo zouden worden afgelast, trok Jumbo-Visma zich al terug voor deze WorldTour-koersen. Ook de GP Industria werd vroegtijdig van de kalender geschrapt. Nu is ook besloten dat de ploeg niet deelneemt aan Parijs-Nice. Gezondheidsrisico’s vanwege het coronavirus en het gebrek aan adequate garanties over te volgen procedures hebben geleid tot een negatief advies, aldus de ploeg.

“Dit doet pijn en is teleurstellend, maar dit is het beste besluit dat we nu kunnen nemen. Als management hebben we de verantwoordelijkheid om alle risico’s zorgvuldig af te wegen. Dit zijn nu te groot”, zegt Jumbo-Visma-directeur Richard Plugge. “Wielrennen heeft een uniek karakter en reizen en het verblijven in hotels is inherent aan de sport. Dat maakt ons kwetsbaar in deze coronacrisis. De gezondheid van renners, staf en publiek verdienen nu elke prioriteit.”

Een jaar geleden zag Jumbo-Visma in Parijs-Nice George Bennett naar de zesde plaats in het eindklassement rijden en pakte Dylan Groenewegen twee etappezeges. Normaal gesproken waren Primož Roglič en Wout van Aert nu de beoogde speerpunten in de Franse ronde.

Uitbreiding naar acht renners

Zes ploegen gingen Jumbo-Visma al voor in het afzeggen voor de Koers naar de Zon; Astana, CCC, Mitchelton-Scott, Movistar, Team Ineos en UAE Emirates deden dit al eerder. Om hun afwezigheid op te vangen werden de teams al uitgebreid van zeven naar acht renners en zijn Circus-Wanty Gobert en B&B Hotels-Vital Concept toegevoegd aan het deelnemersveld. Parijs-Nice wordt normaal gesproken gehouden van 8 tot en met 15 maart.

Plan A ❌ Plan B ❌ Plan C ? 🤷🏼‍♂️

I want to thank my team for this brave decision. Health and family comes first! https://t.co/a7nurrcyNX — Wout van Aert (@WoutvanAert) March 6, 2020