Voorbeschouwing: Oxyclean Classic Brugge-De Panne voor vrouwen 2021

Vaarwel Driedaagse, welkom Oxyclean! Met de hygiëneproductenboer aan hun zijde is de Classic Brugge-De Panne klaar voor een nieuwe editie. Een dag na de herenwedstrijd staat de vrouwenkoers op het programma. De eerste Belgische Women’s WorldTour-wedstrijd van het seizoen is een race van bijna 160 kilometer, met twee keer een passage door De Moeren. De snelle vrouwen zullen zich – al dan niet met desinfectiemiddel – in hun handen wrijven. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Over de historie van de wedstrijd, die tot voor kort door het leven ging als de Driedaagse De Panne-Koksijde, is genoeg geschreven. U weet intussen ook dat de naam is veranderd in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. En u wist vermoedelijk ook nog wel dat er in 2018 voor het eerst een vrouwenwedstrijd werd georganiseerd door de Koninklijke Veloclub Panne Sportief.

De wedstrijd is dat eerste jaar nat, koud en guur, zoals heel veel wedstrijden dat voorjaar natte, koude en gure expedities zijn. Mieke Kröger hield in de door valpartijen ontsierde koers zeer lang stand, maar een sprint om de zege kon ook de Duitse tempobeul niet voorkomen. De eerste editie zou met Jolien D’hoore direct een gedroomde winnares. De Belgische klopte Chloe Hosking en Christine Majerus op overtuigende wijze.

Een jaar later was het woord wederom aan de snelle vrouwen. Na opnieuw een nerveuze wedstrijd was het nu Kirsten Wild die naar de zege wist te sprinten. Haar ervaring won het van de sterk opkomende supertalenten Lorena Wiebes en Lotte Kopecky. Deze twee supertalenten zouden een jaar later ook op het podium staan, al was daar wel een diskwalificatie voor nodig.

Erelijst Oxyclean Classic Brugge-De Panne

2020: Lorena Wiebes

2019: Kirsten Wild

2018: Jolien D’hoore

Vorig jaar

Waar de wedstrijd normaal de aftrap is van de heilige Vlaamse weken, was de AG Driedaagse Brugge-De Panne in 2020 de allerlaatste grote Vlaamse koers van het seizoen. Vanwege corona zonder titelverdedigster Kirsten Wild, maar de organisatie kon verder nog wel rekenen op flink wat toppers.

Dankzij puike waaierwind brak het peloton gedurende de race in meerdere stukken uiteen. De wedstrijd eindigde dan ook niet in een massasprint. Jeanne Korevaar en Ellen van Dijk hoopten een sprint met een klein groepje te voorkomen door een aanval op te zetten, maar zij wisten geen beslissend gaatje te slaan. Ook pogingen van Chantal van den Broek-Blaak en Amy Pieters strandden in schoonheid.

Team Sunweb nam de koers vervolgens in handen en probeerde de rode loper uit te rollen voor de pijlsnelle Lorena Wiebes, maar het was echter Jolien D’hoore die als eerste over de finish kwam. Tijdens haar sprint was ze echter wel te veel van haar lijn afgeweken, waardoor de jury niets anders kon besluiten dan Wiebes tot winnares uit te roepen.

Eindklassement AG Driedaagse Brugge-De Panne 2020

1. Lorena Wiebes (Team Sunweb) 3u39m43s

2. Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT)

3. Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies)

4. Sarah Roy (Mitchelton-Scott)

5. Sofia Bertizzolo (CCC-Liv)

Parcours

Met een lengte van 158,8 kilometer is de Oxyclean Classic Brugge-De Panne een van de langste vrouwenkoersen van het seizoen. Vanaf ’t Zand in Brugge, het grootste plein van de voormalige startplaats van de Ronde van Vlaanderen, is het goed vijf kilometer geneutraliseerd rijden voordat er met de vlag wordt gezwaaid. Via plaatsen als Zedelgem, Eernegem, Koekelare en Diksmuide komen de rensters na goed vijftig kilometer uit bij het plaatselijke parcours.

Heel plaatselijk is die omloop die trouwens niet, daar de lengte van een ronde 45,1 kilometer bedraagt. De koerskaravaan komt bij Veurne de lokale ronde opgereden, waarna er nog ongeveer tweeënhalve omloop moet worden afgehaspeld. De eerste finishpassage staat gepland na 68,6 kilometer. Daar zal de nervositeit al toenemen, want zo’n tien kilometer later staat de passage door De Moeren op het programma.

In De Moeren komt de wind waarschijnlijk van de rechterkant aandenderen. Deze zone van een kilometer of vijf kan een geweldig stuk zijn om de koers hard en loeizwaar te maken. In de dan nog te rijden kilometers tot aan de finish op de Veurnestraat in De Panne is er wel tijd om scheve situaties recht te zetten, maar je kunt in de beruchte polder maar beter bij de les zijn. Ook na 122 kilometer doemt deze zone van de waarheid nog eens op. Het bewijst maar eens te meer dat je niet per se beklimmingen nodig hebt om een interessante koers te krijgen.

Donderdag 25 maart: Brugge – De Panne (158,8 km)

Start: 12.55 uur

Finish: 16.50-17.15 uur

Favorieten

Van de drie oud-winnaressen die in Brugge aan de start verschijnen is Jolien D’hoore de grootste kanshebster op succes. Met de openingsetappe van de Healthy Ageing Tour heeft ze dit jaar al een wedstrijd op zak. Daarnaast is dit parcours haar simpelweg op het lijf geschreven. We geven toe dat er bij SD Worx ook nu meerdere mogelijke winnaressen zijn. Denk maar aan de eveneens razendsnelle Amy Pieters, en ook Christine Majerus heeft in De Panne al naar een podiumplaats gesprint. De keuze is dus wederom reuze!

Lorena Wiebes is nog op zoek naar haar eerste seizoenszege. Laten we zeggen dat ze nog even op stoom moet komen. De enige grote kans die ze dit jaar kreeg om te winnen, in de eerste rit van de Healthy Ageing Tour, eindigde met een lelijke valpartij. Daarna ging het nog niet gelijk crescendo met de Mijdrechtse. Volgt de ommezwaai in De Panne? Na haar coronabesmetting zagen we al weer wat opbeurende prestaties van Kirsten Wild, maar we durven haar nog niet als topfavoriete te bestempelen. En, laten we wel wezen: dat hoeft ook nog helemaal niet.

Binnen Certatizit-WNT lijkt Lisa Brennauer ons een grotere kans te hebben op de zege. Ze is natuurlijk meer dan alleen een snelle vrouw, maar op een goede dag kan ze de groten der aarde bijbenen. Op een uitmuntende dag kan ze zelfs winnen, al wordt dit vermoedelijk lastig in een massasprint. Belgisch kampioene Lotte Kopecky heeft wat dat betreft betere papieren. Ze hoort bij de allersnelste rensters in het peloton en daarnaast hoeft ze niet bang te zijn voor een pittige wedstrijd. Misschien vergroot dit haar kansen juist wel…

Emma Norsgaard is een renster die niet onbenoemd mag blijven. De 21-jarige Deense rijdt dit voorjaar vooralsnog de ene na de andere goede uitslag. En in elke koers die ze rijdt, laat ze meer dan alleen haar sprintsnelheid zien. En daarmee oogst ze flink wat lof. We zien haar ook in deze wedstrijd ver komen, al schatten we Chloe Hosking in een massasprint nog wel net even iets hoger in. Deze wedstrijd is de Australische van Trek-Segafredo het meest op het lijf geschreven.

Hosking heeft zonder meer de snelheid om het af te maken, en daarnaast kon ze bouwen op een ploeg ploeg die haar haar prima kan ondersteunen. En bij de Amerikaanse formatie hebben ze eventueel nog een renster als Amalie Dideriksen achter de hand. Niet verkeerd. Bij BikeExchange kijken we zeker uit naar het rijden van Teniel Campbell, maar dankzij haar ervaring krijgt Sarah Roy nog even het voordeel van de twijfel. Maar onderschat het snelle toptalent uit Trinidad en Tobago zeker niet…

Er blijven nog heel wat rensters over die hoge ogen kunnen gooien. Een snelle renster die ook bedreven is in het betere waaierwerk, is Alice Barnes. De Brits kampioene van Canyon-SRAM is enorm in haar element als het waait, en met haar eindschot kan ze zomaar eens op het podium eindigen. De laatste plek in de favorietenlijst wordt opgevuld door de Italiaanse Elisa Balsamo, die de afgelopen weken blijk geeft van een prima vormpeil en met de GP Oetingen zelfs al een koers won.

Bij Valcar-Travel & Service kunnen we tevens uitkijken naar een type als Chiara Consonni. Als zij de eerste Belgsiche WWT-wedstrijd van het seizoen weet te winnen, gaat dat ongetwijfeld legendarische vreugdebeelden opleveren. Er komt wat geluk bij kijken, maar uitsluiten doen we het niet. Rensters als Marta Bastianelli, Charlotte Kool, Amber van der Hulst, Maria Vittoria Sperotto en Maria Giulia Confalonieri en Barbara Guarischi kunnen we ook maar beter voorzichtig met potlood aanstippen.

Tot slot zijn we erg benieuwd naar de prestaties van Ciclismo Mundial in deze wedstrijd. Bij deze ploeg vinden we ook een paar heel interessante namen terug op de startlijst. Denk aan Ceylin del Carmen Alvarado en Sanne Cant. Wat kunnen de voormalige wereldkampioenes in het veld in hun eerste wegkoers van het seizoen?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jolien D’hoore

*** Lotte Kopecky, Chloe Hosking

** Emma Norsgaard, Amy Pieters, Lorena Wiebes

* Sarah Roy, Lisa Brennauer, Alice Barnes, Elisa Balsamo

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Donderdag komt de temperatuur niet boven de 12 graden Celsius uit. De zon kan er soms eens tussendoor komen, maar de bewolking zal de overhand hebben. De wind komt aan windkracht vier uit het zuidwesten, maar het blijft vermoedelijk droog. Het zijn geen geweldige omstandigheden, maar de rensters hebben tijdens de Oxyclean Classic Brugge-De Panne al met slechtere weersomstandigheden te maken gehad…

De Oyxclean Classic Brugge-De Panne is vanaf 15.00 uur live te volgen bij Sporza op Eén. Daarnaast kan de koers gezien worden via de Eurosport Player en GCN.