Voorbeschouwing: Oxyclean Classic Brugge-De Panne 2021

Met de editie van 2020 nog op het netvlies gebrand staat woensdag weer de Oxyclean Classic Brugge-De Panne op het programma. Deze keer zijn de weersomstandigheden goed, maar dat betekent nog niet dat de wedstrijd geen spektakel kan leveren. Wat kunnen we verwachten? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Oxyclean Classic Brugge-De Panne staat bij het publiek beter bekend als de Driedaagse Brugge-De Panne of (nog ouder) de Driedaagse De Panne-Koksijde. In de geschiedenisboeken komen we de wedstrijd in 1977 voor het eerst tegen. Na drie dagen verzekerde Roger Rosiers zich in de tijdrit van de eindzege.

De KBC Driedaagse De Panne-Koksijde veranderde in de jaren die volgden niet eens zo veel van karakter. Omdat de driedaagse vaak over dezelfde wegen reed als de Ronde van Vlaanderen, was het een ideale voorbereidingswedstrijd. Meestal stond de Driedaagse De Panne-Koksijde dan ook op dinsdag, woensdag en donderdag voor De Ronde op het menu. In het verleden kregen drie renners het voor elkaar om in hetzelfde jaar de Driedaagse De Panne-Koksijde én de Ronde van Vlaanderen te winnen: Peter Van Petegem (1997), Alessandro Ballan (2007) en Alexander Kristoff (2015).

Op de erelijst zien we verder vooral Nederlanders en Belgen terugkomen. Renners als Philippe Gilbert, Stijn Devolder, Peter Van Petegem en Johan Museeuw wonnen namens de Belgen, Gerrie Knetemann, Frans Maassen, Jelle Nijdam, Lieuwe Westra en Dylan Groenewegen namens de Nederlanders. Recordhouder is Eric Vanderaerden met vier zeges.

Sinds vier jaar is de Driedaagse geen driedaagse meer, maar een eendaagse. In 2021 stapte naamsponsor Oxyclean in en verdween Driedaagse uit de naam. Door verschuivingen op de wielerkalender is de koers nu een paar dagen na Milaan-San Remo. De afgelopen eendaagse edities vielen nog niet tegen, mede dankzij de immer waaiende wind in De Moeren.

Laatste tien winnaars Oxyclean Classic Brugge-De Panne

2020: Yves Lampaert

2019: Dylan Groenewegen

2018: Elia Viviani

2017: Philippe Gilbert

2016: Lieuwe Westra

2015: Alexander Kristoff

2014: Guillaume Van Keirsbulck

2013: Sylvain Chavanel

2012: Sylvain Chavanel

2011: Sebastien Rosseler

Vorig jaar

De Moeren en de renners maakten de Driedaagse Brugge-De Panne op 21 oktober 2020 tot een feest om naar te kijken. De weersomstandigheden lieten zich een beetje vergelijken met de historische Gent-Wevelgem van 2015. Ook deze keer reden de renners man tegen man in het in waaiers uiteengeslagen deelnemersveld.

Na twaalf kilometer was het al raak. Een grote waaier met onder meer Mathieu van der Poel, Tim Merlier, Tim Declercq, Yves Lampaert, Matteo Trentin en John Degenkolb scheidde zich af van de rest en bleef tot het einde weg. Van der Poel zou de finish niet halen. De Nederlands kampioen kwam ten val in een sloot en zou zijn seizoen in mineur eindigen.

Acht renners bleven daarna over. Daarvan vier renners van Deceuninck-Quick-Step. Niet alleen Declercq en Lampaert zaten namelijk mee, maar ook Kasper Asgreen en Bert Van Lerberghe. Zij speelden in het restant de wedstrijd keurig uit: Lampaert sprong op zeven kilometer van de meet weg en kon vervolgens een mooie zege achter zijn naam zetten.

Eindklassement Driedaagse Brugge-De Panne 2020

1. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step)

2. Tim Declercq (Deceuninck-Quick-Step) op 21s

3. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) op 22s

4. John Degenkolb (Lotto Soudal) in z.t.

5. Jempy Drucker (BORA-hansgrohe) in z.t.

Parcours

De Oxyclean Classic telt in totaal 203,9 kilometer. De meeste kilometers daarvan worden gereden op een lokale omloop in de buurt van De Panne doorheen De Moeren, een stuk West-Vlaamse polder die de koers al zo vaak in waaiers uiteen heeft geslagen door de altijd waaiende wind.

Voordat het peloton na 51 kilometer op de lokale omloop arriveert, moeten de renners eerst in zuidwestelijke richting rijden vanaf de start in Brugge. Dat ook deze beginkilometers een gevaar voor waaiers vormen, bewees de editie van vorig jaar.

Vanaf Veurne draait het peloton de lokale omloop op om vanaf daar voor de eerste keer naar De Panne te rijden. Dan zijn er nog drie rondes van 45,1 kilometer te rijden door Oostduinkerke, Koksijde, Adinkerke, De Moeren, Veurne en De Panne. In De Moeren moet het gebeuren. Maar staat er wel genoeg wind?

De organisatie van de Oxyclean Classic Brugge-De Panne heeft geen start- en finishtijden bekendgemaakt om supporters weg te houden langs het parcours. De aankomst is volgens de tv-programmering vermoedelijk rond 17.00 uur.

Woensdag 24 maart: Brugge-De Panne (203,9 km)

Favorieten

De omstandigheden in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne zijn een half jaar later volledig anders. Geen buien en windstoten, wel zon. Vermoedelijk gaat deze editie dan ook ‘gewoon’ weer uitmonden in een massasprint. Maar met windkracht 3 op de planning zou een ploeg zomaar nog eens kunnen proberen om het op de kant te zetten.

Kijkend naar de favorieten komen we snel uit bij het Deceuninck-Quick-Step dat vorig jaar eerste en tweede werd in De Panne. Het niet opstellen van uittredend winnaar Yves Lampaert geeft maar aan dat ook de ploeg van Patrick Lefevere uitgaat van een massasprint. Alle ogen gaan dan automatisch naar de Ier Sam Bennett. Dit jaar was hij al goed voor vier zeges. Allen op WorldTour-niveau. Allen ingeleid door Michael Mørkøv, die ook woensdag aan de start staat.

Grote uitdagers worden een Deen van Trek-Segafredo en een Duitser van BORA-hansgrohe. Vooral op Mads Pedersen is het opletten geblazen. De renner zit met zijn team in de winning mood. Trek-Segafredo staat al op zeven zeges in 2021. Pedersen deed een duit in het zakje: hij won Kuurne-Brussel-Kuurne. Ereplaatsen in Parijs-Nice en de Bredene Koksijde Classic vermoeden dat Pedersen er woensdag dicht bij gaat zijn. Pascal Ackermann is die andere uitdager. Tot een zege kwam de 27-jarige Duitser nog niet dit seizoen, maar intrinsiek is Ackermann misschien wel de snelste in dit deelnemersveld.

Na een geweldig 2020 lijkt Arnaud Démare zijn start in 2021 een beetje gemist te hebben. Alleen in de eerste etappes van Parijs-Nice en de Tour de la Provence kwam de Fransman tot ereplaatsen; hij werd beide keren tweede. Maar eens moet de eerste keer zijn. Waarom dan niet in de De Panne? In West-Vlaanderen kan de Frans kampioen rekenen op sensatie Jake Stewart, die al tweede werd in de Omloop Het Nieuwsblad. Giacomo Nizzolo lijkt zijn start overigens ook een beetje gemist te hebben, alhoewel de Europees kampioen wel al wist te winnen. Zijn achttiende plaats in Milaan-San Remo afgelopen weekend gaf weer hoop.

Démare is overigens niet de enige coureur uit Frankrijk met winstkansen. In de afgelopen weken mengen namelijk ook Nacer Bouhanni en Christophe Laporte zich elke keer weer in het sprintgeweld, met een handvol ereplaatsen tot gevolg. De 30-jarige Bouhanni reed zichzelf al vier keer op het podium dit jaar, de 28-jarige Laporte ook. Laatstgenoemde won een rit in Bessèges en werd twee keer tweede in Parijs-Nice. De vraag is of zij Bennett kunnen kloppen. In Parijs-Nice was het antwoord op die vraag nog nee. Elia Viviani start bij Cofidis in dezelfde ploeg als Laporte, maar vermoedelijk moet hij de Fransman voor zich dulden in de pikorde.

Vanuit Belgisch oogpunt is Jasper Philipsen een grote kanshebber. De renner van Alpecin-Fenix is de kopman van zijn ploeg in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. Na een negende en een vierde plaats in etappes in Parijs-Nice wordt het tijd voor Philipsen om te laten zien dat hij beter kan. Weet hij na Van der Poel en Merlier ook te winnen voor Alpecin-Fenix?

Nederland kan met twee renners hopen op een zege. Met goede lead-out heeft Cees Bol al bewezen Bennett te kunnen verslaan. Hij deed het in Parijs-Nice al een keertje. Team DSM trekt dan ook zijn kaart woensdag. Bij Jumbo-Visma ligt dat misschien nog iets gecompliceerder. David Dekker liet in de UAE Tour zien tegen de beste renners te kunnen opboksen, maar ook van Olav Kooij weten we dat hij heel rap is. Afhankelijk van het koersverloop gaat een van de twee sprinten.

Tot slot: een hele ris aan outsiders hebben we nog niet genoemd. Als er een waaier wordt getrokken, maken andere snelle mannen ook ineens goede kans op de zege. Wie? Denk aan Sonny Colbrelli, Danny van Poppel, André Greipel, Gerben Thijssen, Iván García, Bryan Coquard, Edvald Boasson Hagen en Timothy Dupont. Ook Fernando Gaviria mag zeker niet worden vergeten, maar de Colombiaan is dit jaar nog niet de oude.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Sam Bennett

*** Mads Pedersen, Pascal Ackermann

** Arnaud Démare, Cees Bol, Christophe Laporte

* Giacomo Nizzolo, Jasper Philipsen, David Dekker, Nacer Bouhanni

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De Oxyclean Classic Brugge-De Panne heeft slechtere weersomstandigheden gekend, maar ook zeker betere. Woensdag komt de temperatuur niet boven 11 graden Celsius en blijft het bewolkt. De wind komt met windkracht 3 uit het westen. Via Eurosport 2 (15.00 uur) en Sporza op Eén (14.45 uur) is de wedstrijd te volgen.