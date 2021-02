Voorbeschouwing: Omloop het Nieuwsblad voor vrouwen 2021

27 februari is een dag die rondwaart in de hoofden van menig wielerliefhebber. Je kunt er heel wat bomen over opzetten, maar voor veel mensen die iets met wielrennen hebben is Omloop Het Nieuwsblad de wedstrijd die het wielerseizoen aftrapt. Voor het vrouwenpeloton is het zonder twijfel de eerste echt serieuze koers van het seizoen. Wie volgt Annemiek van Vleuten op als winnares van de openingsklassieker? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Longen die zich soms volzuigen met frisse voorjaarslucht, dan weer met de geur van een keur aan frituurspecialiteiten en bier. Bitumineuze voegvullingsmassa. 150 paar wielen die over de kinderkopjes stuiteren. Bidonnen die daardoor uit hun houders worden getrild.

Een eeuwigdurende jingle van een trompettist die de eerste tonen van Beethoven’s vijfde symfonie speelt, gevolgd door een zanger die de naam van een bekend horlogemerk op hetzelfde deuntje zingt. Gedroogde vis. Een wedje leggen bij besnorde, vaak iets te goed doorvoedde mannen en hun whiteboard. En aan het einde gaan hele volksstammen op de foto met de winnaar.

We kunnen doorgaan, maar als rechtgeaarde wielerliefhebber heeft u het gevoel waarschijnlijk al helemaal te pakken. Het Vlaamse voorjaar staat op punt van beginnen. Voor het vrouwenpeloton staat zelfs het wielerseizoen op punt van beginnen. Goed, er waren dit jaar al wat 1.2-wedstrijden in Turkije, een verdwaalde invitatiekoers in de woestijn en een aantal nationale races in Australië, maar voor het grote gros begint het in Gent.

Het verhaal van de Omloop voor vrouwen begint in 2006, twee jaar na de eerste vrouweneditie van de Ronde van Vlaanderen. De wedstrijd – 91 kilometer in totaal – was verre van een wedstrijd die deed denken aan de mannenwedstrijd. Sterker nog: ze werd de eerste jaren niet eens op dezelfde dag georganiseerd. Start in Deerlijk (in plaats van in Gent zoals toen bij de mannen nog gebruikelijk was), finish in Deinze (in plaats van in Lokeren).

Noemenswoordige obstakels onderweg? Geen Bosberg, geen Muur, geen Kwaremont. In plaats daarvan twee keer Waregemseweg, Nokereberg, Brugstraat en de Herlegemstraat. Dat was het. Niet heel verwonderlijk dat koersambassadrice Leontien van Moorsel zei: “Wat zijn jullie lief voor de vrouwen”.

Aan de start stond desondanks best een leuk rijtje namen. Onder hen Linda Villumsen, Liesbet De Vocht, Chantal Beltman en Ludivine Henrion, maar ook twee toekomstige winnaressen. Loes Gunnewijk en Kirsten Wild zouden de openingswedstrijd later in hun carrière winnen. Maar de erelijst van de wedstrijd wordt geopend door Suzanne de Goede. Voor haar gold zonder twijfel: nomen est omen.

De snelle Nederlandse, actief bij het AA Drink-team van Van Moorsel, won tijdens haar loopbaan diverse races. Denk aan de Ronde van Drenthe, de New Zealand World Cup en het Nederlands kampioenschap tijdrijden èn op de weg. Tijdens de eerste Omloop gokte de tweevoudig Nederlandse wielrenster van het jaar met succes op de massasprint. Ze liet zich goed afzetten door haar ploeggenotes en wist met overtuiging de sprint te winnen voor Mirjam Melchers en de Duitse Tanja Hennes.

Tijden veranderen, net als de Belgische openingskoers. Na nog twee edities tussen Deerlijk en Deinze, met winnaressen Mie Lacota en Kirsten Wild, werd er in 2009 voor het eerst op dezelfde dag en gedeeltelijk hetzelfde parcours gereden als de mannenwedstrijd. De koers droeg voor het eerst haar huidige naam. In Gent haalde De Goede het na 128 kilometer andermaal in een sprint, ditmaal klopte ze de Italiaanse Noemi Cantele. Kelly Druyts was de beste Belgische met een derde plek.

De Goede is samen met de half-Vlaamse Zweedse Emma Johansson, die in 2010 en 2011 won, recordhoudster. Ook de rest van de erelijst liegt er niet om: Lizzie Deignan, Lucinda Brand, Amy Pieters, Anna van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak en Annemiek van Vleuten. Allemaal waren ze al eens de beste in de openingsklassieker. Serieuze namen voor een inmiddels al jaren echt serieuze topkoers. Niet zo gek dat de wedstrijd sinds dit seizoen onderdeel uitmaakt van de ProSeries.

Laatste tien winnaressen Omloop Het Nieuwsblad

2020: Annemiek van Vleuten

2019: Chantal van den Broek-Blaak

2018: Chrstina Siggaard

2017: Lucinda Brand

2016: Lizzie Deignan

2015: Anna van der Breggen

2014: Amy Pieters

2013: Tiffany Cromwell

2012: Loes Gunnewijk

2011: Emma Johansson

Vorig jaar

In een levendige openingsfase kozen diverse rensters het hazenpad. Onder hen Nicole Hanselmann, die net als een jaar eerder probeerde het mannenpeloton bij te benen. Ditmaal slaagde ze niet in haar missie. Nog voor de finale begon was er pech voor Annemiek van Vleuten. Haar ketting sloeg vast nadat iemand in haar achterwiel reed en ze moest van de fiets.

Een stevige achtervolging volgde, maar toen de slag viel op de Molenberg zat ze weer vooraan. De beslissing van de wedstrijd viel op de Muur van Geraardsbergen. Daar reed de Wageningse gewoonweg veel sneller omhoog dan de concurrentie. Floortje Mackaij moest het achterwiel als laatste laten gaan.

Een groepje met Mackaij, Ellen van Dijk, Lizzy Banks, Marta Bastianelli en Chantal van den Broek-Blaak vormde zich achter Van Vleuten, maar de strijd om de overwinning was reeds gestreden. Van Vleuten kon in Ninove nog de tijd nemen om haar regenjas los te ritsen om zo haar nog bijna volledig witte regenboogtenue aan het publiek te showen. De modder op de rest van haar tenue en haar fiets gaf een beter idee van de vele plensbuien die ze die dag over zich heen had gekregen.

Uitslag Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen 2020

1. Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) in 3u34m55s

2. Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana) op 42s

3. Floortje Mackaij (Team Sunweb) op 42s

4. Chantal van den Broek-Blaak (Boels-Dolmans) op 42s

5. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) op 44s

Parcours

Nadat alle rensters zijn voorgesteld bij ’t Kuipke te Gent rijdt de karavaan eerst een kilometer of zeven geneutraliseerd richting de officiële start. Als er in het centrum van Merelbeke eenmaal met de vlag wordt gezwaaid zal er ongetwijfeld een spervuur aan demarrages volgen. Echte hindernissen staan er in het eerst deel van de koers nog niet op het programma. De rensters rijden weliswaar vlak langs de Lippenhovestraat en de Paddestraat, maar deze blijft de rensters bespaard.

Leontien van Moorsel hoeft niet nog eens te zeggen dat de organisatie te lief is voor de vrouwen, want er volgen veel meer obstakels dan in 2006 het geval was. Er wordt alleen al 8100 meter over kasseien gereden. Een eerste keer stuiteren doen de rensters op de Huisepontweg, een 1800 meter lange kasseienstrook die langs de karakteristieke Schietsjampettermolen voert. Een lekker opwarmertje, waarna de rensters even buiten Oudenaarde toe zijn aan de ravitaillering.

Tijd om uitgebreid te nassen is er niet, daar de rensters nu echt zijn aanbeland in de heuvelzone. De hellingen, kasseienstroken en de hellingen met kasseien volgen elkaar in rap tempo op. Romantische wielerliefhebbers (prachtig pleonasme) krijgen bijkans weke knieën bij het horen van de hindernissen die nog komen, voor de dames met ambitie is het zaak om vooral bij de les te blijven. In de zone met onder meer de Edelareberg, de Molenberg, de Haaghoek en de Berendries zal het kaf al serieus van het koren worden gescheiden.

Na het Vossenhol hebben de rensters er zo’n 96 kilometer opzitten. Na deze helling is het eventjes wachten op de laatste twee obstakels, de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Dit welbekende, met kasseien geplaveide slotduo, vormt nog een mooie gelegenheid om verschillen te maken. Na de Bosberg is het een goede twaalf kilometer doorjassen tot de finish op de Onderwijslaan in Ninove. Na de laatste helling zullen er absoluut verschillen zijn gemaakt, de vraag is alleen hoe groot de gaten zullen zijn.

Zaterdag 27 februari: Gent – Ninove (124 km)

Start: 13.45 uur

Finish: 17.16-17.39 uur

Favorieten

Titelverdedigster Annemiek van Vleuten veranderde afgelopen winter van omgeving. Bij Movistar is ze naar eigen zeggen goed ontvangen en op Tenerife heeft ze toegewerkt naar het voorjaar. Het kan haast niet anders dat Van Vleuten haar nieuwe formatie een paar fraaie overwinningen zal bezorgen, en waarom niet gelijk? Met onder meer Aude Biannic en Leah Thomas aan haar zijde weet ze dat ze het ook niet helemaal alleen hoeft te doen.

Winst in de Omloop zou voor de vrouwentak van de Spaanse ploeg direct een grote overwinning betekenen. Deze eventuele zege zou op kunnen worden gedragen aan Garikoitz Baños. Hij had als soigneur een groot aandeel in de ontwikkeling van de vrouwenploeg, maar hij overleed kortgeleden bij een ongeluk in de bergen op slechts 42-jarige leeftijd.

Van Van Vleuten is het een kleine stap naar Anna van der Breggen en haar kompanen bij SD Worx. Het is een ploeg om steil achterover van te slaan, want letterlijk elke renster in de formatie van Danny Stam kan de koers winnen. Sterker nog: de helft van de ploeg won de openingswedstrijd al eens.

De omstandigheden zullen niet zo zwaar zijn als een jaar eerder. Er zullen dan ook vermoedelijk minder makkelijk verschillen ontstaan. Een renster met een goed eindschot is derhalve misschien wel de beste optie. Amy Pieters zou het bijvoorbeeld kunnen afmaken, maar Jolien D’Hoore schatten we qua sprintsnelheid nog ietsje hoger in. Kan zij haar laatste seizoen op de mooist mogelijke manier openen met winst in haar thuiswedstrijd? Ja, maar vlak haar ploeggenotes ook niet uit. Zij zouden namelijk ook niet misstaan in de favorietenlijst.

Een tweede superploeg aan het vertrek is die van Trek-Segafredo. Oud-winnares Elizabeth Deignan is niet de traagste, maar de kans dat ze een massasprint wint tegen D’Hoore en co is toch niet heel groot. Daarvoor zouden we eerder moeten kijken naar Chloe Hosking, als zij tenminste de hellingen overleeft.

De Amerikaanse ploeg kan verder met Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk nog twee favorieten opstellen. Hoewel de twee niet in de favorietenlijst staat, hoort zij zeker tot het kransje rensters dat de wedstrijd kan winnen. De concurrentie kan hen maar beter geen twintig meter geven….

Marta Bastianelli won eerder dit jaar al een invitatiekoers in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het echte werk begint ook voor haar in de Omloop. De nummer twee van de voorbije twee edities hoopt nu de eerste Italiaanse op de erelijst te worden. De wereldkampioene van 2007 won de voorbije jaren legio koersen in het Vlaamse land, waaronder Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. 2020 was niet haar allerbeste jaar, dus ze zal extra gemotiveerd zijn om zich gelijk in de eerste grote afspraak van het seizoen te laten zien.

Met Lotte Kopecky heeft het thuispubliek (en die term moeten we letterlijk nemen, aangezien fans wordt verzocht om de koers thuis te volgen) nog een favoriete om voor te juichen. Het kersverse kopstuk van Liv Racing heeft afgelopen jaar definitief de status van wereldtopper verworven. Met haar sprint is weinig mis, terwijl ze ook nog eens goed de hellingen zou moeten kunnen verteren. Kortom: een ideaal profiel voor deze wedstrijd. Wordt zij dan de eerste Belgische op de erelijst?

Team DSM komt met de nummer drie van de afgelopen editie aan de start. Floortje Mackaij heeft niet de sprint à la Bastianelli, D’Hoore, of Kopecky. Wat betreft het alleenrijden is ze ook nog niet van het niveau Van Vleuten. Desondanks is Mackaij een van de rensters die niet mag worden onderschat. Bij een overwinning van de Woerdense komt misschien een tikkeltje geluk kijken, maar ze is doorgaans sterk genoeg om dit geluk af te dwingen. Ook Liane Lippert en voormalig Ronde van Vlaanderen-winnares Coryn Rivera houden we maar beter goed in de gaten.

Een van de rensters die vorig jaar voor een hoop ogenschijnlijk vanuit het niets goed begon te presteren is Grace Brown. Ze had echt al wel het een en ander laten zien, maar vooral haar prestaties in Luik-Bastenaken-Luik (tweede) en een paar dagen later in de Brabantse Pijl (winst) maakten indruk. Als zij op een goed moment het hazenpad kan kiezen, zie haar dan nog maar eens terug te halen… Benieuwd of ze bij Team BikeExchange op haar mikken, op Australisch kampioene Sarah Roy (gevaarlijk in een spurt!) of good old Amanda Spratt.

Tot zover de voornaamste kanshebsters bij de WorldTour-ploegen. Velen zullen uitkijken naar het debuut van Jumbo-Visma. Hoewel de ploeg zonder meer met een goede selectie aan de start komt, lijkt een uitgesproken winnares er niet bij te zitten. Grotere kanshebbers zijn er dan te vinden bij Ceratizit-WNT. Te denken valt aan de loeisterke Britse Lizzy Banks, die vorig jaar keurig zesde werd, maar toch vooral aan Lisa Brennauer. Ze rijdt de Omloop voor het eerst sinds 2017, maar in het Vlaamse werk heeft de Duitse al genoeg bewezen. Enkel die overwinning ontbreekt nog. Nu dan?

Zijn we er met de genoemde namen? Niet helemaal. Andere namen om aan te duiden op de deelnemerslijst zijn Alexis Ryan, Katarzyna Niewiadoma, Cecilie Uttrup Ludwig, Marta Cavalli, Teniel Campbell, Barbara Guarischi, Elisa Balsamo en nog wat namen. De korte samenvatting van het startveld? Smullen geblazen!

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jolien D’Hoore

*** Annemiek van Vleuten, Marta Bastianelli

** Elizabeth Deignan, Lotte Kopecky, Lisa Brennauer

* Amy Pieters, Elisa Longo Borghini, Floortje Mackaij, Grace Brown

Weer en TV

De Omloop werd afgelopen jaren in haar geheel via een livestream getoond bij Proximus. Dit jaar is dat ook het geval, zodat de grootste liefhebbers geen minuut hoeven te missen. De finale wordt daarnaast voor het eerst live bij Sporza uitgezonden. Dit zal aansluitend op de wedstrijd van de mannen gebeuren, rond een uur of half vijf. Ook de NOS zal beelden van de slotfase tonen. De vrouwenwedstrijd is tevens op Eurosport en via de Eurosport en GCN Player te zien.

Volgens de laatste voorspellingen wordt het vrij aangenaam toeven in het Vlaamse land. Er zal amper wind staan, de hemelsluizen blijven gesloten en het kwik stijgt naar een graadje of 12 boven nul.