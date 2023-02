Voorbeschouwing: Omloop Het Nieuwsblad 2023 – De eerste echte afspraak

Eindelijk! Zaterdag betreed het peloton Belgisch grondgebied en wordt de Omloop Het Nieuwsblad verreden. De openingsklassieker trekt naar goede gewoonte over de heuvels en kasseien in Vlaanderen. Vorig jaar imponeerde Wout van Aert met een solo na een verschroeiende demarrage op de Bosberg. Welk scenario krijgen we dit jaar te zien? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Omloop Het Nieuwsblad is dit jaar al toe aan zijn 76ste editie. Voor de allereerste editie moeten we terug naar het jaar 1945, nog voor het einde van de Tweede Wereldoorlog dus. Destijds heette de koers de Omloop van Vlaanderen. Jean Bogaerts, een 20-jarige coureur, kon zijn handen in de lucht steken.

De Ronde van Vlaanderen en de Omloop van Vlaanderen. De benamingen zijn gelijkaardig en de vergelijking werd dus ook al snel gemaakt. Dat zag ook toenmalig organisator Karel van Wijnendale, waardoor in 1947 de naam veranderd werd. Door de organiserende krant Het Volk werd de koers voortaan omgedoopt tot Omloop Het Volk. Dat veranderde niets aan het feit dat de start en aankomst in Gent lagen. De finish lag in het mythische Kuipke.

Drie jaar later werd de eendagskoers zwaarder. Dat had alles te maken met de toevoeging van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, hellingen die tot op de dag van vandaag nog steeds in het parcours zitten. Het zorgde ervoor dat de koers steeds populairder werd, ook bij de renners zelf. In de jarig zeventig kleurden dan ook namen als Roger De Vlaeminck, Eddy Merckx en Jan Raas de erelijst.

In 2009 volgde de volgende grote verandering. Tussen 1995 en 2007 verhuisde de finish ook naar Lokeren, maar in 2008 mochten de Gentenaars de koers weer verwelkomen. Het was Flanders Classic die de organisatie van de koers overnam in 2009, waardoor de naam Omloop Het Volk overboord werd gegooid. Voortaan heette de koers Omloop Het Nieuwsblad. Het Volk was inmiddels gefuseerd met het grotere Het Nieuwsblad en dus was het geen onlogische evolutie.

De absolute finale van de Omloop, zoals de koers wel eens genoemd wordt in de volksmond, heeft ook flink wat veranderingen doorstaan. Met Gent als aankomstplaats werd de Molenberg en de kasseien van de Paddestraat en Lippenhovestraat aangedaan in de laatste kilometers. In 2018 werd er gekozen voor de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, dit is tot op heden ook zo. De finish ligt nu wel niet in Meerbeke, maar in Ninove.

Nog opvallend: drie keer in de historie is de koers niet verreden. Dat was zo in 1960, 1986 en 2004. Voor die twee laatste jaren was er een gemeenschappelijke en speciale reden: sneeuw. Memorabele edities, met opvallende winnaars, zijn er overigens genoeg geweest in de recentere edities. Herinner u de overwinning van Luca Paolini in 2013 in barre weersomstandigheden. Het was ijs-, maar dan ook ijskoud die dag in Vlaanderen. Enkele jaren geleden, in 2018, was er ook nog de verrassende zege van Michael Valgren. De Deen koos in de voorlaatste kilometer het perfecte moment om weg te rijden.

In totaal zijn er vier Nederlanders die konden zegevieren in Omloop Het Nieuwsblad. Dat zijn Jo de Roo (1966), de eerdergenoemde Jan Raas (1981), Teun van Vliet (1987) en Sebastian Langeveld (2011). Belgen zijn er genoeg op de erelijst. Van de 75 edities won er in totaal maar liefst 58 keer een Belg. Tom Boonen zijn naam staat daar, toch wel opmerkelijk gezien zijn erelijst, niet tussen. Wel eindigde hij viermaal op het podium.

Er zijn momenteel drie recordhouders. Belgen Ernest Sterckx (1952, 1953 en 1956) en Joseph Bruyère (1974, 1975 en 1980) wonnen de koers drie keer in de 20ste eeuw. Peter Van Petegem (1997, 1998 en 2002), die nu koersdirecteur is, zette zich naast zijn twee landgenoten door in 2002 voor de derde keer te winnen. Greg Van Avermaet (2016 en 2017) is de enige renner in het huidige peloton die bij winst op gelijke hoogte kan komen.

Laatste tien winnaars Omloop Het Nieuwsblad

2022: Wout van Aert

2021: Davide Ballerini

2020: Jasper Stuyven

2019: Zdeněk Štybar

2018: Michael Valgren

2017: Greg Van Avermaet

2016: Greg Van Avermaet

2015: Ian Stannard

2014: Ian Stannard

2013: Luca Paolini

Laatste editie

Een vroege vlucht van zeven renners, met daarin geen al te bekende namen, reed al snel weg na het verlaten van startplaats Gent. De aanvallers kregen op een gegeven moment negen minuten cadeau van het peloton, maar Jumbo-Visma stelde orde op zaken. Voor de pre-finale bleef er van de negen minuten nog maar twee over, het was duidelijk dat Wout van Aert zeer gemotiveerd was.

Wat volgde, waren de eerste kleinere demarrages. Maar het was Tiesj Benoot die de finale écht opende. Nadat hij eerst even wegreed met Van Aert en drie andere renners, schoot hij alleen weg uit het peloton. Het peloton zag het gevaar en zorgde ervoor dat Benoot in de afdaling van de Muur van Geraardsbergen weer werd ingerekend. De volgende aanval kwam van Oliver Naesen en Victor Campenaerts, die samen op zoek gingen naar de voet van de Bosberg.

Het zag er even goed uit voor Naesen en Campenaerts, maar toen begon toenmalig Belgisch kampioen Van Aert aan zijn nummertje. De renner van Jumbo-Visma trok zijn gashendel open op de Bosberg en niemand kon hem volgen. Zodoende begon Van Aert met een voorsprong van een tiental seconden aan de laatste tien kilometer. Van Aert breidde vervolgens zijn voorsprong steeds verder uit en had ruim de tijd om te juichen. In het peloton sprintten Sonny Colbrelli en Greg Van Avermaet naar een tweede en derde plaats.

Uitslag Omloop Het Nieuwsblad 2022

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious)

3. Greg Van Avermaet (AG2R Citroën)

4. Oliver Naesen (AG2R Citroën)

5. Victor Campenaerts (Lotto Soudal)

Wedstrijdverslag

Parcours

Zaterdag 25 februari: Gent – Ninove (207,3 km)

Naar goede gewoonte zal aanstaande zaterdag het officiële startschot weerklinken in Meerbeke. Het peloton zal vervolgens meer dan 200 kilometer – 207,3 om precies te zijn – moeten afleggen. In de eerste 100 kilometer van de Omloop Het Nieuwsblad passeren de renners onder meer de Zwalmstreek en Oudenaarde. Alleen de Leberg en de Lange Munte zijn noemenswaardige hindernissen in deze eerste fase van de eendagskoers.

Na 100 kilometer volgen de hellingen elkaar wel snel op. De bevoorrading na 104 kilometer luidt dat deel van de Omloop in. Ongeveer elke tien kilometer zullen de renners een stevige kuitenbijter voorgeschoteld krijgen. De Katteberg en de kasseien van de Holleweg zijn de eerste in het rijtje. Vervolgens ligt het tweeluik Haaghoek-Leberg, de Paddestraat, Hostellerie en Valkenberg op het traject.

Op 45 kilometer van de streep kunnen we zeggen dat de finale echt begint. Dan staat namelijk de Wolvenberg op het menu. De Wolvenberg zelf is niet al te lastig, maar voor deze helling ligt de Holleweg nog eens op de omloop en meteen na deze helling volgen de kasseien van de Kerkgate en Jagerij. Waar vorig jaar de Molenberg niet in het parcours lag, is dat nu wel weer het geval. De zware beproeving volgt na de verschillende kasseistroken. Een belangrijk punt.

Vervolgens is het de beurt aan het gekende drieluik Haaghoek-Leberg-Berendries. Op de top van de Berendries is het nog maar 23,5 kilometer tot aan de streep in Ninove. Enkele kilometers later volgt nog het Vossenhol, waarna er even een ‘pauze’ is. Dat moet je niet al te letterlijk nemen, want echt vlak is het in die tussenfase niet. Toch is het verschil groot met de Muur van Geraardsbergen. De iconische beklimming ligt op een goede zestien kilometer van de streep.

Stel dat de koers nog niet beslist is op de Muur, is er nog altijd de Bosberg. Na de Bosberg is het nog maar twaalf kilometer tot aan de streep in Ninove. Wout van Aert bewees vorig jaar dat een solo van iets meer dan tien kilometer niet onmogelijk is. De streep van Omloop Het Nieuwsblad ligt dit jaar niet in de Onderwijslaan, maar in de Elisabethlaan. De organisatie geeft mee dat het een bredere aankomst zal zijn én dat de laatste honderden meters licht oplopend zijn. Interessant!

Start: 11.15 uur

Finish: tussen 16.05 en 16.30 uur

Favorieten

De achttien WorldTour-ploegen zijn aanwezig in Omloop Het Nieuwsblad. Verder verschijnen ook Lotto Dstny, Israel-Premier Tech, TotalEnergies, Bingoal WB, Human Powered Health, Team Flanders-Baloise en Uno-X aan de start. Een favoriet aanduiden voor de eerste klassieker van het jaar is zonder twijfel een moeilijke oefening. Zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan de start, is dat zeker niet makkelijker geworden.

Ten tweede zijn er zeer veel verschillende scenario’s mogelijk in de Omloop. Er kunnen coureurs wegrijden op de heuvels en op de kasseien, een sprint van een uitgedunde groep is mogelijk, een kleine groep die strijdt om de zege is niet uit te sluiten en zelfs een massasprint kan in Ninove. Het zorgt ervoor dat zeer veel renners de revue zullen passeren in deze voorbeschouwing. Maar zeg nu zelf, dat maakt het toch alleen maar mooier?

Beginnen doen we met de renners van Jumbo-Visma. Tiesj Benoot kleurde vorig jaar de koers in Oost-Vlaanderen en kan bij afwezigheid van Van Aert het kopmanschap opeisen. Dat zal hij echter niet alleen doen, want ook Christophe Laporte en Dylan van Baarle kunnen en zullen kopman zijn. Benoot en Van Baarle moeten het hebben van een solo, Laporte heeft meerdere mogelijkheden. Dat maakt van hem misschien de gevaarlijkste klant bij Jumbo-Visma. De Fransman kan het goed doen in een sprint van het peloton, kan ook naar winst sprinten in een kleine groep, maar is ook solo niet kansloos.

In het nadeel van de drie mannen: ze reden dit seizoen nog niet en het is dus niet duidelijk hoe het met hun vorm gesteld is. Wat wel in hun voordeel is: de sterke ploeg rond hen. Zo rijden onder meer Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck ook de openingsklassieker. Wat als iedereen kijkt naar Benoot, Van Baarle en Laporte en deze twee mannen daar van profiteren? Dat laatste is ook mogelijk bij Soudal Quick-Step. Yves Lampaert en Kasper Asgreen lijken de twee grote mannen, maar de Belgische ploeg heeft meerdere kanshebbers. Zo kunnen ook Florian Sénéchal, oud-winnaar Davide Ballerini en snelle man Casper Pedersen een gooi doen naar de zege.

Asgreen reed dit jaar onder meer al de Volta ao Algarve, Lampaert toonde zich al in Argentinië. In San Juan reed hij tweemaal naar een notering in de top-10. Daar toonde de West-Vlaming met andere woorden dat hij beschikt over snelle benen. Winnen in een grote eendagskoers lijkt echter moeilijk voor Lampaert. Zijn ploeg deed het daarbovenop collectief niet goed vorig jaar tijdens de voorjaarskoersen.

Alpecin-Deceuninck deed het wel goed. Dat had veel te maken met Van der Poel, maar bij afwezigheid van de Nederlandse topper zijn er genoeg andere renners die rijp zijn voor een overwinning in een klassieker. Dat is alleszins waar Jasper Philipsen zich op heeft gericht deze winter. De Belgische sprinter wil mee gaan doen in de klassiekers en krijgt in Omloop Het Nieuwsblad meteen een grote kans. Samen met Søren Kragh Andersen, en in mindere mate wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch, kan hij een sterk blok vormen. Philipsen is misschien wel de snelste man op de startlijst, dus houd hem zeker in de gaten als ze gaan sprinten in Ninove.

Als er effectief wordt gesprint om de winst, dan moet Arnaud De Lie er ook nog kunnen bij zitten. De jonge renner van Lotto Dstny reed een ontzettend sterk begin van het seizoen. Hij wist meteen drie keer te winnen en voegde daarna dan ook de Omloop toe aan zijn programma. Ervaring heeft De Lie nog niet in de grotere eendagskoersen, zeker niet op WorldTour-niveau, dus het is nog onzeker hoe hij het zal doen.

Maar als je zag hoe le Taureau de Lescheret, ofwel de Stier van Lescheret, indruk maakte in de Ster van Bessèges, dan weet je genoeg. De Lie is klaar voor een finale in een klassieker. Hij kan een zware en lange koers overleven, is tactisch al sterk voor zijn leeftijd en beschikt vooral over een imposante sprint om het af te maken. Met Victor Campenaerts en Florian Vermeersch heeft hij ook nog eens twee bliksemafleiders en meesterknechten zaterdag. Kortom: de topfavoriet!

Wie ook al mooie dingen liet zien dit seizoen: Tim Wellens. Het is inmiddels een gekend riedeltje: Wellens is altijd goed in januari en februari. In de Challenge Mallorca kwam dat nog niet tot uiting, maar in de Ruta del Sol imponeerde hij echt. Eerst door zeer hard tempo te rijden voor Tadej Pogačar, later door vanuit de vlucht met ruime voorsprong te winnen op een lastige aankomst. Vorig jaar was Wellens ook een van dé favorieten voor de openingsklassieker, maar toen gooide ziekte roet in het eten. In 2019 was hij al eens derde. Momenteel is de kans op regen bijna 50%, dus het is duidelijk waar Wellens op aan het hopen is…

Mocht Wellens er niet in slagen om naar de zege te knallen, dan heeft UAE Emirates ook nog Matteo Trentin en Pascal Ackermann als plan-B. Bij Groupama-FDJ hebben ze één duidelijk plan: Stefan Küng. De Zwitser vertelde het volgende in een recent interview: “Ik doe mee met de beste klassiekerrenners ter wereld. (…) De sleutel tot succes is misschien wel door te profiteren van de rivaliteit tussen de toppers.” Küng bewees in ieder geval dat hij meer dan in orde is. Afgelopen weekend schreef hij namelijk de slottijdrit van de Volta ao Algarve op zijn naam. Een zeer gevaarlijke klant.

Bij INEOS Grenadiers rekenen ze in eerste instantie op Tom Pidcock. De Brit sloot midden januari zijn veldritseizoen af en bereidde zich vervolgens voor op het voorjaar. Daarin wil hij, naar eigen zeggen, in staat zijn om te knokken voor de winst vanaf Omloop Het Nieuwsblad tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Zaterdag krijgt hij alvast een uitgelezen kans. De Brit heeft met Ben Turner, Michal Kwiatkowski en Magnus Sheffield ook nog eens een paar sterke ‘knechten’. Zeker Turner, die zich al liet zien dit seizoen. De 23-jarige renner won een Spaanse eendagskoers, in de sprint, en was in de Jaén Paraiso Interior de enige renner die Pogačar (heel) even kon volgen. Turner werd er veelbelovend tweede.

Matej Mohorič heeft er al tien koersdagen opzitten in 2023. In de Ruta del Sol reed hij een aantal keer in de kijker, maar echt indruk maken was dat ook niet. Toch is de Sloveen een grote kanshebber en hij weet wat het winnen van een klassieker betekent. Denk maar aan Milaan-San Remo van vorig jaar. Na Mohorič heeft Bahrain-Victorious met Fred Wright en de snelle Jonathan Milan twee gevaarlijke outsiders. De jonge Milan is zo’n renner die dit jaar wel eens definitief kan doorbreken.

Doorbreken, dat moet Alexander Kristoff niet meer doen. In het tenue van Uno-X bewees de 35-jarige Noor dat hij nog steeds kan winnen. In Algarve won hij verrassend de openingsrit na voorbereidend werk van Søren Wærenskjold. Denk daar ook nog eens Rasmus Tiller bij en je hebt een sterk trio. Dat laatste hebben ze bij AG2R Citroën ook. Ervaren Belgen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen moeten samen met Benoît Cosnefroy op een zege jagen. Van Avermaet werd vorig jaar nog derde, Cosnefroy was dit jaar al in orde in Bessèges.

Vervolgens komen we bij het eindeloze lijstje met outsiders. Dat zijn hoofdzakelijk de typische klassieke coureurs. Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty), Sep Vanmarcke, Dylan Teuns (beiden Israel-Premier Tech), Zdeněk Štybar (Jayco AlUla), Peter Sagan, Dries Van Gestel (beiden TotalEnergies), Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Nils Politt (BORA-hansgrohe) en John Degenkolb (Team DSM) zijn allemaal renners die in de top-10 kunnen eindigen of misschien zelfs meer kunnen.

Tot slot zijn er nog renners die het in een sprint goed kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) en Daniel McLay (Arkéa-Samsic). En wat kan Bauke Mollema (Trek-Segafredo)? De Nederlander komt voor het eerst in actie in het openingsweekend. In de Algarve was hij alvast op afspraak. Ben je op zoek naar de echte dark horses? Richt dan je blik op mannen als Axel Zingle (Cofidis), Matteo Jorgenson (Movistar), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) en Samuel Watson (Groupama-FDJ).

Op dit moment is er nog geen definitieve deelnemerslijst van de Omloop Het Nieuwsblad. Het is dus mogelijk dat er nog een aantal zaken zullen aangepast worden in deze voorbeschouwing. Als de definitieve deelnemerslijst beschikbaar is, zal deze worden toegevoegd.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud De Lie

*** Jasper Philipsen, Christophe Laporte

** Tom Pidcock, Tim Wellens, Stefan Küng

* Alexander Kristoff, Matej Mohorič, Tiesj Benoot, Ben Turner

Weer en TV

Zaterdag zal een typische dag in het voorjaar zijn. Weeronline verwacht temperaturen rond de 6 à 7 graden Celsius, best koud dus. Er zal een noordenwind staan die met een kracht van 2 Beaufort zal waaien. Waaiers moeten we in principe dus niet verwachten. De kans op neerslag bedraagt voorlopig 45%, dus het valt nog af te wachten of de renners een regenjasje zullen moeten aantrekken.

De Omloop Het Nieuwsblad is natuurlijk live te volgen op televisie. Sporza, op Eén, start hun uitzending al om 13.30 uur. Ook Eurosport 1 zal de eerste voorjaarklassieker uitzenden, zij doen dat eveneens vanaf 13.30 uur. Online is de Vlaamse koers te zien via Eurosport Player/GCN+. Deze informatie is ook elke dag te lezen in het artikel Wielrennen op TV.