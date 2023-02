Bauke Mollema verrast met debuut in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne

Het Belgische Openingsweekend ziet volgende week een opvallende debutant aan de start: de 36-jarige Bauke Mollema heeft Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn programma staan. Het is voor het eerst sinds de Brabantse Pijl van dertien jaar geleden (!) dat Mollema nog eens een Vlaamse voorjaarskoers rijdt.

“Ik heb heel veel zin om het Openingsweekend te gaan rijden”, vertelt de renner van Trek-Segafredo vanuit Portugal enthousiast aan WielerFlits. Daar is hij woensdag aan de Volta ao Algarve begonnen. “Aan het begin van de winter heb ik zelf aan de ploeg gevraagd of ik Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne mocht rijden. Het lijken me gewoon mooie koersen en dat wil ik graag eens proberen.”

Want, zo zegt Mollema met een knipoog: “Je bent nooit te oud om iets nieuws te proberen! Ik heb op YouTube al even de finale van Omloop van vorig jaar bekeken. Volgende week donderdag ga ik dan ook nog de laatste honderd kilometer van die koers verkennen.” De Nederlander zal tijdens het Openingsweekend onder meer rijden aan de zijde van specialist Jasper Stuyven. Kopman Mads Pedersen slaat beide koersen over.

Ronde van Vlaanderen

Het koersdier in Mollema hintte in het verleden al vaker naar het proeven van de sfeer in Vlaanderen. Hij reed sinds zijn profdebuut in 2008 in totaal slechts vijf wedstrijden in die contreien: Nokere Koerse in datzelfde eerste seizoen bij de beroepsrenners, de Brabantse Pijl (de enige van de vijf die hij niet uitreed) en het Kampioenschap van Vlaanderen in 2010 en de WK Mixed Relay en het WK op de weg in Leuven, anderhalf jaar geleden.

Mollema – die afgelopen jaar zijn contract met nog eens vier seizoenen verlengde – zei in 2019 al eens ooit de Ronde van Vlaanderen te willen rijden. “Die koers moet me redelijk kunnen liggen met alle klimmetjes. Ook is positionering er erg belangrijk. Ik wil daar dan toch proberen om vooraan mee te doen. […] Michael Boogerd kon het ook in het verleden en Alejandro Valverde reed in 2019 nog top-10.”

Vanaf april klassiek Mollema-programma

Mollema geeft aan dat die ambitie voor de Vlaamse Hoogmis er nog steeds is, maar niet voor dit jaar. Na het Openingsweekend keert hij huiswaarts, waarna hij woensdag de Trofeo Laigueglia in Italië rijdt. Die koers vindt plaats op nog geen uur rijden vanaf Mollema’s woonplaats Monaco. Vervolgens gaat hij zich voorbereiden op de Ardennenklassiekers, voorafgegaan door een terugkeer in de Brabanste Pijl en de Amstel Gold Race.

Na de klassiekers gaat de winnaar van de Ronde van Lombardije 2019 ‘als alles volgens plan verloopt’ opnieuw voor de combinatie Giro d’Italia-Tour de France. “Daarna zal ik het WK in Glasgow niet rijden, denk ik. Tenminste, zolang het rondje hetzelfde is als toen Matteo Trentin het EK won in 2018. Dan zal het iets meer voor de sprinters en puncheurs zijn, want de klimmetjes op het plaatselijke ronde zijn volgens mij nooit langer dan dertig seconden. Wel rijd ik uiteraard Clásica San Sebastián nog! Daarna pak ik een beetje rust en bouw ik op naar het Italiaanse najaar met Lombardije.”

Wedstrijdprogramma Bauke MOLLEMA