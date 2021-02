Voorbeschouwing: Omloop Het Nieuwsblad 2021

Ook tijdens een coronapandemie zijn er nog zekerheden in het leven. Eind februari trotseren de renners voor het eerst de mythische Vlaamse hellingen en kasseistroken in openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad. WielerFlits blikt vooruit op de enige échte opening van het wielerseizoen!



Historie

De traditionele openingsklassieker blaast dit jaar 76 kaarsjes uit. Ruim driekwart eeuw gaat de Omloop Het Nieuwsblad al mee, maar wel onder enkele verschillende namen. Bij de allereerste editie in 1945, nog voor het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog, ging de wedstrijd nog door het leven als de Omloop van Vlaanderen. De amper 20-jarige Jean Bogaerts was de verrassende eerste winnaar.

Volgens Karel Van Wijnendale, de toenmalige organisator van de Ronde van Vlaanderen, had ‘Omloop van Vlaanderen’ iets te veel weg van die van De Ronde. Een naamsverandering drong zich op, waardoor vanaf 1947 ‘Omloop Het Volk’ de nieuwe roepnaam van de openingsklassieker werd. Organiserende krant Het Volk zou voortaan dus ook als naamsponsor fungeren. Start en aankomst lagen wel nog steeds in Gent, met finish in het Kuipke, waardoor concurrerende kranten de wedstrijd ook wel vaak gewoon als ‘Gent-Gent’ omschreven.

Vanaf 1950 werd, met de toevoeging van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, de openingsklassieker nog wat zwaarder. Vanaf de jaren zeventig kregen we met Herman Van Springel, Roger De Vlaeminck, Eddy Merckx, Freddy Maertens en Jan Raas enkele heel grote namen op de erelijst. Twee decennia voordien had ook Fausto Coppi daar al op kunnen staan, maar hij werd gedeclasseerd nadat hij als eerste over de streep was gekomen. Tom Boonen is trouwens een opvallende afwezige op de erelijst.

Tussen 1995 en 2007 verhuisde de finish een tijdje naar Lokeren, om vanaf 2008 weer terug te keren naar de vertrouwde aankomstplaats in Gent. Toch voltrok de grootste verandering zich in 2009, toen de klassieker voor het eerst in handen kwam van Flanders Classics. Men besliste prompt om de naam te veranderen naar Omloop Het Nieuwsblad, aangezien de naam Het Volk inmiddels gedateerd was. De krant was al enkele jaren gefuseerd met Het Nieuwsblad en verdween naar de achtergrond, waardoor de naamsverandering een logisch gevolg was. Thor Hushovd sprintte destijds naar de winst in de allereerste Omloop Het Nieuwsblad.

Maar ook deze finale richting Gent, met als slothelling de Molenberg en vervolgens de kasseien van de Paddestraat en de Lippenhovestraat, zou slechts tijdelijk zijn. Vanaf 2018 vormde Meerbeke, de voormalige aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen, de apotheose van de Omloop. De finale ging voortaan over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, en dat zou ook tot op heden zo blijven. Alleen ligt de finish sinds 2019 enkele kilometers verderop in Ninove. Michael Valgren en Zdeněk Štybar waren de eerste winnaars van deze vernieuwde Omloop.

Recordhouders waren trouwens lange tijd de Belgen Ernest Sterckx (1952, 1953, 1956) en Joseph Bruyère (1974, 1975, 1980) met elk drie overwinningen. Aan het begin van deze eeuw zette de huidige koersdirecteur, Peter Van Petegem, zijn voet naast dit duo met overwinningen in 1997, 1998 en 2002. Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet kunnen bij winst op gelijke hoogte komen.

Laatste tien winnaars Omloop Het Nieuwsblad

2020: Jasper Stuyven

2019: Zdeněk Štybar

2018: Michael Valgren

2017: Greg Van Avermaet

2016: Greg Van Avermaet

2015: Ian Stannard

2014: Ian Stannard

2013: Luca Paolini

2012: Sep Vanmarcke

2011: Sebastian Langeveld

Vorig jaar

Een jaar geleden, toen er van een coronapandemie nog geen sprake was, vierde de Omloop Het Nieuwsblad feest. Een jubileumeditie was het, de 75e organisatie van de openingsklassieker. En daarin kregen ploeggenoten Luis Mas en Matteo Jorgenson van Movistar, samen met Mathijs Paasschens (Wallonie Bruxelles), Senne Leysen (Alpecin-Fenix) en Manuele Boaro (Astana) de kans om zich tijdens de eerste wedstrijdhelft in de kijker te rijden. CCC hield voor Greg Van Avermaet het verschil binnen de perken.

Na een nerveus gedoe de hele dag lang en verschillende pogingen tot waaiervorming, kregen we op 60 kilometer van de finish een eerste échte afscheiding in het peloton. Vicewereldkampioen Matteo Trentin probeerde met nog zeven mannen weg te rijden. De Italiaan kreeg onder anderen Yves Lampaert, Mike Teunissen en Jasper Stuyven mee. Ook Tim Declercq, Frederik Frison, Søren Kragh Andersen waren present. De zeven aanvallers breidden hun voorsprong uit naar anderhalve minuut.

De grote blokken waren vertegenwoordigd, daarachter werd getwijfeld, wat resulteerde in een snel groeiende voorsprong. Met 1.40 minuut voorsprong begon de kopgroep aan de beklimming van de Muur van Geraardsbergen, op zeventien kilometer van de finish. Lampaert en Stuyven waren de sterksten op de Muur, terwijl ook Kragh Andersen zijn karretje probeerde aan te haken. Op de top kon de Deen inpikken bij de Belgen. Dan ging het in dalende lijn naar de Bosberg, de laatste klim van de dag.

Op de Bosberg trok Kragh Andersen stevig door, waardoor Stuyven even een gaatje moest laten. In een zucht en een wind kwam de Belg echter weer terug. Het was toen vooral zaak om Matteo Trentin niet terug te laten komen. De Italiaan staat normaal gezien bekend om zijn snelle benen. Op twee kilometer van de streep versnelde Lampaert. Stuyven sloot aan, maar Kragh Andersen kwam in de moeilijkheden. Dan weer reed Stuyven weg en volgde Lampaert opnieuw.

Uiteindelijk draaide de koers uit op een duel tussen Stuyven en Lampaert. Stuyven ging van kop af richting de allesbepalende sprint en hield daarin zijn landgenoot van de winst. Kragh Andersen legde beslag op de derde plaats.

Uitslag Omloop Het Nieuwsblad 2020

1. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

2. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step)

3. Søren Kragh Andersen (Sunweb)

4. Matteo Trentin (CCC)

5. Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step)

Parcours

Corona drukt op een of andere manier toch zijn stempel op de koers. Zo kan de sfeervolle ploegenpresentatie in het Gents Kuipke, zoals de Omloop Het Nieuwsblad jarenlang werd afgetrapt, dit jaar uiteraard niet doorgaan. In plaats daarvan moeten de renners het startblad nu tekenen in de Floraliënhal. Omstreeks 11.05 uur klinkt het officiële startschot in de Familie van Rysselberghedreef, maar ook daar is geen publiek welkom. Over de hele omloop is dat trouwens het geval: de organisatie roept op om de koers thuis op televisie te volgen.

Verder is het 200,5 kilometer lange traject quasi identiek aan dat van vorig jaar. Na het verlaten van de Gentse binnenstad, krijgen zowel de Zwalmstreek als Oudenaarde hun traditionele passage in de eerste honderd kilometer. Daarin vinden we maar weinig noemenswaardige hindernissen terug. De Leberg en Den Ast worden vermoedelijk een makkelijk intermezzo.

Vlak na de bevoorrading zullen de ploegen vermoedelijk iets nerveuzer worden. Vanaf dan kan de voorfinale worden ingezet, met elke tien kilometer een kuitenbijter die voor nervositeit en afmatting kan zorgen. Te beginnen met de niet al te bekende Kattenberg en de kasseien van de Holleweg, op 98 kilometer van het einde. Vervolgens ligt het tweeluik Leberg-Haaghoek (op 88 kilometer van de finish), de Passenstraat (op 82), Hostellerie (op 73) en de Valkenberg (op 63) op het traject.

Het echte werk begint op de Wolvenberg, op 52 kilometer van het einde. Niet per se door de lastigheid van deze kasseiloze helling, wel omdat aansluitend de kasseien van de Holleweg, Karel Martelstraat en Ruiterij volgen. Op 42 kilometer van de finish, waar de Molenberg ligt te wachten, gingen in het verleden vaak pas alle remmen los en dat zal nu vermoedelijk niet anders zijn. Wie hier niet mee is, is gezien. Hierna worden de renners nog gepijnigd met opnieuw het tweeluik Haaghoek-Leberg, de Berendries en het Vossenhol, om vervolgens vijftien kilometer rust te krijgen richting Muur. Hier kan eventueel nog een georganiseerde achtervolging op gang komen.

De Muur van Geraardsbergen en Bosberg (gelegen op respectievelijk 17 en 12 kilometer van de streep), die tot en met 2011 ook de apotheose van de Ronde van Vlaanderen vormden, zullen ook in de Omloop voor de ultieme schifting moeten zorgen. Hier kan je van achteren nog de oversteek maken naar de kopgroep, maar ook voorin zal er nog uitgedund worden. Vervolgens gaat het in de laatste tien kilometer, via iets minder open wegen dan toen de aankomst nog in Meerbeke lag, richting de Onderwijslaan in Ninove.

Start: 11.05 uur in Gent

Finish: tussen 16.08 en 16.25 uur in Ninove

Favorieten

Favorieten aanwijzen voor de openingsklassieker is altijd een lastige karwei. Maar nu de wielerkalender de afgelopen weken steeds meer gedecimeerd werd en een aantal renners zonder (veel) kilometers in competitieverband naar Gent afzakt, is het er niet gemakkelijker op geworden. De negentien WorldTour-ploegen zijn uiteraard present en worden aangevuld met Alpecin-Fenix, Bingoal-WB, Sport Vlaanderen-Baloise, Arkéa-Samsic, B&B Hotels en Total Direct Energie.

Van topfavoriet Julian Alaphilippe weten we gelukkig wel dat hij in orde is. De wereldkampioen, die vorig jaar met de Ronde van Vlaanderen pas zijn allereerste kasseiklassieker betwistte, koos voor een voorbereiding via de vierdaagse Tour de La Provence. Bergop moest hij alleen de duimen leggen voor het INEOS Grenadiers-duo Sosa-Bernal, en dus lijkt de Franse chouchou meer dan klaar voor zijn eerste volledige kasseiklassiekercampagne.

Daarin neemt de wereldkampioen natuurlijk in de eerste plaats de handschoen op als kopman van het Deceuninck-Quick-Step-ensemble. Maar zijn aanwezigheid als bliksemafleider kan zomaar ook de kansen van hardrijders als Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Florian Sénéchal, Zdeněk Štybar en Tim Declercq vergroten: een vaak toegepaste tactiek bij de blauwe brigade. Bij een eventuele sprint mag man-in-vorm Davide Ballerini zich allicht uitleven. Daarmee hebben we zomaar even de hele selectie van Patrick Lefevere genoemd. Een indrukwekkend zevental.

Een andere naam die zich nadrukkelijk in de kijker reed in het Franse circuit, is Greg Van Avermaet. Bij zijn nieuwe werkgever AG2R Citroën vormt de olympische kampioen voortaan een duo met boezemvriend Oliver Naesen, iets waar beide renners de vruchten van zouden kunnen plukken. Van Avermaet was bij CCC niet heel complementair met Trentin, en Naesen had het in zijn eentje vaak moeilijk tegen de grote blokken in tactische finales. Een win-winsituatie dus.

Lotto Soudal zet daar Ster van Bessèges-winnaar Tim Wellens tegenover. De Limburger is elk jaar weer een vroege vogel en voor hem is de Omloop zelfs een belangrijk doel. Maar dan moet hij wel afrekenen met de verkoudheid die hem halverwege de Tour de La Provence tot opgave dwong. Heeft die de superconditie van Wellens aangetast of niet? In ieder geval heeft teammanager John Lelangue ook nog mede-Monegask en tweevoudig winnaar Philippe Gilbert achter de hand, al zou het niet onlogisch zijn als de Omloop voor Gilbert nog een beetje te vroeg komt.

Wat titelverdediger Jasper Stuyven betreft, is het koffiedik kijken. Trek-Segafredo-ploegmaats Mads Pedersen en Edward Theuns pikten op Franse grond al enkele leuke uitslagen mee, maar Stuyven heeft nog geen koersdag in de benen. De Volta ao Algarve, waar hij oorspronkelijk zou hervatten, werd verplaatst naar mei, en dus rijdt Stuyven zaterdag pas zijn eerste koers van het seizoen. Nu zitten we onvermijdelijk met de vraag: heeft de Leuvenaar zich op Tenerife voldoende kunnen klaarstomen of moet hij er nog even inkomen?

Diezelfde vraag rijst bij Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen, de twee speerpunten van Team DSM, die respectievelijk in 2016 en vorig jaar met de bronzen plak in de Omloop aan de haal gingen. Over de vierde van vorig jaar, Matteo Trentin (UAE Emirates), Nils Pollitt (BORA-hansgrohe) en Dylan Teuns (Bahrain Victorious) hebben we meer zekerheid dankzij enkele top 10 noteringen in Bessèges en omstreken. Vooral hardrijder Politt ruikt, bij afwezigheid van Sagan, een kans om te bevestigen.

Verder is de lijst met schaduwfavorieten eindeloos lang. Of durft u Alexander Kristoff (UAE Emirates), Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Christophe Laporte (Cofidis), Gianni Moscon en Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Iván García (Movistar), Aimé De Gendt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) of Niki Terpstra (Total Direct Energie) op voorhand al afschrijven?

En dan is er nog een speciaal geval: Nederlands kampioen Mathieu van der Poel. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen moest de UAE Tour verlaten na een positieve coronatest van een staflid en kan dus in theorie nog aan de start van de Omloop komen. Echter staat hij – in tegenstelling tot Jasper Philipsen, die ook uit de Emiraten terugkeerde – nog niet op de voorlopige startlijst, en verdere communicatie blijft vooralsnog uit. Afwachten dus…

Favorieten volgens WielerFlits

**** Julian Alaphilippe

*** Tim Wellens en Greg Van Avermaet

** Jasper Stuyven, Davide Ballerini en Matteo Trentin

* Tiesj Benoot, Søren Kragh Andersen, Nils Politt en Dylan Teuns

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het wordt voor de renners een aangenaam koersweertje, als we Meteovista mogen geloven. De renners zullen kunnen genieten van een lentezon en temperaturen tot 11 graden Celsius. De wind komt uit het noordwesten, maar heeft slechts een kracht van twee Beaufort. Ideale koersomstandigheden dus.

Sporza op Eén begint haar uitzending zaterdag met een uitgebreide voorbeschouwing vanaf 13:30 uur, met aansluitend de eerste livebeelden. Het commentaar is van Michel Wuyts en José De Cauwer. De NOS start om 14.00 uur met de live-uitzending op NPO1. Na afloop van de mannenwedstrijd is vanaf 16.45 uur ook Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen live te zien bij Sporza en de NOS. De mannen- en vrouwenwedstrijd zijn ook op Eurosport en via de Eurosport en GCN Player te zien.