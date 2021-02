Mathieu van der Poel gaat van start in Kuurne-Brussel-Kuurne

Mathieu van der Poel zal zondag dan toch deelnemen aan Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlandse kampioen maakt deel uit van de definitieve selectie van Alpecin-Fenix. Van der Poel is er aanstaande zaterdag wel niet bij in Omloop Het Nieuwsblad.

De ploeg heeft besloten om Van der Poel uit te spelen in Kuurne-Brussel-Kuurne, en niet Omloop Het Nieuwsblad, omdat de Nederlander nog maar één koersdag in de benen heeft. “De Omloop Het Nieuwsblad is op papier zwaarder en Kuurne-Brussel-Kuurne past beter in zijn voorbereiding richting de andere voorjaarsklassiekers”, zo klinkt het in een persbericht.

“Ik zal in Kuurne met een goed gevoel aan de start staan, na mijn ritzege in de UAE Tour”, zo begint Van der Poel zijn relaas. “Het is goed om nog een extra dag te koersen vooraleer ik naar Italië trek. Ik start echter wel met vertrouwen en ik verwacht een mooie wedstrijd. We kunnen ambitieus zijn voor Kuurne-Brussel-Kuurne.”

“Ik had natuurlijk graag de UAE Tour uitgereden, maar ik ben wel blij dat we zo snel weer naar huis mochten.” Van der Poel heeft het ook nog over zijn snelle ploeggenoot Tim Merlier. “Ik denk dat ik van toegevoegde waarde kan zijn voor Tim. Hij is een van de snelste jongens in het peloton en zo kunnen we ook meteen op twee paarden wedden.”

Selectie Alpecin-Fenix voor Omloop Het Nieuwsblad (27 februari)

Dries De Bondt

Silvan Dillier

Senne Leysen

Xandro Meurisse

Jasper Philipsen

Oscar Riesebeek

Otto Vergaerde

Alpecin-Fenix rekent aankomende zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad dus niet op Van der Poel, maar wel op de volgende zeven renners: Belgisch kampioen Dries De Bondt, Silvan Dillier, Senne Leysen, Xandro Meurisse, Oscar Riesebeek, Otto Vergaerde en de sterke sprinter Jasper Philipsen. Die laatste blaast niet te hoog van de toren.

Philipsen: “Ik heb me niet echt specifiek voorbereid op deze wedstrijd. Ik moet dus wel realistisch zijn met betrekking tot mijn eigen ambities. Ik heb nog maar één koersdag (openingsetappe UAE Tour, red.) in de benen. Ik sta ook aan de start met het oog op de latere voorjaarsklassiekers. Het is goed om in de Omloop het klassiekergevoel op te doen.”

Selectie Alpecin-Fenix voor Kuurne-Brussel-Kuurne (28 februari)

Silvan Dillier

Tim Merlier

Edward Planckaert

Mathieu van der Poel

Oscar Riesebeek

Lionel Taminiaux

Laurens De Vreese