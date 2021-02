Kan Mathieu van der Poel starten in Omloop Het Nieuwsblad?

Nu Alpecin-Fenix en Mathieu van der Poel de UAE Tour hebben verlaten vanwege een coronageval binnen het team, rijst meteen de vraag of hij aanstaande zaterdag kan starten in Omloop Het Nieuwsblad. Die optie is niet uitgesloten.

Het grootste obstakel op dit moment lijkt de terugkeer naar België. De Nederlands kampioen moet daarvoor goedkeuring krijgen van de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten.

Indien Van der Poel zelf niet besmet is, voldoet hij voorlopig aan het strenge UCI Covid-19 protocol dat geldt voor alle WorldTour-koersen. Om deel te nemen aan wedstrijden van het hoogste niveau dient iedere renner een keer op zes en een keer drie dagen vóór de koers een negatieve PCR-test af te leveren.

Voor Omloop Het Nieuwsblad zijn die twee testmomenten zondag (gisteren, red.) en aanstaande woensdag. In België dienen renners die kort voor de wedstrijd het land in reizen te voldoen aan extra maatregelen die zijn opgelegd door het Ministerie van Sport.

Alle renners die minder dan vijf dagen vóór de start van de wedstrijd in België aankomen, moeten op vrijdag (de dag voor de wedstrijd) een extra sneltest ondergaan, die wedstrijdorganistor Flanders Classics organiseert.

“We hebben hem graag aan de start”, laat Tomas van den Spiegel, CEO van Flanders Classics, weten aan WielerFlits. “En ik denk dat hij er zelf ook graag bij is, want anders valt heel zijn voorbereiding weg. Mathieu is een van de fundamenten van waar we met het wielrennen naar toe aan het gaan zijn. Een ster voor de komende tien jaar. Natuurlijk hebben we hem er graag bij.”