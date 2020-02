Jasper Stuyven klopt Lampaert in Omloop Het Nieuwsblad zaterdag 29 februari 2020 om 16:49

Jasper Stuyven heeft de 75e editie van Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam geschreven. Hij was op meer dan zestig kilometer van de finish mee in de aanval gegaan met een groep van acht renners. In de slotfase verschalkte hij zijn overgebleven mede-aanvallers Yves Lampaert en Søren Kragh Andersen.

Even na half twaalf werd in Gent het startschot gegeven voor de 75e Omloop Het Nieuwsblad. De Zwalmstreek en Oudenaarde kregen hun traditionele passage in de eerste honderd kilometer waar de beklimmingen van de Leberg en Den Ast de eerste hindernissen op de route waren. Halfkoers volgden de beklimmingen in rap tempo op met om en nabij elke tien kilometer een klim. De Muur van Geraardsbergen en de Bosberg moesten voor de ultieme finale zorgen.

Vijf vroege vluchters

Na zeven kilometer werd in Merelbeke het officiële startsein gegeven. De koersdirectie had amper met de vlag gezwaaid of Laurens De Vreese probeerde weg te rijden. De Astana-renner kreeg niet de ruimte, maar het spel was op de wagen. Uiteindelijk geraakten vijf renners weg. Ploeggenoten Luis Mas en Matteo Jorgenson van Movistar hadden de handen ineen geslagen met Mathijs Paasschens (Wallonie Bruxelles), Senne Leysen (Alpecin-Fenix) en Manuele Boaro (Astana).

Kenneth Vanbilsen probeerde nog over te steken, maar was te laat om de sprong nog te kunnen maken. In de eerste dertig kilometer reed de kopgroep ruim zeven minuten voorsprong bij elkaar. CCC, dat met Greg Van Avermaet misschien wel de topfavoriet in de gelederen had, hield de vlucht onder controle. Harde wind en zwaar weer maakten het koersen moeilijk voor elke renner in de koers.

Net na de eerste passage van de Haaghoek, na veertig kilometer, ging ook Trek-Segafredo voorin meedraaien en liep de voorsprong tot vijf minuten terug. Nog in de eerste zeventig kilometer werd het peloton in waaiers uiteen geblazen. In de voorste waaier hadden onder anderen Tim Wellens, Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Zdeněk Štybar de boot niet gemist. De anderen, waaronder Greg Van Avermaet, moesten dan achtervolgen.

Alles troept weer samen

Even voor halfkoers werd de koers opgeschrikt door een valpartij, waarbij ook Amund Grøndahl Jansen betrokken was. De Jumbo-Visma-renner moest daardoor wat later de strijd staken. De koers was enige tijd helemaal uit elkaar gewaaid, maar na de eerste honderd kilometer troepte alles weer samen. Ook de kopgroep was bijgehaald, waardoor de wedstrijd opnieuw beginnen kon.

Met de Katteberg begon de heuvelige tweede fase van de koers. Net na de Leberg, de volgende klim in het routeboek, ging het weer op de kant. Ditmaal zaten onder meer Yves Lampaert, Wout van Aert, Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven mee. Op de Paddestraat trok Van Aert ‘ns stevig door, maar het was nog ruim tachtig kilometer tot de finish. Het viel weer stil en renners konden terugkeren. Ook Van Avermaet schudde aan de boom, maar hij kreeg niemand mee.

Weer later probeerde Matteo Trentin met nog zeven mannen weg te rijden. De Italiaan kreeg onder anderen Lampaert, Mike Teunissen en Jasper Stuyven mee. Ook Tim Declercq, Frederik Frison, Søren Kragh Andersen en Jonas Rutsch zaten vooraan. Rutsch had het zwaar in de wind en moest lossen. De andere zeven aanvallers breidden dan hun voorsprong uit naar anderhalve minuut. Vanaf dan was het nog zestig kilometer naar de finish.

Aanvallers vergroten snel voorsprong

Deceuninck-Quick Step met twee renners, CCC, Jumbo-Visma, Trek-Segafredo, Lotto Soudal en Sunweb waren allemaal vertegenwoordigd vooraan, wat ertoe leidde dat de kopgroep snel meer voorsprong pakte op weg naar de Wolvenberg na 145,2 kilometer. Op deze klim versnelde Lukas Pöstlberger vanuit het peloton. BORA-hansgrohe zat immers niet mee vooraan, maar het gaatje naar de kopgroep bedroeg al bijna tweeënhalve minuut.

Van de zeven renners in de kopgroep kon Stuyven het beste resultaat overleggen in Omloop Het Nieuwsblad. De renner van Trek-Segafredo was twee jaar geleden de nummer vier. Ook Lampaert en Trentin reden al naar de top tien, terwijl Teunissen in 2017 twaalfde was. Stuyven begon als eerste aan de Molenberg, de volgende klim op het parcours. Op de uitloper van de klim versnelde Kragh Andersen tot tweemaal toe, waardoor Frison en Declercq even in de problemen kwamen.

Achter de kopgroep had Pöstlberger ondertussen enkele mannen om zich heen verzameld, zoals Heinrich Haussler, Jenthe Biermans, Pascal Eenkhoorn en Dries Van Gestel. Wout van Aert en Sep Vanmarcke gebruikten de Molenberg om naar die achtervolgende groep toe te springen, maar zij staakten even later hun achtervolging en lieten zich in het uitgedunde peloton terugzakken. De kopgroep was dan op weg naar de volgende passage van de Leberg.

Declercq wordt teruggefloten

Lampaert en Teunissen voerden de vluchters naar de top van de klim. Snel volgde de beklimming van de Berendries al. Declercq keerde zich binnenstebuiten voor zijn ploegmaat Lampaert, maar werd teruggefloten vanuit de ploegauto. De harde werker moest ook de andere mannen dwingen mee te draaien. In het peloton kwamen Van Aert en Tiesj Benoot uit hun pijp. Hadden zij nog altijd fiducie in de overwinning? Ze staken in elk geval naar de achtervolgende groep over.

Het peloton was echter niet ver weg en zou uiteindelijk het gaatje dichten naar de achtervolgers. Met 1:40 voorsprong begon de kopgroep aan de beklimming van de Muur van Geraardsbergen, op zeventien kilometer van de finish. Lampaert en Stuyven waren de sterksten op de Muur, terwijl ook Kragh Andersen zijn karretje probeerde aan te haken. Op de top kon de Deen inpikken bij de Belgen. Dan ging het in dalende lijn naar de Bosberg, de laatste klim van de dag.

Op de Bosberg trok Kragh Andersen stevig door, waardoor Stuyven even een gaatje moest laten. In een zucht en een wind kwam de Belg echter weer terug. Het was toen vooral zaak om Matteo Trentin niet terug te laten komen. De Italiaan staat normaal gezien bekend om zijn snelle benen. Op twee kilometer van de streep versnelde Lampaert. Stuyven sloot aan, maar Kragh Andersen kwam in de moeilijkheden. Dan weer reed Stuyven weg en volgde Lampaert weer.

Uiteindelijk draaide de koers uit op een duel tussen Stuyven en Lampaert. Stuyven ging van kop af richting de allesbepalende sprint en hield daarin zijn landgenoot van de winst. Kragh Andersen legde beslag op de derde plaats.