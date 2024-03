Youri IJnsen • maandag 18 maart 2024 om 07:30 maandag 18 maart 2024 om 07:30

Voorbeschouwing: Olympia’s Tour 2024 – Wie is de grootste vis in de talentenpoel?

Van oudsher is Olympia’s Tour een equivalent voor de Ronde van de Toekomst. Als oudste wedstrijd van Nederland kan koersorganisator Thijs Rondhuis pronken met een schitterende erelijst en dankzij hoofdsponsor Metec verwelkomen ze ook dit jaar tussen 20 en 24 maart Europa’s beste U23-talenten en de sterkste Continental-renners van Nederland en omstreken. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars Olympia’s Tour

2023: Mathias Bregnhøj

2022: Maikel Zijlaard

2021: Afgelast i.v.m. corona

2020: Afgelast i.v.m. corona

2019: Sander De Pestel

2018: Julius Johansen

2017: Pascal Eenkhoorn

2016: Cees Bol

2015: Jetse Bol

2014: Berden de Vries

2012: Dylan van Baarle

2011: Jetse Bol

Vorige editie

Eindklassement Olympia’s Tour 2023

1. Mathias Bregnhøj (Leopard-TOGT) in 15u09m45s

2. Liam Slock (Lotto Dstny Development) +14s

3. Jesse Kramer (Jumbo-Visma Development) +22s

4. Jack Rootkin-Gray (Saint Piran) +24s

5. Emil Mielke Vinjebo (Leopard-TOGT) +53s

Parcours

Het parcours van de 70ste editie van Olympia’s Tour is Oerhollands. In vijf etappes tijd doet de ronde even zoveel provincies aan. Bij stevige wind kunnen we in de eerste twee ritten waaierhectiek verwachten en in de laatste drie etappes kunnen de sprinters hun geluk beproeven. Toch is dat in een Nederlandse koers wel nog altijd even afwachten, want in ieder verkeersobstakel loert gevaar. Dit jaar ontbreken een tijdrit en heuveletappe in Limburg.

Woensdag 20 maart 2024, Etappe 1: Medemblik – Medemblik (144,9 kilometer)

OT trapt af met een etappe in Noord-Holland en dat is mooi. Het is voor het eerst in tien jaar tijd dat deze provincie deel uitmaakt van de Nederlandse ronde, terwijl er nota bene de wortels liggen. Zowel start als finish liggen in het centrum van Medemblik. De rit bestaat uit twee omlopen. De eerste (blauw op het onderstaande routekaartje) is zestig kilometer lang en gaat pal langs en over de IJsselmeer-dijken, via onder meer Wervershoof, Andijk en Enkhuizen.

Die omloop van zo’n zestig kilometer doen de renners twee keer en langs het water heeft de wind altijd vrijspel. Op bijna tweederde van de ronde liggen waaiers dus op de loer. Na die twee rondes volgt er nog een lus van 25 kilometer, die voor het overgrote deel over dezelfde wegen gaat. Een profielkaartje is er niet, omdat deze rit zo vlak als een biljartlaken is.

Start: 12.30 uur

Finish: 15.52 uur

Donderdag 21 maart 2024, Etappe 2: Baflo – Baflo (141,3 kilometer)

Ook tijdens de tweede etappe klinkt het waaieralarm luidt. Van en naar Baflo zullen de meeste schaats- en wielerliefhebbers de route wel herkennen. De tweede rit van Olympia’s Tour 2024 gaat namelijk over de wegen van de Noorderrondrit. De natuurijsklassieker werd weliswaar in 1997 voor het laatst geschaatst, maar op de weg is er een volledige bewegwijzering voor fietsers. De verder compleet vlakke route ziet men in Groningen als cultureel erfgoed.

Start: 12.30 uur

Finish: 15.59 uur

Vrijdag 22 maart 2024, Etappe 3: Assen – Roden (140,8 kilometer)

De derde etappe, de derde provincie van deze ronde. Deze rit gaat volledig door de provincie Drenthe, dat de laatste jaren naam maakt in het wielrennen. Meerdere NK’s en ook EK’s vielen de regio te beurt, waarbij de VAM-berg steeds het decor was. Die klim zien we in deze etappe niet terug, maar met een finale in Roden is er ook veel wielersfeer te herkennen in deze etappe. Daar vond jaarlijks de Ronde rond het Ronostrand plaats en daarna het Wielerweekend Roden.

Ondanks passages langs onder andere Norg (ook al bekend, van de verdwenen Slag om Norg) en andere plekken in Drenthe, vinden we geen flinten of gravelstroken in deze etappe terug. Normaal gesproken zou een massasprint in de sterren geschreven staan, maar ervaring leert dat koersen in Drenthe nogal eens wat hectiek met zich meebrengt. De snelle mannen zijn met andere woorden gewaarschuwd.

Start: 12.30 uur

Finish: 15.48 uur

Zaterdag 23 maart 2024, Etappe 4: Gieten – Ruurlo (168,2 kilometer)

Ook in de vierde etappe zien we een bekende wielerplek terug in het routeschema. In Gieten werd immers jarenlang een Superprestige-manche in het veldrijden georganiseerd, maar door de hervorming van dat klassement door organisator Flanders Classics verdween de wedstrijd van Jantienus Warners en co. Nu is er dus de start van de derde etappe, die het peloton van Drenthe naar Gelderland brengt en dus ook Overijssel aandoet.

Deze etappe is opnieuw volledig vlak, met uitzondering van de glooiende wegen in het Sallandse Heuvelland tussen Nijverdal en Holten. Daar is onder andere een bergsprint neergelegd op de Lemelerberg. Door de open vlaktes liggen er ook in deze etappe opnieuw kansen voor waaiers. Vorig jaar zat er een exacte kopie van deze rit in Olympia’s Tour. Toen sprintte Erlend Blikra in de stromende regen sneller dan Coen Vermeltfoort en Martijn Budding.

Start: 11.30 uur

Finish: 15.25 uur

Zondag 24 maart 2024, Etappe 5: Neede – Tiel (188,3 kilometer)

Ook de slotrit van deze editie zat in de uitgave van vorig jaar, al was het toen de voorlaatste etappe. Met onder meer de Posbank op de route, de glooiende wegen in en rond Arnhem en veel kans op waaiers, belooft het ook dit jaar weer een uitdagende etappe te zijn. De route is quasi hetzelfde als in 2023, met uitzondering van de finaleronde. De finish ligt net als vorig jaar voor het bedrijfspand van hoofdsponsor Metec. Toen won vroege vluchter Enzo Leijnse deze rit, met daarnaast een grote strijd in de koers achter de kopgroep.

Start: 11.30 uur

Finish: 15.54 uur

Favorieten

Ondanks het statuut van een UCI 2.2-niveau, beschikt Olympia’s Tour 2024 over een schitterend deelnemersveld. Er staan zeven opleidingsploegen aan de start die direct gelieerd zijn aan profploegen, maar ook andere enkele vooraanstaande Continental-teams met een opleidingskarakter geven acte de présence. Daardoor staan enkele toptalenten aan het vertrek in Medemblik, maar ook sterke Continental-renners die weer en wind kunnen doorstaan. Laat dat nu net nodig zijn komende week.

Hoewel het nog vroeg in het seizoen is voor de meeste deelnemers aan deze wedstrijd, lijkt de topfavoriet te huizen bij Visma | Lease a Bike Development. De pas 18-jarige Matthew Brennan won namelijk meteen zijn eerste twee koersen voor zijn nieuwe ploeg. In Kroatië was hij begin maart de beste in zowel de Trofej Umag als de Trofej Poreč.

De jonge Brit liet bij de junioren in enkele Vlaamse klassiekers al zien over inhoud te beschikken en na een lastige koers is hij dus pijlsnel. Ingrediënten waarmee je deze uitgave van OT zeker kan winnen. En al helemaal omdat Brennan is omringd door een sterke ploeg. Colby Simmons of Jesse Kramer zouden net zo goed op deze plek kunnen staan.

De eerste wedstrijd van Lidl-Trek Future Racing was de Ster van Zwolle. Daar werd van Tim Torn Teutenberg verwacht dat hij voor de winst kon meedoen, na sterke optredens met WorldTeam Lidl-Trek op Mallorca. Daar werd de 21-jarige Duitser in drie Trofeo’s derde, vierde en zevende. Vooral dankzij het sterke eindschot dat hij heeft.

Teutenberg was afgelopen week nog een van de besten in koers tijdens de Youngster Coast Challenge, zeg maar de Bredene Koksijde Classic voor beloften. Daarin werd de Duitser derde, nadat hij het ploegenspel met winnaar Niklas Behrens goed speelde. Hij is er overigens ook bij komende week, net als Matteo Milan. Dat is het jongere broertje van topsprinter Jonathan Milan.

Familiebanden Teutenberg

De koers is de jonge Duitser – die ook uitstekend op de baan uit de voeten kan – overigens met de paplepel ingegoten. Hij is de zoon van Lars Teutenberg, ex-prof bij onder andere Bankgiroloterij-Batavus (de voorloper van het huidige Team dsm-firmenich PostNL. Zijn zus Lea Lin is al prof Ceratizit-WNT. Meer bekend uit dezelfde familie uit Düsseldorf zijn TTT’s oom Sven Teutenberg (ex-prof bij het obscure rijtje Telekom, Wordperfect (de voorloper van Rabobank), US Postal, Gerolsteiner, Festina en Phonak én daarnaast een van de beste vrienden van Jan Ullrich) en diens tante Ina-Yoko Teutenberg. Zij won als sprintster brons op het WK in 2011, twee jaar nadat ze de Ronde van Vlaanderen op haar palmares zette. Ook won ze liefst dertien ritten in de Giro d’Italia en 21 etappes in de Tour de l’Aude. Tegenwoordig is ze de baas bij vrouwenteam van Lidl-Trek.

Vorig jaar werd Mattias Bregnhøj voor het grote publiek de verrassende winnaar van OT, al kon je dat vooraf in de WielerFlits-voorbeschouwing al een beetje zien aankomen. Ook dit jaar rijdt er zo’n Scandinavisch figuur rond, al komt het nu uit Noorwegen. We hebben het dan over de 24-jarige André Drege van Team Coop-Repsol.

De Noor heeft de laatste jaren in dit circuit zo zijn uitschieters gehad, maar bij het echt grote publiek zal deze naam nog geen belletje gaan rinkelen. De doorgewinterde wielerfans zullen zijn naam echter de afgelopen weken veel gezien hebben. In slechts acht koersdagen won hij al vijf keer dit jaar, al waren al die koersdagen wel in Griekenland. Kan de sterke Drege datzelfde in deze Nederlandse koers?

Vorig jaar vertrok TDT-Unibet met veel bombarie in Olympia’s Tour. Vijf dagen later was het een hard gelag dat de Zwolse formatie geen enkele renner zag uitrijden. Inmiddels heeft de kleurrijke ploeg de opstap gemaakt naar het ProTeam-niveau, waarmee ze ook gelijk de enige formatie aan de start zijn van de tweede profdivisie.

Die sterkte zullen we vooral in de breedte terugzien. Zo starten hier de snelle Belg Davide Bomboi (het neefje van Tom Boonen) en de sterke Jelle Johannink, maar toch gaat onze ster naar de 30-jarige Deen Niklas Pedersen. Hij won uiteraard de Ster van Zwolle, maar heeft de laatste jaren ook inhoud laten zien in wedstrijden van het OT-kaliber. Samen met zijn redelijk snelle eindschot, kan hem dat verspreid over vijf dagen dicht bij de eindzege brengen.

Nog zo’n sterk collectief dat veel kaarten heeft om te spelen, is Lotto Dstny Development. De Belgische opleidingsploeg brengt verschillende talenten aan het vertrek, maar topper Jarno Widar – begin deze maand nog winnaar van de hernieuwde Ronde van Limburg (U23 Road Series) – ontbreekt bij de loterijploeg.

Wel van de partij zijn onder andere eerstejaars beloften Steffen De Schuytenneer en Matys Grisel (die beiden met prima resultaten aan het seizoen is begonnen), maar ook hier kiezen we voor iemand anders. De boomlange 20-jarige Brit Joshua Giddings (1 meter 95) krijgt de voorkeur. Hij werkte tot op heden een vrijwel volledig profprogramma af, maar won wel Brussel-Opwijk. Na een lastige wedstrijd heeft Giddings nog snelle benen.

Regerend Belgisch beloftenkampioen op de weg Simon Dehairs heeft zijn seizoensstart ook niet gemist. De 21-jarige snelle man van Alpecin-Deceuninck Development timmert de laatste jaren aan de weg met een resem korte resultaten. Dat kan hij komende week voortzetten met ritzeges in Olympia’s Tour, maar waarom ook niet de eindoverwinning?

Dehairs is ook al goed begonnen aan 2024. Achter Pedersen won hij de sprint voor de tweede plek in de Ster van Zwolle, een dikke week later won hij de hoog aangeschreven profkermiskoers GP Vermarc. Daarna mocht de Belg twee koersen rijden met de profploeg van Alpecin-Deceuninck. In de kasseikoers GP de Denain werd hij negende. Met de talentvolle beloftes Ramses Debruyne, Siebe Roesems en de snelle Sente Sentjens hebben ze meer ijzers in het vuur.

Zonder Metec was er waarschijnlijk geen Olympia’s Tour geweest. De formatie van Michel Megens (eigenaar van Metec en ook Metec-Solarwatt) start dan ook met een sterke formatie en zal vooral de slotrit aangekruist hebben. Toch mogen ze ook dromen van de eindoverwinning op eigen terrein en daarvoor hebben ze een serieuze troef in handen.

Die kaart is Tim Marsman. De laatste drie seizoenen was de 23-jarige Nederlander uitstekend op dreef op Continental-niveau, maar tot een profdebuut heeft dat nog niet geleid. En dus gaat hij dat dit jaar weer proberen. Een goed resultaat in Olympia’s Tour moet daarbij helpen. Marsman is weliswaar geen sprinter, maar zijn plaatsing heeft hem vaker korte resultaten opgeleverd. Met Victor Broex, Axel van der Tuuk en Hidde van Veenendaal kan Metec meer kanten op.

Met Trinity Racing staat er ook een gerenommeerde opleidingsploeg aan de start die niet direct aan een profteam hangt. Dat doet het wel aan het managementbureau van Andrew McQuaid, zoals SEG Racing Academy dat voorheen deed aan dat gelijknamige managementbureau. Sinds 2020 leverde Trinity liefst twaalf renners af bij de profs.

Daarbij onder meer Tom Pidcock, Ben Turner, Ben Healy, Tom Gloag, Lukas Nerurkar, Luke Lamperti en Paul Magnier. Na dit jaar hoopt Bob Donaldson (voornaam officieel Robert) zich daarbij te voegen. De 21-jarige Brit is snel na een lastige koers en wist vorig jaar nog een rit te winnen in de Orlen GP, een wedstrijd uit de Nation’s Cup. Afgelopen week was hij dertiende in de Youngster Coast Challenge en zestiende in de Dorpenomloop Rucphen.

Iemand die tot laat in 2023 hoop hield op een profcontract maar nu toch Olympia’s Tour rijdt, is Martijn Rasenberg. De eerstejaars elite won vorig jaar na een knappe solo immers nog de Ronde van de Achterhoek (UCI 1.2). Ook in de Chinese Tour of Qinghai Lake (UCI ProSeries) liet hij zich opmerken met enkele mooie ereplaatsen.

De renner van Parkhotel Valkenburg smeet zich daar ook een aantal keer in de massasprint en dat ging hem niet onaardig af. Rasenberg was ook op dreef in de U23 Road Series en bekroonde zijn seizoen met een EK-selectie. Hij werd op de VAM-berg twaalfde in de wedstrijd voor beloften. Met Luke Verburg (een van de vaste trainingspartners van Mathieu van der Poel de afgelopen winter) en Jelte Krijnsen hopen zij zich komende week te onderscheiden.

De laatste ster in onze voorbeschouwing had naar vele renners kunnen gaan, die zometeen de revue passeren bij de outsiders. We nemen weliswaar een gokje, maar gezien het vlakke profiel van deze editie is er wel een goede mogelijkheid op zo’n scenario. Een van de opvallende teams dit jaar is het Franse Decathlon AG2R La Mondiale U23.

Zij vaardigen een waar toptalent af. De 19-jarige Australiër Oscar Chamberlain start namelijk aan het vertrek. Hoewel hij pas eerstejaars belofte is, liet hij op het wereldtoneel bij de junioren al heel mooie zaken zien. Zo won hij in 2022 de E3 Saxo Bank Classic U19 en werd hij vorig jaar in die leeftijdscategorie ook tweede in Parijs-Roubaix. Met zijn tijdritcapaciteiten (hij is de regerend wereldkampioen U19) kan hij met zijn grote motor het verschil maken in waaiers. Ook de Deense U23-kampioen Rasmus Pedersen huist in deze ploeg en is katterap aan de meet.

Outsiders

Als gezegd zijn er met vijf vlakke ritten vol potentiële waaiers veel scenario’s mogelijk in deze editie van Olympia’s Tour. Daarom is de lijst met outsiders zo vroeg in het seizoen ook lang. Bij de overige Nederlandse teams kijken we vooral naar Wessel Krul en Daan van Sintmaartensdijk bij BEAT Cycling, Rick Ottema van Diftar en vooral het altijd sterke blok van VolkerWessels, dat hier rijdt met onder meer Elmar Abma, Timo de Jong, Max Kroonen en natuurlijk Coen Vermeltfoort. Die laatste won al zeven etappes in OT in zijn carrière, maar de 35-jarige sprinter komt de laatste tien jaar niet meer in de buurt van de eindzege. Dat verwachten we daarom ook nu niet.

Ook de buitenlandse Continental-ploegen komen met een aantal gevaarlijke outsiders aan de start. Denk aan Gustav Wang en Magnus Bak Klaris bij Airtox-Carl Ras (waarvan Mads Pedersen eigenaar is), Litouws U23-kampioen Aivaris Mikutis en Fabian Weiss bij Tudor Pro Cycling U23, Joshua Hüppertz, Mathieu Kockelmann en Romet Pajur bij Lotto-Kern Haus, de sneller Brody McDonald van de Amerikaanse selectie en vooral Uno-X Mobility Development. Daar zijn Daniel Årnes en Halvor Dolven heel sterk aan het seizoen begonnen. Hun voornaamste troef is echter Europees beloftenkampioen Henrik Pedersen (foto boven). Hij is de grote dark horse. Zondag werd hij nog derde in de Dorpenomloop Rucphen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Matthew Brennan

*** Tim Torn Teutenberg, André Drege

** Nicklas Pedersen, Joshua Giddings, Simon Dehairs

* Tim Marsman, Robert Donaldson, Martijn Rasenberg, Oscar Chamberlain

Website organisatie

Deelnemerslijst (FirstCycling)

Weer en tv

Het is de komende week wisselvallig in Nederland. Echt harde wind staat er niet, maar windkracht vier kan in sommige etappes genoeg zijn om het op de kant te gooien. Hier en daar valt er de komende week tijdens koers ook een regenbui. Het kwik schommelt tussen de 10 en 16 graden Celsius.

De koers is niet live te zien op tv, maar Eurosport zal iedere middag vanaf donderdag wel de etappes van een dag eerder in samenvatting laten zien. Bespreek de ritten ook in het liveblog van WielerFlits.