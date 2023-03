Jesse Kramer zegeviert in loodzware Limburgrit Olympia’s Tour, Mathias Bregnhøj eindwinnaar

Jesse Kramer heeft de vijfde en laatste etappe van Olympia’s Tour gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma Development was op de Adsteeg in Limburg de snelste van een select gezelschap. De eindzege ging naar Mathias Bregnhøj. De Deen haalde het voor Liam Slock (Lotto Dstny Development), die al prof is bij de hoofdmacht van Lotto Dstny.

Emil Vinjebo begon als leider aan de slotdag van Olympia’s Tour, maar de Deen van Leopard TOGT was zondagochtend nog verre van zeker van de eindzege. Maar liefst zestien renners stonden binnen de minuut en de op papier lastigste etappe van de ronde moest nog komen. Het was namelijk tijd voor de klassieke Limburgrit. Deze ging ditmaal van en naar Beek en bevatte onder meer de beklimmingen van de Keutenberg, Gulperberg en Cauberg. In de finale was een rondje over de Maasberg en de Adsteeg uitgetekend. Deze moest (vanwege het extreme weather protocol) twee in plaats van drie keer afgelegd worden.

In het eerste deel van de etappe zagen we verschillende kopgroepen. Zo reden aanvankelijk vier renners weg: Coen Vermeltfoort (VolkerWessels), Brent Clé (Scorpions Racing), Axel De Lie (Lotto Dstny Development) en Zeb Kyffin (Saint Piran). Zij hadden op een gegeven moment een minuut voorsprong op het peloton, maar kregen toch niet de zegen. Vervolgens reed eerst een groepje van zeven weg en daarna sloegen zestien renners een gaatje.

Nieuwe kopgroep

Bij die laatste poging was ook klassementsleider Vinjebo betrokken, in tegenstelling tot Lars Boven en Rick Ottema, de nummers twee en drie van het klassement. Vanuit het peloton kwam er echter reactie en dus kwam er wéér een hergroepering. Dat was het teken voor Bert-Jan Lindeman (VolkerWessels), Frank van den Broek (ABLOC CT), Mathias Larsen, Martin Pedersen (Restaurant Suri-Carl Ras) en Mathias Bregnhøj (Leopard TOGT) om het hazenpad te kiezen. Later kon Jack Rootkin-Gray (Saint Piran) nog de oversteek maken.

De zes kregen een maximale voorsprong van anderhalve minuut op het almaar verder uitdunnende peloton. Van achteren stond de deur open, maar ook vooraan wisten enkele renners weg te glippen. Het drietal Wessel Mouris (Scorpions Racing), Jesse Kramer (Jumbo-Visma Development) en Liam Slock (Lotto Dstny) reed in één streep naar de koplopers toe. Slock, de nummer vijf van het klassement, was daar nu de bestgeklasseerde renner. Kramer stond vijftiende op 36 seconden van Slock, Bregnhøj zevende op slechts één seconden van de Belg.

In de diepe finale spatte de kopgroep echter weer uit elkaar. We hielden vooraan zes renners over, die op de Adsteeg gingen sprinten om de zege. Kramer toonde zich in die sprint de snelste. Mathias Bregnhøj werd zesde op enkele tellen en veroverde zo de eindzege. Hij bleef in de algemene rangschikking Liam Slock voor.