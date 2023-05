Voorbeschouwing: NUMMER1 Limburg Trofee 2023 – Topcompetitie trekt de heuvels in

De Schwalbe Topcompetitie gaat zondag verder met de eerste koers in Zuid-Limburg: de NUMMER1 Limburg Trofee. Een nieuwe wedstrijd? Nee, we hebben hier te maken met een naamswijziging van de Ton Dolmans Trofee. In die koers zagen we vorig jaar een een-twee-drietje voor VolkerWessels, met Bart Lemmen als winnaar. Wie volgt hem op? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Wie aan beklimmingen in Zuid-Limburg denkt, denkt al snel aan hellingen als de Cauberg, Eyserbosweg en Keutenberg. Een stuk noordelijker dan deze beroemde kuitenbijters liggen echter ook nog wat pittige puisten. Deze beklimmingen – we doelen op de Snijdersberg, Slingerberg, Moorveldseberg en Maasberg (de enige ‘natuurlijke’ kasseienklim van Nederland) – vroegen om een eigen koers, en die kwam er. In 2016 werd de eerste Ton Dolmans Trofee verreden.

Deze openingseditie kwam op naam van Ronan van Zandbeek, voormalig prof bij Skil-Shimano en opvolger Argos-Shimano. De wedstrijd was toen nog onderdeel van de Clubcompetitie, maar een jaar later trad de koers toe tot de Topcompetitie. Robbert de Greef won de eerste uitgave op dit niveau en legde daarmee de basis voor zijn eindzege in het regelmatigheidsklassement. Twee jaar later zou De Greef op 27-jarige leeftijd overlijden, nadat hij tijdens de Omloop van de Braakman een hartstilstand had gekregen.

In 2018 streed een kopgroep van acht om de zege in de Ton Dolmans Trofee en trok Kelvin van den Dool aan het langste eind. Een jaar later ging de overwinning naar Dylan Bouwmans, de zoon van Eddy Bouwmans, de beste jongere in de Tour de France 1992. Bouwmans junior won de Ton Dolmans Trofee overigens voor zijn Metec-ploeggenoot Sjoerd Bax. De twee daaropvolgende jaren kon de wedstrijd vanwege de coronacrisis niet doorgaan. De wedstrijd was echter niet voorgoed verdwenen, want in 2022 verscheen ze weer op de kalender. Maar over die editie later meer.

Eerst nog even over de naamswijziging die de organisatie op 15 maart 2023 heeft doorgevoerd. “Per vandaag gaat de wielerkoers de NUMMER1 Ton Dolmans Trofee verder onder de naam NUMMER1 Limburg Trofee”, valt daarover te lezen in een nieuwsbericht op de site van de Ton… NUMMER1 Limburg Trofee. “De nieuwe naam moet gaan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering richting sponsoren, betrokkenen, overheden, sporters en toeschouwers.”

Laatste winnaars NUMMER1 Limburg Trofee

2022: Bart Lemmen

2021: Afgelast vanwege corona

2020: Afgelast vanwege corona

2019: Dylan Bouwmans

2018: Kelvin van den Dool

2017: Robbert de Greef

2016: Ronan van Zandbeek

Laatste editie

Het eerste deel van de Ton Dolmans Trofee 2022 werd vooral gekleurd door Jente Boons. De Belg van BEAT Cycling reed lange tijd solo vooruit, totdat hij in de finale werd ingerekend door een uitgedund peloton. Daaruit reden vervolgens VolkerWessels-ploeggenoten Bart Lemmen en Peter Schulting in de voorlaatste lokale weg. Het duo wist uit de greep te blijven van een achtervolgende groep, die in de finale richting Elsoo alsmaar groter werd.

Lemmen, die tegenwoordig prof is bij Human Powered Health, mocht na ruim 199 kilometer als eerste over de finish komen. De op dat moment 34-jarige Schulting gunde zijn jongere teammakker de overwinning en eindigde zo zelf als tweede. Opvallend: enkele maanden later was Schulting tijdens de Ronde van Slowakije (UCI 2.1) wéér op pad met een ploeggenoot – Jasper Haest ditmaal – en liet hij die ploeggenoot wéér als eerste de streep passeren. Nu had een potje steen-papier-schaar beslist over de winnaar.

Terug naar de Ton Dolmans Trofee van vorig jaar. Een sprint moest beslissen wie de laatste podiumplek bemachtigde en deze sprint werd gewonnen door Daan van Sintmaartensdijk, ook van VolkerWessels. De mannen van ploegleider Allard Engels bezetten dus het volledige podium!



Uitslag Ton Dolmans Trofee 2022

1. Bart Lemmen (VolkerWessels)

2. Peter Schulting (VolkerWessels)

3. Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels)

4. Jelle Johannink (Sensa-Kanjers voor Kanjers)

5. Jordy Bouts (BEAT Cycling)

Wedstrijdverslag

Parcours

Met de naamsverandering is er ook een parcourswijziging gekomen. Dat begint al bij de start. De NUMMER1 Limburg Trofee vertrekt niet bij het Gemeentehuis van Stein, zoals vorig jaar nog het geval was in de Ton Dolmans Trofee, maar bij het Kasteel Elsloo. Daar ligt ook de finish. De renners rijden namelijk rondes, zeven in totaal. Het circuit is een kleine 28 kilometer lang, waardoor de coureurs aan het eind van de dag zo’n 194 kilometer op de teller hebben.

De ronde begint dus in Elsoo, waar ook de Maasberg ligt. Deze wordt ditmaal echter niet beklommen, maar afgedaald. Over de steentjes naar beneden dus. Daarna gaat het over een lange, rechte en behoorlijk smalle weg – langs het kanaal – naar de voet van de Slingerberg (1,2 km aan 5,6%). Op de top van deze helling gaat het al snel rechtsaf, de Snijdersberg naar beneden. Wie hier voorin zit, kan zijn snelheid van de afzink meenemen en op de Moorveldseberg (1 km aan 5,8%) meteen doortrekken.

Bovenop de Moorveldseberg slaan we rechtsaf. We verliezen eerst wat hoogte, maar nadat het meest zuidelijke punt is bereikt, gaat het weer omhoog, de Dennenberg (800m aan 7%) op. Vervolgens wachten enkele wat gemakkelijkere kilometers, waarna een eerder stukje parcours in tegengestelde richting wordt gereden.

Ditmaal dalen we de Moorveldseberg af en beklimmen we de Snijdersberg (0,9 km aan 6,2%). Een vliegende start zit er nu niet in, want een vroege haarspeldbocht drukt het tempo. Bovendien is Snijdersberg behoorlijk lastig, vooral omdat het richting de (zogenaamde) top steeds steiler lijkt te worden. Eenmaal tussen de bebouwing denk je dat je boven bent, maar in werkelijkheid loopt het ook hier nog vervelend omhoog. Een rotding!

Het meeste klimwerk zit er – voor deze ronde alleszins – nu gelukkig op. Bovenop de Snijdersberg slaan we namelijk linksaf, waardoor we de afdaling-Slingerberg als beloning krijgen. Daarna maken we nog een lusje om via Geulle aan de andere kant van het kanaal te belanden en aldaar weer koers te zetten richting Elsoo. Nog een kort, smal klimmetje omhoog, nog maar eens het water over en dan zijn we er. Arrivé.

NUMMER1 Limburg Trofee, 7 mei 2023: Elsloo – Elsloo (194 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.40 uur

Technische gids

Favorieten

In de NUMMER1 Limburg Trofee gaan we opzoek naar een opvolger van Bart Lemmen. Laatstgenoemde dwong vorig jaar – met een indrukwekkend rijtje resultaten – een contract af bij het Amerikaanse ProTeam Human Powered Health en staat zondag dus niet aan de start. Zijn voormalige ploeg, VolkerWessels, heeft echter wel enkele andere kanshebbers in de rangen.

We denken dan in de eerste plaats aan Timo de Jong. De Zeeuw kan goed uit de voeten in de Limburgse heuvels en steekt in de juiste vorm. Beide stellingen bewees hij onlangs in de Volta Limburg Classic (1.1). Hij werd daar netjes achtste, tussen de beroepsrenners.

Lees ook: Timo de Jong valt op in Volta Limburg: “Doe mijn stinkende best om prof te worden”

Peter Schulting, die vorig jaar de zege gunde aan Lemmen in de Ton Dolmans Trofee, heeft op dat niveau ook al het nodige bewezen. De 35-jarige routinier liep in februari echter corona op en is sindsdien aan het kwakkelen met zijn gezondheid. Dit jaar noteerde hij dan ook nog geen aansprekende resultaten, maar schrijf hem voor zekerheid toch maar op. In dit peloton behoort Schulting ook met een iets mindere vorm tot de kandidaat-winnaars.

VolkerWessels beschikt ook nog over Zak Coleman, Jente Klaver, Thimo Willems en Jasper Haest. Een sterk collectief, maar een herhaling van het een-twee-drietje van 2022 lijkt onwaarschijnlijk. Dat biedt wellicht kansen voor Jelle Johannink om ten opzichte van vorig jaar één of meerdere plaatsjes op te schuiven. Toen reed hij – nog in de kleuren van clubteam Sensa-Kanjers voor Kanjers – naar een vierde plek. In zijn eerste maanden voor het continentale ABLOC CT heeft hij getoond dat hij weer een stapje heeft gezet. Komt dat er in de NUMMER1 Limburg Trofee helemaal uit?

Met Frank van den Broek – goede naam voor een wielrenner, topnaam voor een heuvelspecialist – heeft ABLOC CT nog een serieuze kanshebber in huis. Ook hij kwam afgelopen winter over van een clubteam. Voor de JEGG-DJR Academy behaalde Van den Broek in 2022 ereplaatsen in onder meer de Omloop Het Nieuwsblad U23 (zesde) en de Eurode Omloop (vierde). Daar voegde de 22-jarige coureur dit voorjaar een derde plaats in de loodzware Limburgrit van Olympia’s Tour aan toe.

In diezelfde etappe reed de 20-jarige Wessel Mouris naar een achtste plaats. De weken daarop bleef het speerpunt van Scorpions Racing Team prima presteren en in de Carpathian Couriers Race, een prestigieuze rittenkoers voor beloften in Polen, kwam het er helemaal uit. Mouris won de tweede etappe met een indrukwekkende solo en eindigde als vijfde in het eindklassement. We mogen hem dus ook zeker van voren verwachten in de NUMMER1 Limburg Trofee.

Hetzelfde geldt voor Tim Marsman van Metec-Solarwatt p/b Mantel. De 22-jarige renner kende door een gebroken schouderblad geen ideale voorbereiding op dit wielerseizoen, vertelde hij onlangs aan WielerFlits, maar vanaf de Volta Limburg Classic voelde hij zich beter. Dat bleek. Marsman eindigde in deze heuvelklassieker knap als twaalfde. Nadat hij ook nog vijfde was geworden in de Omloop van de Braakman, won hij de openingsrit van de Tour du Loir et Cher. Uiteindelijk zou hij ook het eindklassement van die vermaarde Franse rittenkoers op zijn naam te schrijven.

Lees ook: Tim Marsman breekt door: “Heb me gefocust op het rijden van finales”

Bij BEAT Cycling zal het vooral letten zijn op Stijn Daemen. De Limburger, in 2020 Nederlands kampioen bij de beloften, was vorig jaar elfde in de Ton Dolmans Trofee en werd later dat jaar zesde in de Eurode Omloop. Onlangs eindigde hij als derde in de Omloop van de Braakman, wat laat zien dat het met de conditie wel snor zit.

Rick Ottema hoeft zich over zijn vorm ook geen zorgen te maken. In diezelfde Omloop van de Braakman eindigde hij één plekje voor Daemen, als tweede. Twee weken later schreef hij de Omloop van de Houtse Linies op zijn naam door in de sprint van een select gezelschap Lars Oreel én Coen Vermeltfoort te kloppen. Ottema heeft, net als enkele van zijn tegenstanders, overigens wel een dubbel weekend voor de boeg. Op zaterdag rijdt hij namelijk ook de Ronde van Overijssel. Wellicht staat de 30-jarige renner dus niet met de meest frisse benen aan de start in Elsloo.

Ook in de kopgroep waarvan Ottema de sprint won in de Omloop van de Houtse Linies: Jasper de Laat. De inmiddels 29-jarige renner hikte in 2017 en 2018 tegen een profcontract aan, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Hij koos daarom voor een ander carrièrepad. Ondertussen bleef De Laat wel fietsen en dat deed hij niet onverdienstelijk. In 2021 werd hij bijvoorbeeld derde in de Eurode Omloop en vorig jaar was hij tweede in de Omloop van Valkenswaard. Wees niet verrast als hij zondag ook op het podium staat van de NUMMER1 Limburg Trofee.

De Laat rijdt tegenwoordig voor JEGG-DJR Academy, een clubteam. Van een andere ploeg van dat niveau, GRC Jan van Arckel, staan ook enkele interessante renners op de voorlopige startlijst. Neem Casper van der Woude, een van de voorjaarsrevelaties in het nationale circuit. De 22-jarige renner won de Zuiderzeeronde, een wedstrijd in de Clubcompetitie, en was een week later ook nog eens veertiende in de Arno Wallaard Memorial. Op zichzelf zegt dat nog weinig over zijn kansen in Limburg, maar vorig najaar liet hij al zien het heuvelwerk ook wel aan te kunnen.

GRC Jan van Arckel beschikt daarnaast over Jens van den Dool, die jarenlang actief was op Continental-niveau, en zijn broer Kelvin van den Dool. Laatstgenoemde won de (toen nog) Ton Dolmans Trofee in 2018. Nu behoort hij tot de outsiders, net als Mike Bronswijk, Sam Gademan (Allinq), Vincent Hoppezak, Guillaume Visser (BEAT Cycling), Stijn Appel (ABLOC CT), Hidde van Veenendaal, Lars Hohmann (Metec-Solarwatt p/b Mantel), Stan Godrie (Tempo-Hoppenbrouwers), Stef Krul en Sjors Dekker (NWVG Groningen).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wessel Mouris

*** Frank van den Broek, Tim Marsman

** Timo de Jong, Rick Ottema, Stijn Daemen

* Jasper de Laat, Jelle Johannink, Casper van der Woude, Peter Schulting

Website organisatie

Weer en TV

De kans is groot dat het niet helemaal droog blijft tijdens de NUMMER1 Limburg Trofee, de kans op neerslag is zondag negentig procent. Gigantische buien hoeven de renners evenwel ook weer niet te verwachten. Bovendien zal het zonnetje soms ook schijnen en is de temperatuur – het wordt zo’n zeventien graden Celsius – vrij aangenaam. De wind (2 Beaufort) komt uit het zuidwesten.

Op dinsdag 9 mei, om 17.45 uur, is op Eurosport 1 een uitgebreide samenvatting te zien van de NUMMER1 Limburg Trofee.