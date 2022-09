Haest krijgt zege van Schulting na steen-papier-schaar: “Veel geluk vandaag”

Een bijzondere dag voor het continentale VolkerWessels. De Nederlandse formatie domineerde de slotrit van de Ronde van Slowakije: Jasper Haest en Peter Schulting reden weg uit de vlucht van de dag en hielden het samen uit tot aan de streep. Hoe ze bepaalden wie mocht winnen? Door een potje steen-papier-schaar.

“We gingen vol gas tot de laatste vijfhonderd meter”, vertelt Haest, die uiteindelijk de eer kreeg en de overwinning bij mocht schrijven op zijn palmares, in het flashinterview na afloop. “Hij (Schulting, red.) wilde heel graag winnen, ik ook. Ik zei: ‘We moeten steen-papier-schaar doen.’ Ik won, dus ik had veel geluk vandaag.”

Voor Haest was het zijn eerste profoverwinning. “Als een continentalrenner… Ik voelde me goed, samen met mijn ploeggenoot Peter. Heel veel dank aan hem. Hij was supersterk en hij moedigde me aan om door te zetten in de finale. Ik denk dat ik tien, vijftien keer dood ben gegaan in zijn wiel.”

“Het was een zware etappe met twee grote beklimmingen. Ik ging mee met de vlucht voor de beklimmingen en probeerde te overleven. Zoals ik zei, voelde ik me supersterk aan het einde, in het vlakke gedeelte. Mijn ploeggenoot en ik lieten zien dat we de grote motoren in de groep waren, dus aan het einde zei ik: ‘Ik heb een goede dag, dus we moeten wat proberen.’ Ik sprong weg, hij sprong met me me en we maakten het af.”