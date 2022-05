Bart Lemmen wint Ton Dolmans Trofee, volledig podium VolkerWessels

Bart Lemmen heeft zondag de overwinning gegrepen in de Ton Dolmans Trofee. De 26-jarige coureur van VolkerWessels kreeg de zege cadeau van zijn ploegmaat Peter Schulting, met wie hij in de finale was weggereden uit een favorietengroep. Daan van Sintmaartensdijk werd derde en maakte het feest van VolkerWessels compleet.

Na de start in Stein was het Jente Boons van BEAT Cycling die lange tijd de wedstrijd kleurde. De Belg werd op een van de Limburgse gravelstroken echter ingerekend door een uitgedund peloton. Daaruit wisten vervolgens VolkerWessels-ploeggenoten Bart Lemmen en Peter Schulting weg te rijden. Dat gebeurde in de voorlaatste lokale ronde. Zij wisten uit de greep te blijven van een achtervolgende groep, die in de finale richting Elsoo alsmaar groter werd.

Lemmen mocht uiteindelijk na ruim 199 kilometer als eerste over de finish komen. Achter hem eindigde Schulting als tweede. De sprint van de achtervolgers werd gewonnen door Daan van Sintmaartensdijk, waardoor VolkerWessels een heuse 1-2-3 uit het vuur sleepte in de nationale koers.

De Ton Dolmans Trofee is onderdeel van de Schwalbe Topcompetitie. De leiding in het algemeen klassement is nu in handen van Daan van Sintmaartensdijk. De beste clubrenner is Jelle Johannink van Sensa-Kanjers voor Kanjers.

Lemmen wint vandaag pic.twitter.com/MBzIQSIph5 — Schwalbe Topcompetitie (@TopcompetitieNU) May 8, 2022