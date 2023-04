Timo de Jong valt op in Volta Limburg: “Doe mijn stinkende best om prof te worden”

Timo de Jong was afgelopen zaterdag een opvallende naam in de uitslag van de Volta Limburg Classic. De Zeeuw eindigde op de achtste plaats. Voor De Jong, die op 24-jarige leeftijd nog altijd een profcontract nastreeft, is deze top-10-notering na een jaar vol blessureleed een mooie opsteker. “Ik ga mijn stinkende best doen om prof te worden.”

De renner van VolkerWessels anticipeerde zaterdag door mee te zitten in de vroege vlucht. Toen bleek dat achter hem een slijtageslag plaatsvond, groeide het vertrouwen om in Eijsden een goede uitslag neer te zetten. “Door het slechte weer en het draaien en keren was het een hele zware koers. In de finale was iedereen echt helemaal afgedraaid. Op een gegeven moment reed ik zelfs doorgewinterde profs eraf. Dat was echt vet.

De Jong hoopt de rest van het seizoen vaker op deze manier resultaten te behalen. Eerder zat hij ook al mee in de kopgroep van de Bredene Koksijde Classic. “Ik probeer mezelf in grote wedstrijden altijd in de kijker te rijden door mee te zitten in de vroege vlucht, met het idee dat ik dan in de finale aan kan pikken bij de grote jongens. Vandaag is dat gelukt.”

In de lappenmand

Dat de VolkerWessels-renner zich zo vroeg in het seizoen alweer van zijn beste kant laat zien, is een bevestiging voor hemzelf dat hij op de weg terug is. In de Ronde van de Achterhoek vorig jaar kwam de Zeeuw hard ten val en brak hij onder meer zijn knieschijf, jukbeen en kaakholte. Daardoor kon De Jong enkele maanden niet fietsen.

“Ik mag niet klagen over mijn niveau”, aldus de renner uit Goes. “Toen ik in november aansloot bij de ploeg had ik een behoorlijke achterstand op de rest. In januari merkte ik pas voor het eerst weer dat ik mensen pijn kon doen. Op dit moment ben ik weer redelijk op niveau. In de Ster van Zwolle (21ste) en Olympia’s Tour (14de) kon ik mijn werk voor de ploeg doen, nu kan ik dus ook weer zelf uitslagen rijden.”

All-round

De afgelopen jaren behaalde De Jong al wat andere mooie resultaten. In 2016 schreef hij als eerstejaars junior de Ronde van Vlaanderen op zijn naam door onder meer Michele Gazzoli en Alesandro Covi voor te blijven, en in zijn zijn eerste jaar als belofte won hij een rit in de Carpathian Couriers Race. Verder staat ook de Arden Challenge op zijn palmares en een wedstrijd in de Copa España.

Bij VolkerWessels rijdt de renner de afgelopen jaren wat meer in de schaduw, maar verzamelt hij elk seizoen toch weer een aantal mooie ereplaatsen: derde in de Visit Friesland Elfsteden Race (2022), zesde in de Ronde van Drenthe (2021), vier op het NK voor beloften (2021) en vijfde in de Ronde van de Achterhoek (2021).

“Ik kan op elk terrein uit de voeten”, verklaart hij zijn diversiteit in uitslagen. “Alleen het hooggebergte is me te veel. In Wallonië en Limburg kan ik prima mijn mannetje staan.”

Profambities

De Jong heeft nog altijd profambities, zo blijkt wanneer hem gevraagd wordt naar zijn doelen. “Het liefst wil ik nog de stap hogerop maken. Daar werk ik elke dag keihard voor en blijf ik mijn stinkende best voor doen. Daarvoor moet ik nog een paar wedstrijden zoals afgelopen zaterdag rijden, denk ik. Ik ga proberen zo’n constant mogelijk seizoen te rijden met een paar mooie uitschieters.”

VolkerWessels heeft al een aantal precedenten wat betreft relatief oudere renners die alsnog de overstap naar de profs konden maken. Maikel Zijlaard (23) en vooral Bart Lemmen (27) vorig jaar bijvoorbeeld. “Ik kan ze altijd nog vragen of er nog plek is bij die teams”, lacht hij. “Als zij ook nog de overstap kunnen maken, dan geeft me dat motivatie: ook voor mij kan het nog.”

De coureur geeft zichzelf nog wat tijd om zijn doel te bereiken. Door twee dagen per week bij PostNL te werken kan hij blijven fietsen. “Zolang het goed gaat, blijf ik doorgaan. En ik vind het gewoon nog heel leuk, ook met de ploeg. Ik blijf er hard voor werken.”