Tim Marsman breekt door: “Heb me gefocust op het rijden van finales”

Interview

Tim Marsman bevestigt. Na een sterk 2022, waarin hij onder meer een rit won in de prestigieuze Tour de Normandie, heeft Marsman nu ook zijn zege in 2023 te pakken. De coureur van Metec-Solarwatt won een rit en het eindklassement in de Tour du Loir et Cher.

De zege zo vroeg in het seizoen is meer dan een mooie opsteker voor de Gelderlander. Deze winter lag hij er nog een poos uit met een gebroken schouderblad. “Mijn voorbereiding op dit seizoen was dus verre van ideaal. Tot en met Olympia’s Tour voelde ik me nog niet heel goed, vanaf de Volta Limburg Classic had ik weer goede benen.”

Dat heeft het peloton in het Franse departement Loir-et-Cher gevoeld afgelopen week. Marsman won de openingsrit en handhaafde in de ritten die volgden, zonder echt in de problemen te komen, zijn leiding. “Ik reed met twee anderen weg na een sprint voor de bonificatieseconden en heb daarna op reserve gereden tot de finaleronde. Pas toen ben ik erin gaan geloven en kon ik vrij gemakkelijk de sprint winnen. Het peloton was toen al op bijna anderhalve minuut gereden.”

In de overige etappes hielden de ploeggenoten van Marsman het peloton bij elkaar, dus hoefde de 22-jarige renner alleen nog de Let Alekss Krasts en de Brit Callum Macleod in de gaten te houden. “Krasts kon het niet aan en viel al vrij snel uit het klassement. Macleod is meer een klimmerstype, dus daar was ik ook niet echt bang voor. Tactisch zat het dus niet heel moeilijk in elkaar, maar je moet het dan nog wel maar doen met zijn allen.”

Meer winnen dan in 2022

Met zijn rit- en eindzege in de Tour du Loir et Cher is Marsman al goed op weg met het bereiken van zijn doel in 2023. “Bevestigen en hetzelfde laten zien als vorig jaar. Toen was ik al heel stabiel in meerdaagse rondes. Alleen hoop ik nu wel een stuk meer te winnen.”

De Gelderlander doet halfweg april al beter, met al twee zeges ten opzichte van één vorig jaar. De renner uit Hattem lost nu definitief zijn belofte in. Marsman wordt al jaren binnen de ploeg aangewezen als een van de betere renners, maar goede uitslagen vinden we terug vanaf 2022. Zesde werd hij dat jaar in de prestigieuze beloftenkoers Le Triptyque des Monts et Châteaux, derde in de Tour of South Bohemia en tweede in de Flanders Tomorrow Tour.

Marsman: “Ik heb me meer ingesteld op het rijden van finales. Daarvoor was dat niet altijd aan de orde, ook omdat we met Metec-Solarwatt vaak een heel goede sprinter hadden (Arvid de Kleijn, David Dekker en Marijn van den Berg, red.) waarvoor we in de finale moesten rijden. Dan deed ik als knecht ook veel werk of reed ik in de vroege vlucht, maar was dat misschien net wat minder zichtbaar.”

Meerwaarde voor profteams

De afgelopen jaren had Marsman een eigen koffiebedrijf. Daar is hij dit jaar mee gestopt, om zich volledig te focussen op het wielrennen. “Ik zou een meerwaarde zijn voor veel profploegen, denk ik. Als ik kijk naar welke gasten ik vorig jaar geklopt heb in Normandië, dan ben ik eigenlijk de enige die nu geen prof is.”