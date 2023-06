Voorbeschouwing: NK tijdrijden voor beloften 2023 – Kleineert Van der Tuuk opnieuw de tegenstand?

De nationale kampioenschappen tijdrijden staan komende week voor de deur en dat betekent dat er ook bij de beloften een felle strijd losbarst om het rood-wit-blauw. Woensdagmiddag barst die strijd over 42 kilometer los in en rond het Gelderse Elspeet en gaat de KNWU op zoek naar een opvolger voor Axel van der Tuuk. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Voor het eerste Nederlandse kampioenschap tijdrijden mogen we alweer 26 jaar terug in de tijd. Heel gek is dat niet, want slechts een jaar daarvoor lanceerde de UCI de U23-categorie. In 1997 was het de 22-jarige Daniël van Elven die zich tot de eerste U23-kampioen tijdrijden van Nederland kroonde. De titel verdedigen mocht hij niet vanwege zijn leeftijd, waardoor Marcel Duijn hem een jaar later kon opvolgen. De twee jaren daarna was Remmert Wielinga de concurrentie de baas in Markelo en Zaltbommel. Het leverde hem een profcontract op bij het Slowaakse De Nardi, waar hij nooit echt wist uit te blinken.

In 2001 was het Mart Louwers die het rood-wit-blauw om de schouders kreeg. We geven toe: tot nog toe lopen de winnaars niet over van de successen. In 2002 en 2003 kwam daar verandering in door de overwinningen van respectievelijk Stef Clement en Thomas Dekker. Gezamenlijk zijn de heren goed voor 23 deelnames in de grote rondes. Dekker werd opgevolgd door Thom van Dulmen, die tweemaal achter elkaar won. In 2006 en 2007 was het de beurt aan Kai Reus en Lars Boom om het hoogste schavot te betreden na de race tegen de klok.

Het jaar erop kende wederom een trotse winnaar, die het niet zou schoppen tot het profpeloton. Net als Van Elven en Van Dulmen bleek Manman van Ruitenbeek niet uit het juiste hout gesneden. In 2009 werd het jaarlijkse Rabobank-feest geopend. De Nederlandse opleidingsploeg had in de vijf opeenvolgende jaren de winnaar in hun gelederen. Zo waren het Dennis van Winden (2009), Martijn Keizer (2010), Wilco Kelderman (2011) en Dylan van Baarle (2013) die zich tot Nederlands kampioen kroonden. Voor de scherpe lezers onder ons: enkel 2012 was het geen blauw-oranje-feest. Peter Koning van Metec greep dat jaar de winst.

Na de Rabobank-jaren was het Steven Lammertink die het rood-wit-blauw in ontvangst mocht nemen. In 2014 én 2015 troefde hij mannen als Mike Teunissen, Martijn Tusveld en Tim Rodenburg af. Laatstgenoemde mocht in 2016 zelf de handen in de lucht steken. In de laatste jaren ging de titel naar Julius van den Berg (2017), Hartthijs de Vries (2018), Daan Hoole (2019), het coronavirus (2020), Mick van Dijke (2021) en Axel van der Tuuk (2022).

Laatste tien winnaars NK tijdrijden U23

2012: Axel van der Tuuk

2021: Mick van Dijke

2020: geen editie door de coronapandemie

2019: Daan Hoole

2018: Hartthijs de Vries

2017: Julius van den Berg

2016: Tim Rodenburg

2015: Steven Lammertink

2014: Steven Lammertink

2013: Dylan van Baarle

2012: Peter Koning

Vorige editie

Het NK tijdrijden voor beloften draaide in de afgelopen jaren vaak uit op een spannende strijd. In 2021 waren het bijvoorbeeld de broertjes Van Dijke, die slechts vijf seconden verschilden aan de meet. In 2022 was dit een ander verhaal. Axel van der Tuuk wist in Emmen de concurrentie te overklassen door het parcours van 29,4 kilometer maar liefst 37 seconden sneller af te leggen dan de nummer twee Mike Vliek.

De renner van Metec-SOLARWATT mocht als een van de eerste favorieten aandienen en verpulverde de tijd van de virtuele leider Yanne Dorenbos. Hoewel Tim Marsman nog wel de snelste eerste tussentijd wist neer te zetten, kwam de concurrentie niet meer in de buurt van de tijd van Van der Tuuk. Mike Vliek mocht het zilver in ontvangst nemen. Enzo Leijnse werd derde. De voorsprong van Axel van der Tuuk was de grootste marge sinds 2015. Toen won Steven Lammertink met een voorsprong van 1 minuut en 15 seconden.

NK tijdrijden voor beloften 2022 (29,4 kilometer)

Axel van der Tuuk (Metec-SOLOARWATT) in 34m01s

Mike Vliek (Allinq) +37s

Enzo Leijnse (Development Team DSM) +43s

4. Yanne Dorenbos (GRC Jan Van Arckel) +49s

5. Tim Marsman (Metec-SOLARWATT) +59s

Parcours

De elite-categorieën en de beloften mannen rijden op dit NK tijdrijden twee rondjes over een geheel vlak parcours van 21 kilometer, met start en finish in Elspeet. Dat zorgt voor het langste NK-parcours sinds 2018. De elite mannen, de elite vrouwen en de beloften zullen dus een parcours van 42 kilometer afleggen op het NK. Hoogtemeters? Laten we het daar niet over hebben!

De start van het NK tijdrijden is naast restaurant Op de Brink in Elspeet. Goed om te weten is dat de renners de ronde tegen de klok in rijden. Dat betekent dat ze vanuit Elspeet eerst in noordelijke richting naar Vierhouten rijden, om daar linksaf te slaan. Na een nieuwe bocht naar links gaan de renners in zuidelijke richting af op Stakenberg, op de heide tussen Nunspeet en Elspeet.

Daar volgt een bochtige fase met enkele links-rechts-combinaties, waarna vaart gemaakt wordt richting Elspeet. Dat gebeurt met een lus even ten zuiden van het dorp, om vervolgens vanaf de zuidkant binnen te rijden richting de finish, ter hoogte van restaurant De Blokhut aan de Apeldoornseweg, niet ver van de startlocatie.

Voor wie de exacte route wil volgen door middel van de straatnamen: Vierhouterweg, Elspeterbosweg, Nunspeterweg, Stakenbergweg, Hooiweg, Middenweg, Oude Garderenseweg, Molenbergweg, Kleine Kolonieweg, Heetkamp en Apeldoornseweg.

Woensdag 21 juni, NK tijdrijden: Elspeet – Elspeet (42 km)

Start: 13.30 uur

Finish: tussen 15.20 uur en 15.30 uur

Favorieten

Het NK tijdrijden winnen bij de beloften is geen sinecure voor een rijke profcarrière. Zes van de laatste tien winnaars zijn al prof-af of schopten het helemaal (nog) niet tot de beroepsrenners. Ook in een verder verleden bood het binnenhalen van het rood-wit-blauw in deze categorie geen garanties voor de toekomst. Hopelijk is dat voor de winnaar van 2023 anders, al spreken we ook niet over het allersterkste deelnemersveld.

De topfavoriet is de titelverdediger, Axel van der Tuuk. De 22-jarige renner van Metec-Solarwatt werd vorig jaar met overmacht kampioen in Emmen. Hij reed dit jaar twee tijdritten op UCI-niveau, die hij naar behoren afwerkte. In de openingstijdrit van Olympia’s Tour werd hij achtste over negen kilometer op het TT Circuit in Assen. Daarmee was hij de beste Nederlander. Twee weken geleden eindigde hij dan weer als dertiende in de proloog van de ZLM Tour, tussen de profs. Wel was hij daar de eerste belofte die meedoet aan dit NK. Eind mei werd Van der Tuuk ook kampioen tijdrijden in het District Noord, over een parcours van 17,1 kilometer. Hij is de te kloppen belofte.

De grootste uitdager komt uit de hoek van Jumbo-Visma Development, dat hier slechts met één renner aan het vertrek staat. Dat is Lars Boven, eveneens een laatstejaars belofte. De 21-jarige coureur uit Overijssel is bezig aan een sterk seizoen. Hij kan ook goede tijdritten afwerken, maar dit seizoen heeft hij alleen de tijdrit in Olympia’s Tour als referentiekader. Daarin werd Boven tiende. Twee jaar geleden werd hij op ditzelfde kampioenschap al eens vierde, achter de broers Van Dijke en Marijn van den Berg. Zij zijn alle drie intussen prof. Vorig jaar kwam Boven er dan weer niet aan te pas. Hij werd toen slechts negende op bijna anderhalve minuut van Van der Tuuk.

Metec-Solarwatt heeft nog een zeer goede gegadigde voor de titel in hun rangen. Derdejaars belofte Huub Artz heeft zich dit seizoen wel laten zien in het werk tegen de klok. Zo won hij de beloftentijdrit op het TT Circuit in Assen, die op dezelfde dag gepland was als de openingstijdrit in Olympia’s Tour. Begin mei was Artz vervolgens ook de beste Nederlander in de tijdrit van het Internationaal Beloften Weekend, waarin hij tweede werd. Begin juni werd Artz regiokampioen Zuid en een week later eindigde hij ook zevende in de – weliswaar zeer korte – proloog van de Vredeskoers. De vraag is nu vooral hij zich woensdag verhoudt in een veel langere tijdrit.

Een andere geduchte kandidaat voor de Nederlandse titel bij de beloften, is Roel van Sintmaartensdijk (22). Hij werd vorig week nog zevende in de openingstijdrit van de Giro Next Gen, terwijl de gepatenteerde hardrijder van het Belgische Circus-RuEz-Technord een maand eerder districtkampioen van Zuid-Holland werd over een tijdrit van 29 kilometer. Een renner die je nooit mag onderschatten hier, is Tibor del Grosso. De 19-jarige Drent van Metec-Solarwatt kende een sterk eerste jaar bij de beloften en gaf dat afgelopen winter een goed vervolg in de cross. Dit seizoen kwakkelt hij wat met zijn gezondheid, maar in de Vredeskoers ging het weer wat beter.

Wanneer je tijdrijden zegt en naar dit deelnemersveld kijkt, moet je meteen Enzo Leijnse opmerken. De 22-jarige hardrijder van Development Team DSM werd in 2019 als junior nog tweede op het WK en derde op het EK. Maar het grote talent dat hij daar was, heeft hij nog geen vervolg kunnen geven. De laatste twee edities werd hij hier vijfde en derde. Net als Leijnse is ook Bodi del Grosso laatstejaars belofte. De oudere broer van Tibor rijdt bij ABLOC en heeft een paar lastige jaren achter de rug. Dit jaar heeft hij al een paar degelijke tijdritten op de weg afgeleverd. De titel zal misschien wat hoog gegrepen zijn, maar Bodi kan wel verrassen met een medaille.

De grootste verrassingen komen normaal gesproken verder uit de clubteams. Zo eindigde Boris Romers (20) van Willebrord Wil Vooruit tweede in de tijdrit op het TT Circuit en derde in de tijdrit in het Internationaal Beloften Weekend. Ook Redmar Dijkman (21, NWVG) heeft een goede tijdrit in de benen. Hij won onlangs nog een tijdrit in het District Noord. Dat deed ook Werner van der Meer (22) van de Wielercombinatie Friesland. Hij is een tijdritspecialist pur sang, maar een top-10 lijkt voor hem wel het hoogst haalbare. Dat geldt ook voor Sten Verzijl (22) van Willebrord Wil Vooruit, al was hij wel een minuut sneller dan ploegmaat Romers tijdens het DK in Zuid-Holland.

Maar ook bij de Nederlandse Continental-teams rijden nog een aantal jongens die hier uit het niets kunnen meedoen voor een kort eindresultaat. We denken dan vooral aan het Allinq-duo Elmar Abma (twee jaar geleden nog vice-Nederlands kampioen bij de junioren achter Tibor del Grosso) en Pepijn Veenings. Beide 19-jarige talenten kunnen op een goede dag een eind richting het podium komen. Tot slot nog Wessel Mouris van Scorpions, die bezig is aan een sterk seizoen. De 20-jarige Noord-Hollander is niet per se een specialist op tijdritgebied, maar in zijn huidige vorm kan hij ook voor een top 10-notering gaan. Winnen lijkt echter een brug te ver voor Mouris en co.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Axel van der Tuuk

*** Lars Boven, Huub Artz

** Roel van Sintmaartensdijk, Tibor del Grosso, Enzo Leijnse

* Bodi del Grosso, Wessel Mouris, Boris Romers, Redmar Dijkman

Weer en tv

Het belooft mooi zomers weer te worden in Elspeet op woensdag 21 juni, maar er is wel wat meer bewolking dan de afgelopen weken in Nederland. De temperatuur stijgt tijdens het beloften NK tijdrijden tot z’n hoogst, namelijk 26 graden Celsius. Er staat een zwakke windkracht twee uit het westen, waardoor de renners amper rekening hoeven te houden met de wind.

Er zal geen live-uitzending zijn van het NK tijdrijden voor (elite-)vrouwen en -mannen. Wel heeft WielerFlits de hele dag een liveblog, waarbij de focus zal liggen op de titelstrijd bij de mannen en de vrouwen.