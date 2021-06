Voorbeschouwing: Nederlandse Loterij NK wielrennen 2021

IJzersterk. Indrukwekkend. Weergaloos. Superlatieven schoten tekort nadat Mathieu van der Poel in augustus in een onemanshow voor de tweede keer Nederlands wegkampioen weg werd. Weet hij op zondag 20 juni, op hetzelfde rondje over de VAM-berg, met succes zijn titel te verdedigen of steekt een concurrent hem de loef af? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het palmares van het NK wielrennen op de weg gaat terug tot 1888. Dat jaar werd op zondag 23 september de wegwedstrijd Groningen-Muntendam gehouden door de Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond, waar inderdaad de afkorting ANWB vandaan komt. Er wacht ons weer een pretje, schreef Nieuwsblad van het Noorden enkele dagen voor de koers. De deelnemers worden met muziek door de Groninger afdeeling van den bond afgehaald en in optocht naar ’t hotel de Zeven Provinciën gevoerd.

Het vaandel, – een fraai stuk werk van hooge waarde, – zal bij die gelegenheid door een man te paard voorop gedragen worden. Van ’t hotel de Zeven Provinciën zal ’s middags de aftocht plaats hebben naar buiten. De mededingers moeten een afstand van 50 kilometer afleggen, en wel van Groningen tot even voorbij Muntendam, heen en terug. Een dergelijke wedstrijd heeft hier nog niet plaats gehad; ’t is dus weer wat nieuws. Maar het weer kan iemand zulke poetsen spelen, dat er vooruit weinig te zeggen valt of het concours zal doorgaan of niet, aldus de Groningse krant.

Het was de fietspionier Herman van Raden die na twee uur de wedstrijd won, voor baron Rudolph Van Pallandt. Hoewel de wedstrijd toentertijd niet als een NK werd gezien, is de wedstrijd door de jaren heen wel als dusdanig in de statistieken terechtgekomen. Een jaar later ging de overwinning in de wedstrijd Marsum-Franeker naar Willem Delbaere, die als tweede Nederlandse kampioen in de boeken staat.

Pas in 1890 werd Henri Raland, de derde naam op de erelijst, ook daadwerkelijk ‘prijswinnaar van het kampioenschap van Nederland’ genoemd. Na de wedstrijd over 50 kilometer in Groningen was de Deventenaar sneller dan Jaap Houtman, die tweede werd. Jaap Eden en Willem van der Mey waren in 1894 en 1896 de eerste renners die hun Nederlandse titel prolongeerden. Jorinus van der Wiel werd in 1918 als eerste voor de derde keer nationaal kampioen en zou het kunstje in de jaren nadien nog twee keer overdoen. Met vijf titels is hij tot op heden recordhouder.

Gerrit Schulte, naar wie de trofee voor de beste Nederlandse profrenner is vernoemd, kwam in de jaren veertig en vijftig tot vier nationale titels op de weg. Michael Boogerd kwam nog aardig in de buurt met drie zeges, net zoveel als Frits Wiersma, Jan Raas en Theo Middelkamp. Niki Terpstra kan zijn vier landgenoten nog voorbij, want sinds zijn titel in 2015 staat de renner van Total Direct Energie eveneens op drie overwinningen. Mathieu van der Poel heeft na zijn titels in 2018 en 2020 twee titels achter zijn naam staan.

Laatste tien winnaars NK wielrennen

2020: Mathieu van der Poel

2019: Fabio Jakobsen

2018: Mathieu van der Poel

2017: Ramon Sinkeldam

2016: Dylan Groenewegen

2015: Niki Terpstra

2014: Sebastian Langeveld

2013: Johnny Hoogerland

2012: Niki Terpstra

2011: Pim Ligthart

Vorig jaar

Het was het voorjaar van 2019 toen bekend werd dat vanuit Drente interesse was om het NK op de weg naar de VAM-berg te halen, de stortbult in Wijster waarop sinds 2018 een fietsparcours ligt. “Renners roepen altijd, het is te vlak, maar de VAM-berg is een regelrechte uitnodiging om toch op te komen dagen. Het heeft wel iets van de Muur van Huy uit de Waalse Pijl. Daar zeggen ze toch ook geen nee tegen?”, aldus de initiatiefnemers.

Volgens de KNWU zat er muziek in de plannen en in oktober kreeg de ‘Col du VAM’ het NK op de weg toegewezen. Oorspronkelijk was het plan om het kampioenschap op 19, 20 en 21 juni 2020 te houden, maar vanwege de coronapandemie werden de wedstrijden uitgesteld tot 21, 22 en 23 augustus. Na de nationale titels van Stijn Daemen bij de beloften en Anna van der Breggen bij de vrouwen, waren op zondag de elite-mannen aan de beurt.

In de eigenlijke plannen zouden de mannen 27 keer de ronde van 7,3 kilometer over de VAM-berg afleggen, maar vanwege het verwachte weer werd de wedstrijd vooraf met twee ronden ingekort. De voorspelde regen kwam ook en zorgde al vroeg voor een afvalkoers. Met nog 43 kilometer te gaan reed Mathieu van der Poel op indrukwekkende wijze weg bij de concurrentie, die hem na de finish pas terugzag. Nils Eekhoff werd nog tweede, vóór Timo Roosen.

“Het was een van de lastigste koersen die ik ooit gedaan heb”, vertelde Van der Poel, ook in 2018 al Nederlands kampioen. “Het leek wel een juniorenwedstrijd. Dat was ook wel te verwachten. Als je niet van voren rijdt, is het tien keer zo lastig. Het was echt een heel moeilijke koers.”

Uitslag NK wielrennen 2020

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in 4u25m23s

2. Nils Eekhoff (Sunweb) op 1m31s

3. Timo Roosen (Jumbo-Visma) op 3m08s

4. Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) op 3m17s

5. Jos van Emden (Jumbo-Visma) op 3m19s

Parcours

Het parcours van het NK wielrennen is vrijwel identiek aan vorig jaar: een lokale omloop van 7,3 kilometer op en rond de VAM-berg, die 27 keer moet worden afgelegd. Elke ronde wordt de ‘Col du VAM’ van twee kanten omhoog gereden. Eerst een klim van 200 meter aan 12 procent, na de passage door het dorp Drijber een gedeeltelijke kasseiklim van 500 meter (gemiddelde stijging 7%, maximaal 24%) naar de finishstreep.

Laten we het parcours eens van dichterbij bekijken. Het 7,3 kilometer lange rondje begint voor het informatiecentrum De Blinkerd, een soort vliegende schotel boven op de berg. Daar is informatie te vinden over het Oude Diep-project en de VAM-berg. Van daaruit loopt de route eerst naar beneden via het Ronde van Drenthepad. Bij de viersprong wordt het Mount Vampad opgereden, de eerste klim van 200 meter.

Als de renners van de berg afkomen, komen zij in het gebied tussen de afvalberg en het beekdal van het Oude Diep terecht. Via een lus tussen de bomen en de weides wordt naar het esdorp Drijber gekoerst, van waaruit terug naar de berg wordt gereden. Via het Ronde van Drenthepad leidt de route weer naar het viersprong, waar rechtsaf het Atteropad wordt opgegaan. Daar is het nog 500 meter klimmen, waarvan de laatste 160 meter aan 15 procent over kasseien.

De elite-mannen rijden het rondje 27 keer en moeten dus in totaal 54 klimmetjes over. Grote kans dat het net weer een afvalkoers wordt, op de bekende Drentse afvalberg. De koers gaat om 12.35 uur van start. Na 197,1 kilometer weten we wie de opvolger van Mathieu van der Poel is.

Start: zondag 20 juni om 12.35 uur

Finish: rond 17.00 uur

Afstand: 197,1 km (27 ronden van 7,3 kilometer)

Favorieten

Mathieu van der Poel is de torenhoge favoriet in de wegwedstrijd. De kopman van Alpecin-Fenix heerste vorig seizoen op het rondje over de VAM-berg, dat hem met de 54 korte klimmetjes op het lijf is geschreven. Net als de afgelopen jaren rijgt hij de successen aaneen. Eerst in de cross, sinds half februari ook op de weg in Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Ronde van Zwitserland. Tussen de bedrijven door won hij ook nog twee sprintraces op de mountainbike.

Jumbo-Visma heeft samen met het continentale VolkerWessels de grootste afvaardiging aan het vertrek van de Nederlandse wegwedstrijd. Het is de geel-zwarte formatie er alles aan gelegen om Van der Poel onschadelijk te maken en heeft daarvoor sterke renners in de ploeg. Timo Roosen, Pascal Eenkhoorn en Koen Bouwman waren vorig jaar derde, vierde en achtste. Van hen steekt vooral Bouwman in goede vorm. De blonde renner was woensdag al derde in de tijdrit.

Natuurlijk kunnen we ook Tom Dumoulin nooit uitvlakken. Hoewel hij eerder dit jaar nog twijfels had over zijn sportieve toekomst, bewees hij woensdag met zijn vierde Nederlandse titel op de tijdrit weer helemaal terug te zijn. Verder is het uitkijken naar Mike Teunissen, die weer terug is na zijn knieblessure. In Hongarije en Zwitserland reed hij al drie maal naar de top-10. Ook Antwan Tolhoek is een troef in de ploeg; de Zeeuw was vorige maand knap tweede in de Ruta del Sol.

Ook Intermarché-Wanty-Gobert verschijnt met een blok aan de start van het NK. Zowel Corné van Kessel als Taco van der Hoorn (toen nog in het tenue van Jumbo-Visma) eindigde vorig jaar in de top-10 op de VAM-berg. Van der Hoorn beleefde dit jaar een onvergetelijke Giro d’Italia vanwege zijn etappezege in Canale. Van Kessels beste prestatie op de weg was de vijftiende plek in Dwars door het Hageland.

Danny van Poppel gooit wellicht de hoogste ogen van het zestal van Intermarché. De sprinter verzamelde door de jaren heen mooie resultaten op het NK en was er al derde, vierde en tweede. Dit seizoen reed hij al verschillende fraaie uitslagen bij elkaar. Zo was hij vierde in de Scheldeprijs en werd hij twee keer tweede in de Volta ao Algarve. Deze maand liet hij zijn vorm ook al zien met de tweede plaats in Dwars door het Hageland en de zesde in de Elfstedenronde.

Bij DSM, dat zonder Thymen Arensman aantreedt, is Nils Eekhoff de man om naar uit te kijken. In 2020 was hij op de VAM-berg de best of the rest achter winnaar Van der Poel. De 23-jarige renner uit Rijsenhout was dit seizoen in Parijs-Nice al goed, maar kende in het voorjaar meermaals pech. Eind mei, in de Boucles de la Mayenne herpakte hij zich en reed hij in alle etappes bij de beste tien. Het leverde hem de zesde plek in het eindklassement op.

Met Jumbo-Visma, Intermarché-Wanty-Gobert en Team DSM hebben we al drie WorldTeams aan bod laten komen, maar wat kunnen we van EF Education-Nippo verwachten? In de kleine ploeg treffen we toch interessante namen aan, met bijvoorbeeld Sebastian Langeveld. De ervaren man uit Lisse is een van de oud-winnaars aan de start en was woensdag nog knap tweede op het NK tijdrijden. Ook Julius van den Berg kwam daar met een vijfde plek sterk voor de dag.

Eerdergenoemde renners kunnen allemaal een beroep doen op ploeggenoten, maar er staan ook een aantal eenlingen aan het vertrek. Neem bijvoorbeeld Ide Schelling. De BORA-renner rijdt zich al het hele seizoen in de kijker en was o.a. al vijfde in de GP Industria, vierde in de Brabantse Pijl en vijfde in de Baloise Belgium Tour. Tussendoor zette hij de GP Kantons Aargau, voor bekende namen als Rui Costa en Esteban Chaves, achter zijn naam. Schrijf hem maar op voor zondag!

De renner in het donkerblauwe tricot van INEOS Grenadiers is Dylan van Baarle, die geldt als een specialist in het klassieke werk. In het voorjaar ving hij met Dwars door Vlaanderen een vette vis, nadat hij al zevende en achtste was in de E3 Classic en Gent-Wevelgem. Vier dagen na zijn mooie zege werd hij tiende in de Ronde van Vlaanderen. De afgelopen weken was hij op hoogtestage in Isola 2000, in de Franse Alpen. Benieuwd of hij daar meteen van kan profiteren.

We kunnen ook maar beter de truitjes van Groupama-FDJ in de gaten houden. Bij de ploeg komt de kampioen van 2017 Ramon Sinkeldam in actie, maar vooral ook Lars van den Berg. De 22-jarige jongeling uit De Meern is pas bezig aan zijn eerste profseizoen, maar heeft al wel de Giro d’Italia in de benen. In de weken daarna werd hij 25e in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, niet de makkelijkste koers op de kalender, en vierde in Parijs-Camembert.

Outsiders voor de overwinning die we nog niet hebben genoemd zijn Arvid de Kleijn (Rally), vorig jaar de nummer zes aan de streep, Nick van der Lijke en Elmar Reinders (beiden Riwal) en Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt). Voor rappe mannen – en oud-winnaars – als Dylan Groenwegen en Fabio Jakobsen zijn de omstandigheden vermoedelijk te zwaar. Onder anderen Bauke Mollema, Wilco Kelderman en Wout Poels ontbreken op het NK.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Koen Bouwman, Ide Schelling

** Dylan van Baarle, Danny van Poppel, Antwan Tolhoek

* Lars van den Berg, Tom Dumoulin, Nils Eekhoff, Mike Teunissen

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Voor zondag wordt warm en onbestendig weer verwacht, meldt Weeronline. Overdag stijgt het kwik in de omgeving van Wijster en de VAM-berg naar 25 graden. Bij dit benauwde weertype kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Tussen de buiten door wisselen zon en wolken elkaar af. De wind waait vanuit het zuiden en is matig, windkracht 3.

Het liveverslag van het NK wielrennen op de weg voor elite-mannen is zondag vanaf 14.30 uur te zien bij NOS Sport op NPO 1. Ook is de wedstrijd te volgen via de NOS-app.