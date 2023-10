Nick Doup • zondag 22 oktober 2023 om 07:30

Voorbeschouwing: Nacht van Woerden 2023 – Wie voorkomt zevenklapper Lars van der Haar?

Het is weer tijd voor een cross bij kunstlicht, want op dinsdag 24 oktober staat de Kiremko Nacht van Woerden op het programma. In het midden van Nederland jaagt Lars van der Haar op zijn zevende (!) overwinning op rij, maar de organisatie heeft stevige concurrentie geregeld om het de Nederlander lastig te maken. Bij de vrouwen doet wereldkampioene Fem van Empel mee. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Nacht van Woerden

Mannen

2022: Lars van der Haar

2021: Niet verreden wegens coronacrisis

2020: Niet verreden wegens coronacrisis

2019: Lars van der Haar

2018: Lars van der Haar

2017: Lars van der Haar

2016: Lars van der Haar

2015: Lars van der Haar

2014: Thijs van Amerongen

2013: Marcel Meisen

Vrouwen

2022: Blanka Kata Vas

2021: Niet verreden wegens coronacrisis

2020: Niet verreden wegens coronacrisis

2019: Maud Kaptheijns

2018: Marianne Vos

2017: Helen Wyman

2016: Lucinda Brand

2015: Pavla Havlikova

2014: Ellen Van Loy

2013: Marianne Vos

Vorig jaar

Uitslag mannen

1. Lars van der Haar in 57m51s

2. Quinten Hermans op 27s

3. Ryan Kamp op 38s

4. Felipe Orts op 50s

5. Joris Nieuwenhuis op 1m04s

Uitslag vrouwen

1. Blanka Kata Vas in 42m47s

2. Marianne Vos z.t.

3. Puck Pieterse op 5s

4. Manon Bakker op 35s

5. Aniek van Alphen op 37s

Parcours

Het epicentrum van de Nacht van Woerden is het Exercitieveld in het centrum van de stad in het Groene Hart met ruim 38.000 inwoners. De organisatie heeft daar een omloop uitgetekend van ongeveer drie kilometer. De start is aan de Oostlaan, en de finish aan de andere kant van het water op het Plantsoen. Daartussen ligt een rondje van ongeveer 3 kilometer.

Ten opzichte van de editie van 2022 is er niets veranderd aan het traject. De grootste wijziging van vorig jaar was dat de passage langs het water, bij het opdraaien van de Hoge Wal (in de bocht naar links) iets meer van het water ligt. Bestuursvoorzitter Marien Groenendijk gaf aan dat dat is gebeurd omdat daar in 2019 enkele renners op een glibberige strook het water in vielen. Door de route iets verder van het water te leggen, moet de kans op een nat pak verkleind worden.

Na de start duiken de renners en rensters op het Exercitieveld het veld in, waarna een grasstrook volgt en een passage over een brug wacht. Aan de andere kant van de singel is de dubbele materiaalpost opgesteld. Via een speciaal gebouwde pontonbrug gaat het weer terug de singel over. Hier gaat het parcours om de Watertoren heen en zijn er ook wat hoogtemeters, want het gaat via de Torenwal en de Hoge Wal in dalende lijn richting de finishstraat.

Op weg daar naartoe ligt een brug, die in 2022 op het laatste moment door gladheid uit het parcours moest worden gehaald. De brug keert dit jaar terug. “Dankzij sponsor Gripfactory, zij hebben de ondergrond van de fietsbrug voorzien van een extra anti-sliplaag”, zegt Groenendijk. “Ook is de publiekstent veel breder gemaakt, omdat we merken dat meer publiek in die tent kwam kijken. Zij hebben vanuit daar ook uitzicht op het parcours en dat maakt het voor hen alleen maar leuker.”

Na de passage aan de finish gaat het parcours redelijk parallel terug naar de start. Eerst omhoog naar de Hoge Wal, gevolgd door de Torenwal waar nu aan de andere kant rond de Watertoren van Woerden gereden wordt. Dan volgt de pontonbrug, de andere kant van de materiaalpost en weer de Parijse brug over de singel. Dan zien de renners het grote grasveld liggen met ook de VIP-tent en de plaatselijke kermis. Ter hoogte van de tent liggen ook twee balkjes; niet lang daarna volgt de passage aan de start.

Programma en info

Programma dinsdag 24 oktober 2023

18.00 uur: Junioren

18.02 uur: Nieuwelingen

19.15 uur: Koppelcross, jeugdrenners met profs

19.40 uur: Elite vrouwen en junioren vrouwen

20.40 uur: Elite mannen en beloften mannen

22.10 uur: Amateurs / Sportklasse

Locatie

Plantsoen, 3441 EL Woerden

Publieksinformatie

Toegang voor publiek is gratis. Op het Exercitieveld staat een kermis en is een VIP-tent. De dubbele materiaalpost is gesitueerd aan de H.G. van Kempensingel.

Praktische info

Favorieten mannen

Wie doet er wat aan Lars van der Haar in ‘zijn’ Woerden? De Woudenberger staat aan de start en jaagt op zijn zevende overwinning op rij in zijn thuisprovincie. Het bochtige en vinnige parcours is hem op het lijf geschreven en in Waterloo reed hij – ondanks een slechte start – ijzersterk in de rondte. Zonder tegenstanders als Eli Iserbyt en Thibau Nys moet hij dus zeker weer in staat zijn om te kunnen winnen in Woerden.

De tegenstand is echter sterker dan de laatste jaren. De Kiremko Nacht van Woerden is trots dat het ook de nummer 1 van de wereldranglijst gestrikt heeft, in de persoon van Laurens Sweeck. Hij is net hersteld na een blessure, waardoor hij de Amerika-reis moest overslaan, dus het is de vraag of hij weer volledig belastbaar is, vooral op een erg technisch parcours.

Sweeck moet ook nog zien af te rekenen met Baloise Trek Lions, want naast Van der Haar doen ook mannen-in-vorm Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis mee. Ronhaar verraste op het loodzware parcours in Waterloo met een derde plek, terwijl hij twee dagen eerder ook een kleine cross won daar. Reken maar dat de jongeling zich zal mengen, waarbij hij met zijn ploegmaats ook een tactisch spel kan spelen. Nieuwenhuis was vierde in Waterloo en een week eerder zegezeker in Indianapolis.

Ryan Kamp is de troef van Pauwels Sauzen-Bingoal. Hij begon zijn seizoen met louter top-10-plaatsen en kan hier voor een top-5 gaan. Die notering heeft Lander Loockx, de veldrijder van Tour de Tietema-Unibet, al behaald in Beringen. Afgelopen week in Ardooie was hij zesde, nadat hij een week daarvoor al eens wist te winnen in Duitsland.

De strijd bij de mannen beloofd erg interessant te worden, want verder zien we Jente Michels, Vincent Baestaens, Tom Meeusen, Jens Adams, David Haverdings, Corné van Kessel, Mees Hendrikx, Luke Verburg, Stan Godrie, Marcel Meisen, Felipe Orts en Kevin Kuhn op de startlijst.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lars van der Haar

** Laurens Sweeck, Pim Ronhaar

* Ryan Kamp, Joris Nieuwenhuis, Lander Loockx

Favorieten vrouwen

Aanvankelijk was Blanka Kata Vas de grote naam op de startlijst bij de vrouwen. De Hongaarse van SD Worx zou er haar titel verdedigen, nadat ze vorig jaar knap afrekende met Marianne Vos en Puck Pieterse. Helaas voor haar en de organisatie heeft Vas afgelopen week bij een valpartij haar sleutelbeen gebroken.

Geen Vas dus, maar daar heeft de Kiremko Nacht van Woerden snel op gereageerd door Fem van Empel te strikken voor de editie van dit jaar. De wereldkampioene van Jumbo-Visma deed een keer eerder mee in Woerden. Dat was in 2019, toen ze als juniore meedeed en 26ste werd op ruim zeven minuten van winnares Maud Kaptheijns. Dit jaar is ze topfavoriete, nadat ze het jaar begon met overtuigende zeges in Beringen en Waterloo.

Er is geen tegenstand van thuisrijdster Puck Pieterse of andere landgenotes als Ceylin Alvarado en Annemarie Worst. Daarom is het uitkijken naar de Britse toptalente Zoe Bäckstedt. Ze vertoefde de laatste weken in de VS, waar ze twee kleinere crossen won en knap vijfde werd in de opener van de Wereldbeker. Aniek van Alphen reisde niet naar Amerika, maar scoorde punten met tweede plaatsen in Oisterwijk en Ardooie. Eerder won Van Alphen al in Mechelen.

Inge van der Heijden kent een moeizame start van haar seizoen, want in Beringen stapte ze af na een vroege val en in Waterloo haalde ze de top-10 niet. In Woerden moet meer mogelijk zijn als ze volledig hersteld is. Manon Bakker kent dan weer een sterke seizoensstart, met louter top-6-plekken, ook in de Wereldbeker van Waterloo.

Verder is het uitkijken naar de Luxemburgse Marie Schreiber, die dit seizoen al drie keer won. Ook vinden we Anna Kay, Laura Verdonschot, Francesco Baroni en toptalenten Lauren Molengraaf en Mae Cabaca terug op de startlijst. Voor Lorena Wiebes is de Nacht van Woerden een jaarlijks uitje naar de cross. Voor de Mijdrechtse mag dit ook een thuiscross genoemd worden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Zoe Bäckstedt, Aniek van Alphen

* Inge van der Heijden, Manon Bakker, Marie Schreiber

Weer en TV

De herfst is toegetreden tot Nederland. Volgens Meteovista wordt het dinsdagavond in Woerden ongeveer 12 graden Celsius en is er de hele dag een serieuze kans op neerslag. Door een zuiderwind van windkracht 3 ligt de gevoelstemperatuur rond de 10 graden.

De Kiremko Nacht van Woerden wordt dit jaar in beeld gebracht door TTS Woerden met enkele camera’s. Op WielerFlits zullen beelden te zien zijn van de wedstrijden bij de vrouwen en mannen.