woensdag 18 oktober 2023 om 18:47

Blanka Vas moet onder het mes na valpartij op training

De Hongaarse kampioene Blanka Vas heeft vanmiddag tijdens haar crosstraining een pijnlijke valpartij gemaakt. Het 22-jarige talent van SD Worx blesseerde daarbij haar sleutelbeen.

Vas kan vanavond al onder het mes in het ziekenhuis van Herentals. Het is nog niet duidelijk hoelang ze niet in competitie zal kunnen treden.

De timing van haar valpartij is voor Vas een pijnlijke zaak, want ze begon pas afgelopen week in de GP Oisterwijk aan haar crossseizoen. Vas wist haar eerste proef meteen te winnen, voor Annemarie Worst en Denise Betsema.

