Zesde overwinning op rij voor Lars van der Haar in Nacht van Woerden

Lars van der Haar heeft overtuigend de Nacht van Woerden gewonnen, alweer de zesde keer op rij. Van 2015 tot en met 2019 was hij al de beste in zijn ’thuiscross’ dicht bij zijn woonplaats Woudenberg, en ook na twee jaar pauze was Van der Haar opnieuw de beste. Hij hield Quinten Hermans van zich af.

De kopstart onder het kunstlicht in Woerden was voor Stan Godrie, maar de topfavorieten meldden zich al snel vooraan. Thuisfavoriet Lars van der Haar kwam met zijn grootste uitdager Quinten Hermans vooraan te rijden. Ryan Kamp kon lang het spoor van de Nederlander en de Belg volgen, maar moest de twee steeds verder laten rijden.

Hij gaat het doen hoor: Lars van der Haar vliegt en is op weg naar zijn zesde zege op rij(!) in de Nacht van Woerden! 🇳🇱 #NachtvanWoerden pic.twitter.com/uObgB1DBYg — Nɪᴄᴋ Dᴏᴜᴘ (@Nick_Doup) October 25, 2022

Al in de eerste helft van de cross deed Van der Haar een poging om Hermans overboord te gooien, maar de Tormans-renner kwam terug in het wiel van de Woudenberger. Halverwege had Hermans geen antwoord op een demarrage van de kopman van Baloise Trek Lions. Van der Haar sloeg direct een gat van vijf seconden en breidde dat alleen maar verder uit.

Niets stond een zesde zege op rij van Lars van der Haar meer in de weg, waardoor hij alle tijd had om te juichen. Hermans was een goede tweede op ruime achterstand. Kamp verdedigde zijn derde plaats met verve, al moest hij in de slotfase nog zijn best doen om de aanstormende Felipe Orts achter zich te houden.