Blanka Kata Vas verslaat wereldkampioene Vos in Nacht van Woerden

Blanka Kata Vas heeft de Nacht van Woerden op haar naam geschreven. De jonge Hongaarse wist na een spannende strijd af te rekenen met wereldkampioene Marianne Vos en Puck Pieterse.

Na twee jaar afwezigheid is de Nacht van Woerden terug van weggeweest. De Nederlandse avondcross in de regio Utrecht kon bij de vrouwen rekenen op een ijzersterk startveld, met onder meer wereldkampioene Marianne Vos, Shirin van Anrooij, Puck Pieterse en Blanka Kata Vas. Het epicentrum van de Nacht van Woerden is het Exercitieveld in het centrum van de stad in het Groene Hart. De organisatie heeft daar een omloop uitgetekend van ongeveer drie kilometer.

Pieterse voert de forcing

De beste start was voor Puck Pieterse. De jonge Nederlandse, afgelopen zondag nog tweede in de Wereldbeker van Tábor, besloot er in de eerste ronde al meteen de pees op te leggen. Wereldkampioene Vos – die opvallend genoeg met een lamp op haar fiets reed – was attent en sprong direct op het wiel. Ook Vas wist haar wagonnetje aan te haken, Bakker en Van Alphen moesten reeds alle zeilen bijzetten om het tempo te volgen.

Na de razendsnelle openingsfase van Pieterse besloot Vas het commando over te nemen. De renster van SD Worx trok stevig door, maar slaagde er niet in Vos en Pieterse van zich af te schudden. Deze drie toppers wisten zich echter wel af te scheiden van de rest: voor Bakker en Van Alphen ging het in deze fase van de de cross duidelijk te snel. Vas, Vos en Pieterse keken niet meer achterom en zo kregen de aanwezige veldritfans een boeiende driestrijd voorgeschoteld.

Vas trekt aan het langste eind

Pieterse besloot zich op een gegeven moment weer op kop te zetten van de voorste groep, in de hoop zo haar twee concurrentes uit het wiel te kletsen. Vas moest even diep in haar krachtenarsenaal tasten, Vos daarentegen volgde gezwind. Pieterse bleek niet in staat om haar vijftien jaar oudere landgenote zomaar uit het wiel te rijden. De beslissing viel dan ook pas in de allerlaatste ronde. In de slotronde probeerde Vas het voor een tweede keer en dit bleek wel de goede move.

De Hongaars kampioene reed weg bij Vos en Pieterse en wist de wereldkampioene achter zich te houden. Pieterse strandde op een derde plaats. Bakker en Van Alphen vervolledigen de top-5. Voor de 21-jarige Vas is het alweer haar vijfde zege van het seizoen. Eerder won ze al de eerste drie manches in de Tsjechische Toi Toi Cup en de Kermiscross van Ardooie.

Nacht van Woerden 2022

Uitslag elitevrouwen

1. Blanka Kata Vas

2. Marianne Vos

3. Puck Pieterse

4. Manon Bakker

5. Aniek van Alphen

6. Lauren Molengraaf

7. Anna Kay

8. Marion Norbert-Riberolle

9. Laura Verdonschot

10. Maud Kaptheijns