Voorbeschouwing: Kuurne-Brussel-Kuurne 2021

Wie Omloop Het Nieuwsblad zegt, zegt automatisch ook Kuurne-Brussel-Kuurne. Zondag is het tijd voor de semi-klassieker die deel uitmaakt van de UCI ProSeries. Vooral de sterke sprinters zullen uitkijken naar Kuurne-Brussel-Kuurne, maar dan moeten ze zich niet laten verrassen door renners als Bob Jungels en Kasper Asgreen. Wie volgt de Deen op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Kuurne-Brussel-Kuurne geldt traditioneel als het tweede luik van het Vlaamse openingsweekend. Renners die in de Omloop Het Nieuwsblad niet volledig tot hun recht kwamen, krijgen sinds 1945 een nieuwe kans op de West-Vlaamse wegen. Vooral Tom Boonen maakte hier in het verleden gretig gebruik van. Hij kwam nooit als eerste over de finish in de Omloop, maar is met zijn drie zeges (2007, 2009 en 2014) wel de enige recordhouder in Kuurne-Brussel-Kuurne.

In het rijtje met overige meervoudige winnaars vinden we grote namen als Roger De Vlaeminck, Johan Museeuw en Andrei Tchmil en de Nederlanders Jan Raas en Steven de Jongh terug. Mark Cavendish (2012 en 2015) is de enige nog actieve renner die meer dan een keer in Kuurne wist te winnen, maar de Brit ontbreekt dit jaar in het team van Deceuninck-Quick-Step.

KBK wordt vaak geassocieerd met een sprinterskoers, wat niet vreemd is. Als weer en wind mee zitten eindigt de wedstrijd vaak in een massasprint. Maar van de laatste vijf edities werden er drie gewonnen door een solerende aanvaller: Jasper Stuyven, Bob Jungels en Kasper Asgreen kwamen alleen over de meet. Peter Sagan won in 2017 dan weer vanuit een kleine kopgroep. Dylan Groenewegen is daarom nog altijd de laatste winnaar vanuit een massasprint.

Laatste tien winnaars Kuurne-Brussel-Kuurne

2020: Kasper Asgreen

2019: Bob Jungels

2018: Dylan Groenewegen

2017: Peter Sagan

2016: Jasper Stuyven

2015: Mark Cavendish

2014: Tom Boonen

2013: Afgelast vanwege sneeuwval

2012: Mark Cavendish

2011: Chris Sutton

Vorig jaar

Boris Vallée en Roy Jans bleken in 2020 de sterkste renners van de vroege vlucht van de dag. Zij overleefden de heuvelzone en gingen met een voorsprong de finale in. Na de laatste klim van de dag, de Kluisberg, wist een groep met topfavorieten zich los te maken in de wind, maar de samenwerking was niet geweldig. Deceuninck-Quick-Step kon daardoor een achtervolgende groep terugbrengen. De Belgische ploeg had met Fabio Jakobsen een sprinter achter de hand, maar koos ook voor de aanval.

Kasper Asgreen maakte de oversteek naar Vallée en Jans en dwong zo Team Sunweb en Team Ineos tot achtervolgen. Het tempo van Asgreen ging te hard, eerst loste Jans en later ook Vallée. In de laatste tien kilometer hield de Deense hardrijder zijn voorsprong van 20 seconden tegenover het peloton vast, mede door afstopwerk van ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step. De achtervolging kwam te laat, waardoor Asgreen de overwinning kon binnenslepen. Giacomo Nizzolo sprintte op drie seconden naar de tweede plek, voor Alexander Kristoff en Jakobsen.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Uitslag Kuurne-Brussel-Kuurne 2020

1. Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) in 4u47m18s

2. Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) op 3s

3. Alexander Kristoff (UAE Emirates) allen z.t.

4. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step)

5. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Wedstrijdverslag

Parcours

Vanwege de geldende coronamaatregelen heeft de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne besloten om het precieze parcours niet openbaar te maken. Fans wordt dan ook dringend verzocht om niet te gaan kijken naar de wedstrijd langs de weg, maar vanuit huis via televisie. Wel is de opbouw van het parcours in grote lijnen bekend.

De belangrijkste wijziging: de Eikenmolen is dit jaar niet opgenomen in het traject en daarvoor zijn de Tiegemberg en Boembeek in de plaats gekomen. Koersorganisator Peter Debaveye vertelde dat dit op verzoek was van de renners en de ploegen. “De Eikenmolen kruist eerst een steenweg om dan over te gaan in een plotse vernauwing, en zorgt bovendien voor twee spoorwegovergangen. Als alternatief hebben wij wel een passage op de Tiegemberg en Boembeek ingelast zodat we aan twaalf hellingen in totaal komen”, aldus Debaveye.

Klokslag 12.00 uur is de start van de klassieker op de Brugsesteenweg in Kuurne, waar een kleine vijf uur (en 197 kilometer) later ook gefinisht wordt. Onderweg staan achtereenvolgens de Tiegemberg, de Volkegemberg, de Boembeek, de Bossenaarstraat, de Mont Saint-Laurent, La Houppe, de Kanarieberg, de Kruisberg, de Hotond, de Côte de Trieu, de Oude Kwaremont en de Kluisberg op het programma.

De vraag is of deze hellingen beslissend gaan zijn in het koersverloop, aangezien de Oude Kwaremont en de Kluisberg op respectievelijk 60 kilometer en 54 kilometer van de finish liggen. De 500 meter lange Beerbosstraat, op 35 kilometer van de meet, is de laatste kasseistrook voor de aankomst. Daarna gaat het in gezwinde draf richting Kuurne, waar na 181 kilometer de finishlijn al eens gepasseerd wordt. Wat volgt is nog een lokale ronde van 15 kilometer doorheen ook Kortrijk en Harelbeke.

Zondag 28 februari 2021, Kuurne – Kuurne (197 kilometer)

Start: 12.00 uur in Kuurne

Finish: tussen 16.35 en 17.05 uur in Kuurne

Favorieten

Alle ogen zijn natuurlijk gericht op Deceuninck-Quick-Step, dat de laatste twee winnaars van Kuurne-Brussel-Kuurne afleverde. Titelverdediger Kasper Asgreen staat opnieuw op de startlijst en behoort daardoor automatisch tot de favorieten. De Belgische formatie kan het op de aanval spelen, want ook Zdeněk Štybar en Yves Lampaert staan aan de start. Mocht het op een sprint uitdraaien, dan is Álvaro Hodeg de aangewezen man bij Deceuninck-Quick-Step. Ploegleider Tom Steels benadrukte dat de ploeg veel opties open wil houden in de koers. Reken maar dat de Wolfpack aanvallend gaat koersen.

Bij Trek-Segafredo en AG2R Citroën worden Belgische kopmannen uitgespeeld. Jasper Stuyven is, samen met oud-wereldkampioen Mads Pedersen, de grote man bij de Amerikaanse formatie. De sterke beer uit Leuven weet wat het is om te winnen in Kuurne, maar dat is ook alweer vijf jaar gelegen. Edward Theuns is de dark horse bij Trek-Segafredo, mocht het uitdraaien op een sprint. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen vormen dan weer het koningskoppel van AG2R Citroën. Zij hebben sprinter Marc Sarreau achter de hand. Van Avermat begon zijn seizoen goed, met diverse ereplaatsen in de Ster van Bessèges en de Tour du Var.

Peter Sagan zou voor het eerst in jaren weer eens het Vlaamse openingsweekend rijden, maar een coronabesmetting gooit roet in het eten voor de Slowaak. BORA-hansgrohe wil eerst weten wat de gevolgen zijn van de infectie, alvorens hij zijn trainingsachterstand kan gaan inhalen. Hardrijder Nils Politt en sprinter Jordi Meeus krijgen daardoor het vertrouwen. INEOS Grenadiers heeft een ploeg met Gianni Moscon, Owain Doull (tweede in Kuurne 2019) en toptalent Tom Pidcock aan de start. Søren Kragh Andersen, Tiesj Benoot en Nils Eekhoff is de drietand waar Team DSM op vertrouwt.

Lotto Soudal kiest zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad voor Philippe Gilbert en Tim Wellens, waardoor John Degenkolb zondag alle kans krijgt in Kuurne-Brussel-Kuurne. De ervaren Duitser start pas voor de derde keer in KBK. Zijn beste uitslag is een achttiende plaats van vorig jaar. Zijn Belgische ploeg kan ook Florian Vermeersch en sprinter Gerben Thijssen uitspelen. Bij Intermarché-Wanty-Gobert, de derde WorldTour-ploeg uit België, zijn Danny van Poppel en Andrea Pasqualon de rappe mannen.

Twee teams met een absolute favoriet in de gelederen zijn Groupama-FDJ en UAE Emirates. Arnaud Démare en Alexander Kristoff mogen gezien hun status niet vergeten worden in de sterverdeling. Démare rijdt voor het eerst sinds 2018 weer het openingsweekend. De Franse kampioen werd in Kuurne al eens tweede (2018), vierde (2012) en zesde (2017). Bij Groupama-FDJ heeft hij ook Stefan Küng aan zijn zijde. De Zwitser kan de koers ook hard maken. UAE Emirates-sprinter Kristoff wil dat maar wat graag. De Noor eindigde al drie keer op het podium in Kuurne, maar won nog nooit. Is dit zijn jaar? Nieuwkomer Matteo Trentin zorgt ervoor dat Kristoff niet alle druk op zijn schouders heeft.

Gevaarlijke outsiders in een eventuele sprint van een compact peloton zijn Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), Christophe Laporte (Cofidis), Tim Merlier (Alpecin-Fenix), Bryan Coquard (B&B Hotels), Timothy Dupont (Bingoal-WB), Moreno Hofland (EF Education-Nippo), Alex Aranburu (Astana), Jakub Mareczko (Vini Zabù-KTM), Chris Lawless (Total Direct Energie) en het drietal Barbier-Hofstetter-Van Asbroeck van Israel Start-Up Nation.

Er zijn ook de nodige klassiekerrenners die vanuit de aanval willen scoren. Denk aan Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Amund Grøndahl Jansen, Luke Durbridge, Robert Stannard (BikeExchange), Sebastian Langeveld, Jens Keukeleire (EF Education Nippo), Dimitri Claeys, Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS), Edvald Boasson Hagen, Niki Terpstra (Total Direct Energie) en Arjen Livyns (Bingoal-WB).

En dan kwam donderdag redelijk last minute nog het nieuws naar buiten dat Mathieu van der Poel start in Kuurne-Brussel-Kuurne; een week nadat hij de openingsrit van de UAE Tour won. Door een coronageval bij een staflid stapte Alpecin-Fenix uit koers, maar Van der Poel kon op tijd terugvliegen om zondag nog mee te doen. “Het is goed om een extra koersdag in de benen te hebben voor ik naar Italië ga, maar ik start ook met vertrouwen”, vertelde de Nederlandse kampioen.

Met Tim Merlier heeft Alpecin-Fenix een sprinter in huis. “We mogen ambities hebben voor Kuurne. Ik denk dat ik van toegevoegde waarde kan zijn voor Tim, die voor mij een van de snelste renners in het peloton is. Maar we kunnen ook op twee paarden wedden”, geeft Van der Poel aan. Vers in het geheugen staat nog dat hij de UAE Tour als ‘knecht’ zou rijden…

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud Démare

*** Alexander Kristoff, Jasper Stuyven

** Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Greg Van Avermaet

* Matteo Trentin, Kasper Asgreen, Søren Kragh Andersen, John Degenkolb

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Geen vrieskou en geen lente-achtige temperaturen aankomende zondag in de omgeving van Kuurne. De temperatuur schommelt in het West-Vlaamse rond de 8 à 10 graden Celsius, maar door de wind (windkracht 3 uit oost-noordoostelijke richting) voelt het iets kouder aan. De kans op neerslag is minimaal. Er wordt een beetje zon verwacht onder een licht wolkendek.

Kuurne-Brussel-Kuurne is natuurlijk te volgen op Sporza. De uitzending op zender Eén begint om 13.30 uur. Eurosport 1 schakelt ongeveer een uur later in. De sportzender begint om 14.45 uur.