Kasper Asgreen wint solo in Kuurne-Brussel-Kuurne, Fabio Jakobsen vierde zondag 1 maart 2020 om 16:37

Kasper Asgreen heeft na een indrukwekkende solo de winst gegrepen in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Deense hardrijder van Deceuninck-Quick-Step wist in de finale stand te houden tegen een jagend peloton. Giacomo Nizzolo sprintte naar de tweede plaats, voor Alexander Kristoff en Fabio Jakobsen.

Twee Belgen in vroege vlucht

Na een uiterst actief openingsuur wist een vijftal weg te rijden uit het peloton. Mikkel Bjerg (UAE Emirates), Hugo Houle (Astana), Roy Jans (Alpecin-Fenix), Jonas Abrahamsen (Uno-X) en Boris Vallée (Circus-Wanty Gobert) vormden de vroege vluchtersgroep. Zij kregen ruim zes minuten voorsprong van het peloton. Daar kwamen vroeg in de wedstrijd wel Yves Lampaert, Søren Kragh Andersen en Dries De Bondt ten val, maar ‘zonder erg’.

Ruim zeventig kilometer voor het einde kreeg koploper Bjerg te kampen met materiaalpech, waardoor hij de andere vier moest laten gaan. In het peloton was het bij tijd en wijlen hectisch op de smalle wegen, waardoor ook meermaals kleine valpartijen gemeld werden. Dat zorgde ook voor sliertvorming, waarbij meerdere groepen gelost werden. Kasper Asgreen was een van de tempomakers in aanloop naar de Oude Kwaremont, die op zestig kilometer van de finish lag.

Oude Kwaremont zorgt voor eerste schifting

Trentin kwam als eerste over de top van de Kwaremont, maar voor heel veel verschillen zorgde de versnelling van de CCC-kopman niet. Toch vormde zich een prominentengroep, maar omdat het daar stil viel op de Kluisberg kon een tweede peloton de aansluiting vinden. Dat was vijftig kilometer voor het einde, op 3.30 achter de vier koplopers.

Net na de Kluisberg (de laatste beklimming van de dag) ontsnapte een selecte groep door gebruik te maken van de zijwind, met Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke als grote motoren. Onder meer Tim Merlier, Sonny Colbrelli, Alexander Kristoff, Cees Bol, Tiesj Benoot, John Degenkolb, Zdenek Stybar, Jasper Stuyven en Stefan Küng waren er ook bij. Een tweede peloton volgde op een halve minuut achterstand. Daar nam Deceuncinck-Quick-Step de leiding om Nederlands kampioen Fabio Jakobsen, die zich had laten verrassen, terug te brengen.

Hardrijders vallen aan, Asgreen rijdt weg

Op ruim dertig kilometer van het einde volgde de hergroepering van de twee grote groepen, mede omdat de samenwerking bij het voorste peloton niet geweldig verliep. Wat volgde was een fase waarin diverse hardrijders de koers hard probeerden te maken: Bob Jungels, Jasper Stuyven en Niki Terpstra testten hun benen.

Kasper Asgreen wist als enige de oversteek te maken naar Vallée en Jans, de laatste twee overgebleven vluchters. Onder aanvoering van de Deen van Deceuninck-Quick-Step werd het verschil alsmaar groter. Régional de l’étape Julien Vermote reed er nog tussenin, maar hij kreeg het gat niet dicht. Team Sunweb en Team Ineos bundelden de krachten in de achtervolging.

Asgreen lost zijn medevluchters

Asgreen was grotendeels op zichzelf aangewezen in de kopgroep. Jans moest op zeventien kilometer van de meet passen met krampen, waarna Vallée met de nodige moeite het wiel van Asgreen weer wist te vinden. Met 35 seconden voorsprong begon het kopduo aan de laatste lokale ronde van vijftien kilometer rondom Kuurne.

Het jagende peloton wist het gat op Asgreen en Vallée langzaam dicht te rijden. De Deen had dat in de smiezen, want op tien kilometer van de streep loste hij Vallée met een stevige demarrage. Hij hield zijn voorsprong van twintig seconden vast, want ook in het peloton raakten de krachten op.

Peloton komt te laat

Vijf kilometer voor de meet kreeg het peloton Asgreen in beeld, maar het bleek verdomde lastig om dat laatste gaatje dicht te rijden. Doordat ploegmaats van Deceuninck-Quick-Step goed afstopten kwam de achtervolging niet meer op gang en kon Asgreen solo de zege grijpen.

De sprint in het peloton kwam te laat. Giacomo Nizzolo bezorgde NTT Pro Cycling de tweede plaats, vlak voor Alexander Kristoff (UAE Emirates). De vierde plaats was voor Fabio Jakobsen, die zijn teamgenoot de zege zag grijpen.