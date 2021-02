Eikenmolen verdwijnt uit parcours Kuurne-Brussel-Kuurne

De organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in het parcours voor de 73e editie. De passage van de Eikenmolen is uit het parcours geschrapt, de Tiegemberg en Boembeek komen hiervoor in de plaats.

“De Eikenmolen doen we op vraag van de renners en sportdirecteurs niet meer aan”, vertelt organisator Peter Debaveye aan Sporza. “Die bewuste helling kruist eerst een steenweg om dan over te gaan in een plotse vernauwing. Dit zorgt voor een vervelende bottleneck die de koers onnodig vroeg uit haar ritme haalt.”

“De Eikenmolen zorgt bovendien voor twee spoorwegovergangen. Als organisatiecomité willen we oren hebben naar de wensen van de renners en ploegen. Als alternatief hebben wij wel een passage op de Tiegemberg en Boembeek ingelast zodat we aan 12 hellingen in totaal komen.”

Veiligheidshandboek

De organisatie van de prestigieuze eendagswedstrijd heeft daarnaast extra ingezet op veiligheid. Er werd een externe firma onder de arm genomen om het parcours nauwgezet te bestuderen. “Deze risicoanalyse leidde tot een veiligheidshandboek dat elk potentieel gevaarlijk punt in kaart brengt en de wielerploegen hierbij advies geeft. De UCI reageert opgetogen dat onze koers hierin het voortouw neemt.”

“We zetten alles op alles om een vlekkeloze en honderd procent veilige editie af te leveren. Dit met maximale aandacht voor de veiligheid van de renners”, aldus Debaveye. “De start- en aankomstzone in Kuurne wordt publieksvrij gehouden en langs het hele parcours gelden de gebruikelijke coronamaatregelen. Het is jammer te moeten organiseren zonder wielerfans maar in de huidige omstandigheden kunnen we niet anders.”

Kuurne-Brussel-Kuurne staat gepland voor 28 februari. Dan zal bekend worden wie de opvolger wordt van Kasper Asgreen. Hij wist de koers te winnen dankzij een indrukwekkende solo.